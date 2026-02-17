España

El Gobierno aprueba más de 7.000 millones de euros de ayudas para los afectados por las inundaciones de las borrascas

Los vecinos desalojados recibirán 150 euros por persona y día

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una vecina de Grazalema (Cádiz) achicando agua de un local debido a las intensas lluvias que trajo la borrasca Leonardo. (Román Ríos/EFE)

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado un Real Decreto-ley que contempla ayudas para los afectados por las últimas borrascas que han afectado al país durante semanas. El paquete incluye más de 7.000 millones de euros, que recibirán tanto los municipios que deban acometer reparaciones de infraestructuras como los vecinos que tuvieron que ser desalojados de sus viviendas por las inundaciones.

La medida llega después de que la semana pasada también se aprobase la declaración de zona de emergencia de los municipios afectados por las fuertes precipitaciones, cuyos daños se cuantifican en miles de millones de euros, especialmente en Andalucía.

