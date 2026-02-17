El Gobierno aprueba más de 7.000 millones de euros de ayudas para los afectados por las inundaciones de las borrascas

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado un Real Decreto-ley que contempla ayudas para los afectados por las últimas borrascas que han afectado al país durante semanas. El paquete incluye más de 7.000 millones de euros, que recibirán tanto los municipios que deban acometer reparaciones de infraestructuras como los vecinos que tuvieron que ser desalojados de sus viviendas por las inundaciones.
La medida llega después de que la semana pasada también se aprobase la declaración de zona de emergencia de los municipios afectados por las fuertes precipitaciones, cuyos daños se cuantifican en miles de millones de euros, especialmente en Andalucía.
(Noticia en ampliación)
Últimas Noticias
El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros
Aunque el SMI se sitúa en 17.094 euros anuales, la deducción se amplía para cubrir a quienes perciban hasta 20.000 euros, de modo que el beneficio fiscal sea más inclusivo
La primera misión espacial 100% española pondrá dos satélites 5G en órbita baja terrestre en 2027
Se trata de la primera misión de este tipo en la España cubre todo el ciclo de valor, desde la fabricación y el lanzamiento hasta la operación y explotación de los satélites, pasando por el control de las comunicaciones
Igualdad confirma el asesinato machista de una enfermera en Benicàssim: 7 mujeres víctimas de violencia machista en 2026
El ministerio de Ana Redondo ha condenado la muerte de una enferma de 64 años este lunes
Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once
Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once
Las canas de la reina Letizia causan furor en la prensa internacional: “Combina sofisticación y estilo como pocas antes”
El medio británico especializado en moda ‘Tatler’ ha dedicado un artículo a nuestra monarca
MÁS NOTICIAS