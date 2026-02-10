El Gobierno declara zona de emergencia los municipios afectados por las inundaciones de las borrascas Leonardo y Marta

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona de emergencia de los municipios que durante la última semana se han visto gravemente afectados por las inundaciones de las borrascas Leonardo y Marta. Las fuertes precipitaciones de los últimos días han dejado daños que se cuantificarán en miles de millones de euros, especialmente en Andalucía .

Últimas Noticias

Así quiere limitar el Gobierno la gestión privada de hospitales públicos: “No solamente es menos eficiente, sino que también es más dañina” El anteproyecto de ley busca vetar “casos absolutamente obscenos” como el del Hospital de Torrejón

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00 Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto” La formación morada abre la puerta a la idea de crear un frente progresista más amplio, pero pide un mayor distanciamiento con la línea del Gobierno

Receta de ‘fish and chips’, un clásico de la cocina británica muy fácil de recrear en casa Es todo un icono de la cocina callejera de las ciudades británicas, un delicioso plato combinado a base de pescado rebozado, patatas fritas y salsa tártara