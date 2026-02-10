España

El Gobierno declara zona de emergencia los municipios afectados por las inundaciones de las borrascas Leonardo y Marta

La próxima semana se aprobará un decreto con medidas específicas para paliar los efectos causados por las inclemencias meteorológicas

Guardar
Vecinos del municipio granadino de
Vecinos del municipio granadino de Villanueva Mesía, se afanan en labores de limpiezas de calles y viviendas tras la grave inundación sufrida por el desbordamiento del río Genil, a 6 de febrero de 2026 en Villanueva Mesía, Granada (Andalucía, España). (Álex Cámara/Europa Press)

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona de emergencia de los municipios que durante la última semana se han visto gravemente afectados por las inundaciones de las borrascas Leonardo y Marta. Las fuertes precipitaciones de los últimos días han dejado daños que se cuantificarán en miles de millones de euros, especialmente en Andalucía.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaAemetClimaMeteorologíaAndalucíaGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así quiere limitar el Gobierno la gestión privada de hospitales públicos: “No solamente es menos eficiente, sino que también es más dañina”

El anteproyecto de ley busca vetar “casos absolutamente obscenos” como el del Hospital de Torrejón

Así quiere limitar el Gobierno

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto”

La formación morada abre la puerta a la idea de crear un frente progresista más amplio, pero pide un mayor distanciamiento con la línea del Gobierno

Podemos se desmarca de la

Receta de ‘fish and chips’, un clásico de la cocina británica muy fácil de recrear en casa

Es todo un icono de la cocina callejera de las ciudades británicas, un delicioso plato combinado a base de pescado rebozado, patatas fritas y salsa tártara

Receta de ‘fish and chips’,

Vecinos de Madrid se organizan para evitar la venta de 17.000 viviendas en manos de fondos buitre: “Antes eran casas protegidas”

El Sindicato de Inquilinas denuncia que, entre estos inmuebles, se encuentran las 1.860 viviendas que el Gobierno de Ana Botella vendió a fondos como Blackstone por 68.000 euros

Vecinos de Madrid se organizan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos se desmarca de la

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto”

Felipe González votará en blanco en las generales por falta de “autocrítica” en el PSOE y “de proyecto” en el PP

Elisa Mouliaá confirma su vuelta al caso Errejón y pide al resto de víctimas que declaren, aunque sea de “forma anónima”: “Son pruebas a mi favor”

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

Un ertzaina divorciado y con hijos menores consigue que le permitan trabajar por quincenas alternas para conciliar vida laboral y familiar

ECONOMÍA

Siete de cada 10 empresas

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio