Sánchez presenta hoy el fondo "España Crece", que busca mantener el impulso inversor

Madrid, 16 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentan este lunes el fondo soberano "España crece", dotado con 10.500 millones de euros, de los que una parte se destinará a construir vivienda para alquiler asequible.

El fondo, cuyo objetivo es mantener el impulso inversor de los fondos europeos asociados al plan de recuperación, fue anunciado por Sánchez en enero y debería haberse presentado oficialmente pocos días después, pero el evento fue suspendido tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas.

Con esta iniciativa el Gobierno quiere mantener el empuje transformador de los fondos Next Generation, un programa puesto en marcha por la Unión europea tras la pandemia de covid, cuyo despliegue concluye en agosto de este año, cinco años después de que España recibiera la primera transferencia.

Se trata, según detalló el presidente, de prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.

Así, el nuevo fondo estará gestionado por el ICO y dotado con una base de 10.500 millones de euros de los citados fondos, con el objetivo de movilizar en total unos 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.

Se priorizarán nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad. EFE