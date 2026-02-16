España

Colombianos, venezolanos y marroquíes, los migrantes que lideran las llegadas a España y componen los 10 millones de residentes nacidos en el extranjero

La cifra de habitantes que provienen de fuera del país se ha duplicado en menos de 20 años

Decenas de venezolanos celebran la caída del régimen de Maduro. (Carlos Luján/Europa Press)

A España le queda poco para alcanzar los 50 millones de habitantes. Según la última Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población aumentó en 81.520 personas durante el cuarto trimestre de 2025 y se ha situado en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026. Este incremento, que consolida la tendencia al alza de las últimas décadas, no es fruto de un inesperado repunte de la natalidad —que continúa su caída en picado—, sino de la migración. Este último censo cuenta con un hito histórico: España supera por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero.

Uno de cada cinco residentes no ha nacido en España. De hecho, en una nota de prensa, el INE destaca que, en el último trimestre, “el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó”. En concreto, la cifra de extranjeros aumentó en 56.431 personas durante el trimestre, hasta sumar 7.243.561 residentes, mientras que la población de nacionalidad española creció en 25.089 personas (hasta los 42.327.164 habitantes).

Este último censo del INE es aún provisional, de manera que los datos no están completos, por lo que no se puede acceder a todas las cifras de migración del 1 de enero de 2026. Los datos disponibles y definitivos más recientes son los elaborados a 1 de enero de 2025. Entonces, la cifra de residentes nacidos en el extranjero ya rozaba los 10 millones, una cifra que se ha duplicado en menos de 20 años. En 2007, la cifra de habitantes nacidos en el extranjero era de 5.200.061 personas, y no ha parado de crecer desde entonces.

Evolución de la población nacida en el extranjero y en España entre 2002 y 2025. (INE)

¿Desde dónde llegan los migrantes a España?

Según el último censo, 10.004.581 personas que viven en España han nacido en otro país y, entre ellos, los hay que han adquirido la nacionalidad (2.761.029) y los que no (7.243.561). Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España en ese último periodo), la venezolana (27.000) y la marroquí (22.000). Durante los últimos años, esta ha sido la principal dinámica. A la cabeza se sitúan los que llegan de Colombia, seguidos de los que llegan de Marruecos y Venezuela, pero no ha sido así siempre.

Migraciones exteriores en el cuarto trimestre de 2025. (INE)

Marruecos ha sido históricamente el principal país emisor de migrantes que llegan hasta España, pero en los últimos años Colombia ha dado el sorpasso. El 1 de enero de 2021, en España vivían 532.266 colombianos —con o sin nacionalidad española adquirida—. Cinco años después, son el doble: 978.041. No obstante, la presencia de marroquíes sigue siendo superior.

Las principales nacionalidades de la población extranjera que vive en España a 1 de enero de 2025. (INE)

El INE diferencia entre aquellos residentes que ya han adquirido la nacionalidad española y los que no. Teniendo en cuenta lo segundo, los más numerosos, a 1 de enero de 2025, son los marroquíes (968.999), seguidos de los colombianos (676.534). Tras ellos, se encuentran los italianos, venezolanos e ingleses.

