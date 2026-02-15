España

K-pop: los 10 hits que no paran de sonar en iTunes España

Varias plataformas de streaming han dado espacios a la música de Corea del Sur como es el caso de iTunes, que cuenta con un top que se actualiza cada día

Guardar
Las plataformas de streaming han
Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jesús Avilés)

El K-Pop continúa su ascenso imparable en el panorama musical global y España no es la excepción. Encabezando la lista de las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes España se encuentra Golden, el éxito deHUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast.

Este logro no es casualidad. El K-Pop, abreviatura de Korean Pop, ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas dos décadas, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende fronteras. Su impacto se extiende más allá de la música, abarcando la moda, el cine, la televisión y la belleza.

El éxito de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast con Golden es un testimonio del poderío del K-Pop en España. La canción, que combina ritmos pegadizos con una coreografía impactante, ha conquistado a la audiencia española, consolidando su posición entre los más populares del género.

El grupo de chicos de
El grupo de chicos de K-pop NCT Dream se presenta durante el concierto "SMTOWN LIVE 2022" en Suwon, Corea del Sur, 20 de agosto de 2022. (REUTERS/ Heo Ran/Foto de archivo)

1.- Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2.- What It Sounds Like - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

3.- Your Idol - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

4.- Who - Jimin

5.- JUMP - BLACKPINK

6.- like JENNIE - JENNIE

7.- Drowning - WOODZ

8.- Free - Rumi, JINU, EJAE, Andrew Choi & KPop Demon Hunters Cast

9.- Te Quiero - KISS OF LIFE

10.- Soda Pop - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

Los exponentes importantes del K-pop

EXO, formado por SM Entertainment en 2012, es uno de los grupos de K-pop más destacados y prolíficos. Con miembros provenientes de Corea del Sur y China, EXO debutó con un concepto único de subgrupos orientados a diferentes mercados (EXO-K y EXO-M). Este enfoque, junto con su música pop-electrónica y actuaciones impresionantes, ha llevado a EXO a ganar numerosos premios y reconocimiento internacional. Han vendido millones de álbumes y han realizado giras mundiales, lo que refuerza su estatus como uno de los principales exponentes del K-pop en la última década.

TWICE, un grupo femenino formado por JYP Entertainment en 2015, también se ha consolidado como una fuerza dominante en el K-pop. Con nueve miembros seleccionados a través del programa de supervivencia “Sixteen," TWICE rápidamente ascendió a la fama con éxitos pegadizos como “Cheer Up” y “TT." Su enfoque en música y coreografías vibrantes y energéticas, junto con su atractiva estética visual, ha capturado el interés del público global. TWICE se destaca por su gran popularidad en Japón, además de su éxito en otras regiones y continúa marcando tendencia en la industria del K-pop.

FOTO DE ARCHIVO: Nini Lee,
FOTO DE ARCHIVO: Nini Lee, una fan surcoreana, posa con una foto de BTS durante una entrevista con medios en una cafetería con productos de BTS en Seúl, Corea del Sur, el 15 de junio de 2022. (REUTERS/Kim Hong-Ji/Foto de archivo)

El éxito del K-pop en España

En España, el impacto del K-Pop ha sido notable. La creciente presencia de conciertos y eventos relacionados con este género en el país refleja su popularidad. Asimismo, el interés académico y mediático en el fenómeno del K-Pop ha aumentado, con estudios y reportajes dedicados a explorar su influencia cultural y económica.

El éxito del K-Pop en iTunes España no solo subraya su inclusión en el mercado musical, sino que también resalta el poder de la globalización en la industria del entretenimiento. La música coreana ha demostrado ser un puente cultural, conectando a personas de diferentes orígenes y creando una comunidad global unida por la pasión por el K-Pop. Con una base de fans en constante crecimiento, es probable que la presencia del K-Pop en las listas de éxitos siga fortaleciéndose, consolidando aún más su posición en la escena musical internacional.

Temas Relacionados

K-popiTunesEspañaStreamingNoticias

Últimas Noticias

Loles Léon, en ‘Lo de Évole’: “El sexo es lo que te mantiene el cerebro activo”

La actriz española relata en el programa de La Sexta una vida en su barrio natal, desde sus orígenes hasta la actualidad, donde vuelve tras cada rodaje

Loles Léon, en ‘Lo de

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 15 de febrero

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Quíntuple Plus: comprueba los resultados

Resultados del Quinigol de este 15 de febrero

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados del Quinigol de este

Comprobar Bonoloto: ganadores y números premiados del domingo 15 de febrero

Como cada domingo, aquí están los resultados del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: ganadores y números

Comprobar Lototurf: los resultados ganadores del domingo 15 de febrero

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Comprobar Lototurf: los resultados ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid