K-pop: los 10 hits que no paran de sonar en iTunes España

Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jesús Avilés)

El K-Pop continúa su ascenso imparable en el panorama musical global y España no es la excepción. Encabezando la lista de las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes España se encuentra Golden, el éxito deHUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast.

Este logro no es casualidad. El K-Pop, abreviatura de Korean Pop, ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas dos décadas, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende fronteras. Su impacto se extiende más allá de la música, abarcando la moda, el cine, la televisión y la belleza.

El éxito de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast con Golden es un testimonio del poderío del K-Pop en España. La canción, que combina ritmos pegadizos con una coreografía impactante, ha conquistado a la audiencia española, consolidando su posición entre los más populares del género.

El grupo de chicos de K-pop NCT Dream se presenta durante el concierto "SMTOWN LIVE 2022" en Suwon, Corea del Sur, 20 de agosto de 2022. (REUTERS/ Heo Ran/Foto de archivo)

1.- Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2.- What It Sounds Like - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

3.- Your Idol - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

4.- Who - Jimin

5.- JUMP - BLACKPINK

6.- like JENNIE - JENNIE

7.- Drowning - WOODZ

8.- Free - Rumi, JINU, EJAE, Andrew Choi & KPop Demon Hunters Cast

9.- Te Quiero - KISS OF LIFE

10.- Soda Pop - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

Los exponentes importantes del K-pop

EXO, formado por SM Entertainment en 2012, es uno de los grupos de K-pop más destacados y prolíficos. Con miembros provenientes de Corea del Sur y China, EXO debutó con un concepto único de subgrupos orientados a diferentes mercados (EXO-K y EXO-M). Este enfoque, junto con su música pop-electrónica y actuaciones impresionantes, ha llevado a EXO a ganar numerosos premios y reconocimiento internacional. Han vendido millones de álbumes y han realizado giras mundiales, lo que refuerza su estatus como uno de los principales exponentes del K-pop en la última década.

TWICE, un grupo femenino formado por JYP Entertainment en 2015, también se ha consolidado como una fuerza dominante en el K-pop. Con nueve miembros seleccionados a través del programa de supervivencia “Sixteen," TWICE rápidamente ascendió a la fama con éxitos pegadizos como “Cheer Up” y “TT." Su enfoque en música y coreografías vibrantes y energéticas, junto con su atractiva estética visual, ha capturado el interés del público global. TWICE se destaca por su gran popularidad en Japón, además de su éxito en otras regiones y continúa marcando tendencia en la industria del K-pop.

FOTO DE ARCHIVO: Nini Lee, una fan surcoreana, posa con una foto de BTS durante una entrevista con medios en una cafetería con productos de BTS en Seúl, Corea del Sur, el 15 de junio de 2022. (REUTERS/Kim Hong-Ji/Foto de archivo)

El éxito del K-pop en España

En España, el impacto del K-Pop ha sido notable. La creciente presencia de conciertos y eventos relacionados con este género en el país refleja su popularidad. Asimismo, el interés académico y mediático en el fenómeno del K-Pop ha aumentado, con estudios y reportajes dedicados a explorar su influencia cultural y económica.

El éxito del K-Pop en iTunes España no solo subraya su inclusión en el mercado musical, sino que también resalta el poder de la globalización en la industria del entretenimiento. La música coreana ha demostrado ser un puente cultural, conectando a personas de diferentes orígenes y creando una comunidad global unida por la pasión por el K-Pop. Con una base de fans en constante crecimiento, es probable que la presencia del K-Pop en las listas de éxitos siga fortaleciéndose, consolidando aún más su posición en la escena musical internacional.