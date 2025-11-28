Pablo, psicólogo clínico: “Si crees que necesitas que todo esté perfecto para empezar a hacer algo, nunca vas a empezar”

¿A quién no le ha pasado de querer empezar un proyecto y no hacerlo porque no sientes que estén todas las condiciones idóneas para empezar y terminar posponiéndolo de manera indefinida? La psicología tiene una respuesta a este pensamiento interno que nos afecta y nos impide progresar.
En redes sociales hay mucho contenido divulgativo de psicología que pretende hacer la vida más sencilla y conseguir que entender la mente. No sustituye a una terapia con un psicólogo mano a mano, pero da nociones básicas a quien no las tiene.
En TikTok está Pablo tu psicólogo (@pablotupsicólogo en internet). Es mexicano, tiene más de 160.00 seguidores en TikTok y 40.000 en Instagram y “ayuda a los jóvenes con ansiedad, depresión o relaciones conflictivas así como a trabajar el bienestar emocional”, tal como reza su carta de presentación en redes.
El perfeccionismo, un mal enemigo para nosotros mismos
El perfeccionismo, dice el experto, “nos busca hacer que estemos en unas condiciones “óptimas y perfectas” para hacer algo", pero es el impedimento para que lo hagas. Esto hace que se necesiten y se generen estas condiciones “perfectas” en nuestro espacio y hasta que no estén no empiezas. “Si crees que necesitas que todo esté perfecto para empezar a hacer algo nunca vas a empezar”, continúa.
El psicólogo clínico argumenta a través del siguiente ejemplo en una analogía del proceso que pasa por nuestra cabeza y termina en la conducta: Crees que para empezar a trabajar necesitas tener la taza de café llena y hacerlo en una hora muy específica para hacerlo bien. Esa es la idea del entorno perfecto que tienes en mente. Pero cuando ya no cuentas con esas dos horas para trabajar, dejas de hacerlo y eso afecta tu productividad.
“No voy a equivocarme en trabajar menos tiempo, pero justamente por este miedo a equivocarnos nos lleva a no terminar empezando porque no tenemos estas condiciones que nos estamos exigiendo”, concluye terminando el ejemplo para hacer entender su punto más fácilmente.
Con este perfeccionismo no se busca que todo sea perfecto, sino más bien representa el medio a equivocarse y a evitar hacer los asuntos que deberías de hacer. Como es imposible llegar porque son únicamente invenciones y excusas de nuestra cabeza, terminan siendo un freno para nuestro avance personal.
Las distorsiones cognitivas, la otra gran consecuencia
Otra de las repercusiones son las distorsiones cognitivas. Estas son aquellos pensamientos que no tienen por qué ser reales, pero que en la cabeza cobran mucha realidad y terminan generando un malestar.
“Al buscar este entorno perfecto, estamos queriendo generar un espacio donde no nos equivoquemos, lo que produce distorsiones cognitivas como el pensamiento todo o nada, catastrofismo, debeísmo, entre otras”, explica acerca de posponer lo que tenemos que hacer. En sí, ese perfeccionismo ya es un engaño de nuestra forma de pensar.
El vídeo termina con un consejo final: “Empieza hoy, empieza pequeño, empieza equivocándote y fallando” aconseja finalmente puesto que “solo así aprendemos y avanzamos”. Con este vídeo quiere impulsar a sus seguidores a que no tengan miedo de cometer errores ya que es parte del aprendizaje lógico cuando se inicia un proyecto sobre una cuestión de la que no tenemos experiencia.