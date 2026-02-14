España

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Estos datos excluyen las devoluciones de migrantes en situación irregular

09/12/2025 Momento de la expulsión SOCIEDAD
09/12/2025 SOCIEDAD CATALUÑA ESPAÑA EUROPA GIRONA POLICÍA NACIONAL

El número de extranjeros expulsados de España por procedimientos impulsados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha experimentado un nuevo repunte en 2025, alcanzando las 3.398 personas, lo que representa un 12% más que en el ejercicio anterior. Así lo reflejan los datos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press, que ponen de manifiesto una tendencia ascendente en los últimos ejercicios.

La evolución del total de expulsiones muestra que, comparado con 2021 —año en el que se tramitaron 2.025 expedientes—, la cifra de 2025 supone un incremento del 67%. A lo largo de estos años, Interior ha ido registrando aumentos progresivos: en 2022 hubo 2.627 expulsiones, en 2023 se contabilizaron 3.090 y en 2024 se ejecutaron 3.031. A lo largo del periodo comprendido entre 2021 y 2025, el Ministerio del Interior ha documentado un total de 14.171 expulsiones ejecutadas por la Policía Nacional.

Estos datos se refieren a las expulsiones por motivos vinculados a la seguridad nacional, excluyendo las devoluciones de migrantes en situación irregular. Así, estos procedimientos corresponden a expedientes tramitados exclusivamente por la Policía Nacional, que ostenta la competencia única en esta materia conforme a lo estipulado en la Ley de Extranjería.

En el caso de personas en situación irregular, ese cuerpo puede iniciar procedimientos establecidos en dicha ley, que distingue entre la vía ordinaria y la preferente. Tras la instrucción por parte de la Policía Nacional, el resultado queda pendiente de recurso judicial y, por tanto, está sujeto a resolución por parte de un juez.

El artículo 89 del Código Penal contempla la sustitución de condenas de prisión superiores a un año para extranjeros, permitiendo su expulsión directa al país de origen. Sin embargo, existe un tratamiento diferenciado cuando la persona puede acreditar más de diez años de residencia en España: en esos casos la pena mínima para optar a la expulsión asciende a cinco años y se realiza, además, una valoración acerca de la reincidencia.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

10 millones de extranjeros en España

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha situado a España en un umbral demográfico inédito: la población residente en el país alcanza ya los 49.570.725 habitantes, una cifra que pone a España a las puertas de los 50 millones por primera vez en su historia reciente, a pesar de que la natalidad sigue disminuyendo de manera continuada.

Y es que el motor de este crecimiento es el empuje migratorio. La cantidad de personas nacidas en el extranjero que residen en el país ha marcado un máximo histórico: ya suman 10.004.581 residentes, superando por primera vez la barrera de los 10 millones.

Por nacionalidades, el INE sitúa a la colombiana, la venezolana y la marroquí como principales grupos de llegada durante el cuarto trimestre de 2025. Les siguen, en número de nuevos residentes: peruanos, italianos, ucranianos, brasileños, hondureños y argelinos. En contraste, el número total de extranjeros empadronados en España ha crecido en 56.431 personas en el trimestre, lo que representa un avance del 0,79% y eleva este contingente a 7.243.561 residentes.

*Con información de Europa Press

