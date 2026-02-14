España

Castellón se enfrenta a vientos huracanados por la borrasca Oriana: restricciones de velocidad, suspensión de trenes y mensajes Es-Alert

La Aemet ha activado el aviso rojo en la provincia por rachas máximas de 140 kilómetros por hora

Guardar
Una persona camina junto a
Una persona camina junto a varias palmeras, durante una jornada de viento este sábado en Castellón. (Andreu Esteban/EFE)

Además de lluvias significativas, la borrasca Oriana ha traído a España fuertes vientos que durante el pasado viernes y este sábado han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos en buena parte del país. El más preocupante se localiza en Castellón, que durante esta jornada permanece bajo alerta roja (riesgo extremo) por rachas de viento huracanadas que pueden llegar a los 140 km/h.

Esta situación de gran peligrosidad —ya que puede ocasionar caídas de árboles u otros objetos sobre la vía— ha provocado que la Generalitat Valenciana haya enviado esta mañana un mensaje Es-Alert a los móviles de los habitantes de la provincia de Castellón, en el que se pide que se eviten los desplazamientos y que la población se mantenga informada a través de los canales oficiales.

Cartel informativo sobre la alerta
Cartel informativo sobre la alerta por vientos extremos durante este sábado, en Castellón. (Andreu Esteban/EFE)

Junto a esto, se han llevado a cabo algunas medidas preventivas para evitar incidentes. La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene durante todo el día una limitación de la velocidad máxima de circulación en las carreteras de 80 kilómetros por hora para la totalidad de los vehículos. Además, se restringen los adelantamientos para los vehículos pesados, que deben permanecer en el carril más a la derecha.

Por su parte, Renfe ha decidido suspender durante todo el día el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y los trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón. Así lo ha comunicado la empresa a través de la red social X, donde también ha indicado que se ha habilitado el servicio de cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.

Un árbol caído en la
Un árbol caído en la zona alta de Barcelona este jueves. (Marta Pérez/EFE)

En el puerto de Castellón, la previsión de rachas de viento huracanadas ha obligado a activar el Plan de Autoprotección del Puerto en Situación 0 de Alerta, aunque, por el momento, este no se encuentra cerrado.

A través de la red social X, Protección Civil ha compartido una serie de recomendaciones para todo el país, puesto que más de una treintena de provincias se encuentran en alerta por vientos —en nivel naranja, Almería, Huesca, Menorca, Ávila, Albacete, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Cáceres, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Alicante y Melilla—: “En casa, asegura puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública. En la calle, aléjate de cornisas, muros, edificaciones en construcción, grúas y demás objetos inestables. No te refugies bajo árboles. En la carretera, extrema las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido. Presta atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

Los fuertes vientos también amenazan Cataluña

No solo en Castellón se están produciendo rachas de viento huracanadas (por encima de los 120 km/h). La Aemet ha registrado la más fuertes en Láujar de Andaraz (Almería), de 134 km/h; le siguen otras en Cerles (Huesca), Mosqueruela (Teruel), Castellote (Teruel), Parque Nacional de Picos de Europa (Cantabria) y La Pobla de Benifassá (Castellón).

En Fuente el Fresno, Ciudad Real, la UME ha rescatado a un matrimonio de avanzada edad y a su mascota, atrapados por el desbordamiento del arroyo del Tallar. (UME/X)

Ante esta situación adversa que se está viviendo en distintos puntos de la geografía española, en otros lugares también se han enviado los mensajes de Protección Civil, como ha sido el caso de zonas de Tarragona, Barcelona, Girona y Lleida ante las fuertes rachas de viento.

De hecho, Cataluña ha activado este sábado su plan de emergencias Vencat en el extremo norte del territorio y en el sur, en la zona del delta del Ebro, donde el servicio Meteocat ha lanzado un aviso rojo por fuerte viento.

*Con información de EFE y Europa Press

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaAemetClimaMeteorologíaCastellónComunidad ValencianaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga. “De estas tres formas de vengar una infidelidad, solo la la tercera es la correcta”

La especialista explica la manera correcta de reaccionar ante una traición amorosa

Silvia Severino, psicóloga. “De estas

Un hospital de Cataluña ensaya una nueva terapia contra un cáncer infantil que tiene una supervivencia muy baja: reduce el tumor en el 30% de los casos

En el ensayo participaron 65 pacientes de entre 1 y 18 años, procedentes de 29 centros en siete países europeos

Un hospital de Cataluña ensaya

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Ante la renovación masiva de contratos que encarecerá la vivienda un 40% para millones de inquilinos, el Ejecutivo negocia un modelo de incentivos y penalizaciones que contenga la subida de precios

Qué ayudas fiscales tienen los

La visita ‘secreta’ de la princesa Mette-Marit a Marius Borg en la prisión de Oslo aviva la polémica de la Casa Real de Noruega

La coincidencia del juicio con la vinculación de la esposa de Haakon de Noruega en el caso Epstein ha intensificado el debate sobre el futuro institucional de Mette-Marit dentro de la monarquía noruega

La visita ‘secreta’ de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere Ángela Murillo, la primera

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

ECONOMÍA

Qué ayudas fiscales tienen los

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa