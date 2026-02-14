Castellón se enfrenta a vientos huracanados por la borrasca Oriana: restricciones de velocidad, suspensión de trenes y mensajes Es-Alert

Una persona camina junto a varias palmeras, durante una jornada de viento este sábado en Castellón. (Andreu Esteban/EFE)

Además de lluvias significativas, la borrasca Oriana ha traído a España fuertes vientos que durante el pasado viernes y este sábado han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos en buena parte del país. El más preocupante se localiza en Castellón, que durante esta jornada permanece bajo alerta roja (riesgo extremo) por rachas de viento huracanadas que pueden llegar a los 140 km/h.

Esta situación de gran peligrosidad —ya que puede ocasionar caídas de árboles u otros objetos sobre la vía— ha provocado que la Generalitat Valenciana haya enviado esta mañana un mensaje Es-Alert a los móviles de los habitantes de la provincia de Castellón, en el que se pide que se eviten los desplazamientos y que la población se mantenga informada a través de los canales oficiales.

Cartel informativo sobre la alerta por vientos extremos durante este sábado, en Castellón. (Andreu Esteban/EFE)

Junto a esto, se han llevado a cabo algunas medidas preventivas para evitar incidentes. La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene durante todo el día una limitación de la velocidad máxima de circulación en las carreteras de 80 kilómetros por hora para la totalidad de los vehículos. Además, se restringen los adelantamientos para los vehículos pesados, que deben permanecer en el carril más a la derecha.

Por su parte, Renfe ha decidido suspender durante todo el día el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y los trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón. Así lo ha comunicado la empresa a través de la red social X, donde también ha indicado que se ha habilitado el servicio de cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.

Un árbol caído en la zona alta de Barcelona este jueves. (Marta Pérez/EFE)

En el puerto de Castellón, la previsión de rachas de viento huracanadas ha obligado a activar el Plan de Autoprotección del Puerto en Situación 0 de Alerta, aunque, por el momento, este no se encuentra cerrado.

A través de la red social X, Protección Civil ha compartido una serie de recomendaciones para todo el país, puesto que más de una treintena de provincias se encuentran en alerta por vientos —en nivel naranja, Almería, Huesca, Menorca, Ávila, Albacete, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Cáceres, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Alicante y Melilla—: “En casa, asegura puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública. En la calle, aléjate de cornisas, muros, edificaciones en construcción, grúas y demás objetos inestables. No te refugies bajo árboles. En la carretera, extrema las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido. Presta atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

Los fuertes vientos también amenazan Cataluña

No solo en Castellón se están produciendo rachas de viento huracanadas (por encima de los 120 km/h). La Aemet ha registrado la más fuertes en Láujar de Andaraz (Almería), de 134 km/h; le siguen otras en Cerles (Huesca), Mosqueruela (Teruel), Castellote (Teruel), Parque Nacional de Picos de Europa (Cantabria) y La Pobla de Benifassá (Castellón).

En Fuente el Fresno, Ciudad Real, la UME ha rescatado a un matrimonio de avanzada edad y a su mascota, atrapados por el desbordamiento del arroyo del Tallar. (UME/X)

Ante esta situación adversa que se está viviendo en distintos puntos de la geografía española, en otros lugares también se han enviado los mensajes de Protección Civil, como ha sido el caso de zonas de Tarragona, Barcelona, Girona y Lleida ante las fuertes rachas de viento.

De hecho, Cataluña ha activado este sábado su plan de emergencias Vencat en el extremo norte del territorio y en el sur, en la zona del delta del Ebro, donde el servicio Meteocat ha lanzado un aviso rojo por fuerte viento.

*Con información de EFE y Europa Press