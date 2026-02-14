La borrasca Oriana este sábado en España: la Aemet pone a Castellón en alerta roja por rachas de viento huracanadas

Imagen de viento en Melilla este viernes. (José Manuel Giner Gutiérrez/EFE)

La borrasca Oriana llegó ayer a España con una gran fuerza, descargando en territorios ya afectados por las lluvias de los temporales anteriores y tiñendo el mapa de avisos naranjas y amarillos. Queda poco para que el país, por fin, se instale en una situación anticiclónica que devuelva, aunque sea de forma temporal, la estabilidad meteorológica. Sin embargo, los efectos de Oriana todavía pueden ser importantes hoy.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertaba ayer, a través de su portavoz, Rubén del Campo, que durante estos dos días el tiempo estaría marcado en la península y el archipiélago balear por “rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias y nevadas en cotas bajas”. Además, un descenso térmico significativo dejaría heladas tanto este sábado como mañana, domingo.

Durante esta jornada, se deberá mantener especial precaución en Castellón, donde la previsión de rachas de viento huracanadas que pueden llegar a los 140 km/h ha obligado a activar el aviso rojo en la provincia. Ante esto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha tomado la decisión de limitar la velocidad máxima de circulación en las carreteras a 80 km/h para la totalidad de los vehículos, además de restringir el adelantamiento para vehículos pesados.

La Generalitat ha enviado este viernes por la tarde un mensaje Es-Alert a los móviles para avisar de los fuertes vientos que se esperan este sábado en la Comunidad Valenciana y pedir que se eviten desplazamientos, las actividades en exterior y las llamadas innecesarias a 112. (Ana Escobar/EFE)

Si en los días previos los efectos del viento fueron significativos en grandes áreas del país —de hecho, ayer se conoció la noticia del fallecimiento de una mujer en Barcelona tras la caída del techo de una nave industrial—, se espera que este sábado puedan incluso incrementarse en intensidad, especialmente en zonas del este peninsular y Baleares. “Las rachas superarán nuevamente los 100 km/h”, ha explicado Del Campo.

Ante esto, se han activado alertas naranjas en las provincias de Almería, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Albacete, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Cáceres, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Alicante y Valencia, así como en la isla de Menorca y la ciudad autónoma de Melilla.

En Fuente el Fresno, Ciudad Real, la UME ha rescatado a un matrimonio de avanzada edad y a su mascota, atrapados por el desbordamiento del arroyo del Tallar. (UME/X)

Mala mar, lluvias y nieves en cotas bajas

“Seguirá el mal estado de la mar, tanto en el norte como en el Mediterráneo, con olas superiores a siete metros en ambos casos”. De nuevo, deberá evitarse acercarse a primera línea de costa, sobre todo en aquellos lugares en los que el nivel de riesgo es importante: Asturias, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Cantabria, Girona, Tarragona, A Coruña, Lugo, Gipuzkoa, Bizkaia, Castellón y Melilla.

Con respecto a las lluvias, Del Campo explicó que “las precipitaciones irán claramente a menos” este sábado, aunque “todavía lloverá a primeras horas en zonas de montaña del centro y del sur, y también lloverá, aquí con más persistencia, en el tercio norte”. Por ello, especial precaución en las zonas en las que ya se han producido inundaciones y el terreno se encuentra saturado por las lluvias de las semanas anteriores.

Turistas bajo la lluvia en Santiago de Compostela. (Xoán Rey/EFE)

La nieve será otra de las protagonistas, con cota baja especialmente en el tercio norte, situándose en torno a 500 metros. “El sábado podrá nevar no solo en zonas de montaña, sino también de la meseta y en el Alto Ebro”. Así, hay alerta naranja en Asturias, Cantabria, Burgos, León, Palencia, Lleida y la sierra de Madrid, así como amarilla en Huesca, Ávila, Segovia, Soria, Girona, Lugo, Ourense, Navarra y La Rioja. También riesgo de aludes en Huesca, Lleida y Navarra.

Las temperaturas este sábado serán bajas: “El día será frío, con heladas en zonas del norte y del centro peninsular y las máximas en el norte y en el centro no alcanzarán los 10 grados“.

Aspecto que presenta hoy jueves la estación de esquí de Pajares (Asturias). (J.L. Cereijido/EFE)

¿Cuándo dejará de llover?

Esta situación, sin embargo, ya toca a su fin. A partir del domingo no solo subirán las temperaturas, sino que se impondrá también un anticiclón, “al menos durante unos días”, ha señalado Del Campo. Así, finaliza el tren de borrascas y “las precipitaciones quedarán acotadas a zonas del norte peninsular”.

“Las lluvias quedarán acotadas a Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, con una cota de nieve que subirá hasta unos 1.600-1.800 metros”, ha explicado el portavoz de la Aemet. “Continuarán los vientos muy fuertes en el este peninsular y Baleares, aunque irán perdiendo algo de intensidad ya con respecto a días previos”.