Vuelos cancelados, vientos de 160 km/h y heridos graves: la borrasca Nils en su paso por España

El agua del mar azota el paseo marítimo de Andratx (Mallorca). (EFE/CATI CLADERA)

Las rachas de viento extremo asociadas a la borrasca Nils han dejado un balance de cinco personas heridas de gravedad y más de 86 atendidas en distintas regiones de España. Cataluña y el litoral mediterráneo figuran entre las zonas más damnificadas, con más de 5.000 llamadas de emergencia por la caída de árboles, desprendimientos de estructuras y otros daños vinculados al temporal.

Entre los heridos se encuentran voluntarios de Protección Civil de la Generalitat, uno de ellos permanece en estado crítico tras ser alcanzado por un árbol en Sant Boi de Llobregat durante tareas de limpieza. A lo largo de la jornada, los avisos por viento se han mantenido activos, pues las rachas han superado los 100 km/h en Barcelona y han alcanzado hasta 167 km/h en cotas altas.

El cuerpo de bomberos de Cataluña, en alerta roja por la borrasca Nils. / Cuenta oficial de X

Esta situación ha provocado la interrupción de varias líneas de tren, cortes en carreteras como la C-31c, la C-32 y la N-II en el área metropolitana barcelonesa, así como la cancelación de 112 vuelos y el desvío de otros diez en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. La velocidad media del viento en el aeropuerto ha oscilado en torno a los 61 km/h, con picos de hasta 92,5 km/h. Las previsiones oficiales apuntan a que el temporal persistirá al menos hasta el domingo, debido a la llegada de una nueva borrasca.

Alteraciones en transporte y movilidad

El impacto del temporal se ha reflejado en la movilidad de carreteras y en el transporte ferroviario. Diversas líneas de Rodalies han sufrido alteraciones, incluidas la suspensión de los trenes lanzadera entre Terrassa y Manresa (línea R4) y entre Blanes y Maçanet (línea R1), con refuerzos alternativos por carretera. La caída de árboles ha obligado a detener la circulación ferroviaria entre Molins y Sant Feliu en la R4, y en el tramo entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat los viajeros han sido trasladados en otros medios de transporte.

Una alcantarilla rebosa debido a las continuas lluvias de la borrasca Nils, a 11 de febrero de 2026, en Santiago de Compostela. (EFE/Lavandeira)

Incidentes similares se han registrado en la R11, donde el cierre temporal de varias estaciones y la interrupción del tráfico entre Vilanova i la Geltrú y Cunit se han debido a la caída de placas solares y plásticos sobre la catenaria.

En el ámbito aeroportuario, el viento ha obligado a desviar vuelos principalmente a Madrid, Girona y Valencia. El número de personas afectadas sigue en aumento por la caída de árboles, fragmentos de fachadas y muros, con el caso de una mujer atrapada en L’Hospitalet tras el derrumbe parcial de un edificio como uno de los más graves.

Alerta roja por los fuertes vientos provocados por la borrasca Nils en Barcelona

La inestabilidad atmosférica también ha alcanzado a otras comunidades. En Castilla-La Mancha, las autoridades han alertado sobre el aumento del caudal en los ríos Júcar, Mundo y Segura. En Aragón, se han producido cortes de carreteras por aludes y crecidas del río Gállego. Castilla y León se mantiene atenta al deshielo, que ha generado el desbordamiento del río Cega en Valladolid, donde se han instalado muros de contención para frenar el avance del agua en Viana de Cega.

Suspensiones y restricciones en servicios

En el ámbito educativo, 22 municipios de Cádiz, Málaga y Sevilla han suspendido las clases, al igual que dos centros en Granada y Jaén, ante el riesgo derivado de cortes de carreteras y daños en infraestructuras. En Galicia, la alerta roja por temporal marítimo en A Coruña, la suspensión de toda la actividad deportiva y cerca de ochocientas incidencias han marcado la jornada. Las autoridades han pedido extremar precauciones en la costa, donde las olas han superado los 10 metros de altura.

El archipiélago balear también ha sufrido el impacto del temporal, con los puertos de Menorca e Ibiza cerrados y Formentera sin conexión marítima. En la Comunidad Valenciana, bomberos y servicios de emergencia han intervenido ante diversos incidentes, mientras que en Extremadura una mujer ha sido rescatada de su coche tras hundirse la carretera por un socavón en Cáceres.

Vista del desprendimiento de la carretera 8201 de Jimena de la Frontera a Ubrique, Cádiz, por las borrascas que han azotado el campo de Gibraltar en los últimos días, a 12 de febrero de 2026. (EFE/ A.Carrasco Ragel)

En Melilla, el cierre del puerto al tráfico rodado y peatonal ha dejado la ciudad sin conexión marítima durante casi 48 horas por la previsión de vientos superiores a 70 km/h. El cierre ha obligado a reprogramar salidas de navieras y a modificar horarios de los buques con la península. La situación meteorológica también ha llevado a cancelar la cabalgata de Carnaval prevista para el sábado, aunque las actividades y concursos del fin de semana seguirán en instalaciones cubiertas.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que el nuevo temporal que llega a la península este viernes continúe afectando infraestructuras, servicios y actividades en distintas comunidades durante los próximos días.