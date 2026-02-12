Última hora de la borrasca Nils en España: alerta roja en el norte peninsular y actividades suspendidas en Barcelona y Ciudad Real

Varias personas se protegen de la lluvia, este miércoles en Santiago de Compostela (noroeste de España). EFE/Lavandeira

Las fuertes rachas de viento y las precipitaciones en gran parte de España asociadas a la borrasca Nils han impactado con virulencia en la costa. Para la jornada de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un nivel rojo en varias zonas del norte peninsular por “peligro extraordinario”. Las zonas afectadas son el noroeste de A Coruña, el litoral cántabro y las costas de Bizkaia y Gipuzkoa. Este fenómeno supone un riesgo poco habitual para la población y las infraestructuras cercanas al mar.

Por otro lado, la Generalitat catalana ha suspendido todas las actividades, tanto escolares, universitarias, deportivas y sanitarias no urgentes, para la jornada de hoy jueves. El motivo son los fuertes vientos que azotan la comunidad y la previsión de que continuarán y se intensificarán a lo largo del día. Lo mismo ha ocurrido en Ciudad Real, donde hay ocho municipios que mantienen suspendidas las clases: Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, La Puebla de Don Rodrigo y Pueblonuevo del Bullaque.