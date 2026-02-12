España

Última hora de la borrasca Nils en España: alerta roja en el norte peninsular y actividades suspendidas en Barcelona y Ciudad Real

Tras Nils, se espera que llegue la borrasca Oriana, la última de esta serie, que comportará precipitaciones intensas y nevadas en cotas bajas

Varias personas se protegen de
Varias personas se protegen de la lluvia, este miércoles en Santiago de Compostela (noroeste de España). EFE/Lavandeira

Las fuertes rachas de viento y las precipitaciones en gran parte de España asociadas a la borrasca Nils han impactado con virulencia en la costa. Para la jornada de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un nivel rojo en varias zonas del norte peninsular por “peligro extraordinario”. Las zonas afectadas son el noroeste de A Coruña, el litoral cántabro y las costas de Bizkaia y Gipuzkoa. Este fenómeno supone un riesgo poco habitual para la población y las infraestructuras cercanas al mar.

Por otro lado, la Generalitat catalana ha suspendido todas las actividades, tanto escolares, universitarias, deportivas y sanitarias no urgentes, para la jornada de hoy jueves. El motivo son los fuertes vientos que azotan la comunidad y la previsión de que continuarán y se intensificarán a lo largo del día. Lo mismo ha ocurrido en Ciudad Real, donde hay ocho municipios que mantienen suspendidas las clases: Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, La Puebla de Don Rodrigo y Pueblonuevo del Bullaque.

Cancelados una treintena de vuelos en el Aeropuerto de Barcelona por la alerta por viento

Las aerolíneas han informado a Aena de la cancelación de una treintena de vuelos con origen en el Aeropuerto de Barcelona por la alerta por viento extremo que afecta a toda Cataluña.

En el aeropuerto la velocidad media del viento es de 61 km/h y la racha máxima es de 92,5 km/h, y la previsión es que se mantengan estas condiciones hasta las 19 horas, han informado fuentes de Aena a Europa Press.

*Información elaborada por Europa Press.

Los trenes circulan en Cataluña, aunque con diversas restricciones

Renfe ha confirmado que los trenes están circulando en Cataluña, aunque con diversas restricciones, una vez que Adif ha revisado todas las líneas para comprobar las posibles afectaciones en la infraestructura por la alerta de fuertes rachas de viento.

Así, Renfe ha decidido suspender los trenes lanzadera que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento.Los tramos afectados por la suspensión de la circulación de estos trenes se realizarán con servicio alternativo por carretera.

También ha quedado interrumpida la circulación entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, por la presencia de un árbol en la zona de vías. En este caso, mientras se soluciona la incidencia, Renfe encaminará a los viajeros del tramo entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat hacia otros medios de transporte.Igualmente, ha quedado interrumpida la R11 entre Girona y Maçanet por la caída de un árbol en las vías en Caldes de Malavella (Girona).

*Información elaborada por EFE.

El temporal mantiene 73 carreteras cortadas

Las inundaciones provocadas por el temporal de lluvia que afecta a la península mantienen cortadas 73 carreteras en el inicio de la mañana de este jueves, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 42 se encuentran en Andalucía, según los últimos datos de las 05:45 horas publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cádiz continúa siendo la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables diversos tramos en 14 carreteras,

El hielo y la nieve afectan a otras 21 carreteras de la red en Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Cáceres, Navarra y la Comunidad de Madrid, sumando un total de 12 tramos cortados (nivel negro). En cuatro carreteras de la red secundaria y nacional es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno (nivel rojo), entre ellas la SA-203 en Salamanca o la A-317 en Granada. Por su parte, cinco tramos de la red en la Comunidad de Madrid se mantienen transitables con precaución en nivel verde.

*Información elaborada por EFE.

Los bomberos atienden 51 llamadas durante la madrugada del jueves en Cataluña por los fuertes vientos

Los bomberos de la Generalitat catalana han recibido un total de 51 avisos en la región durante la madrugada de este jueves. El grueso de las llamadas se ha producido en Llambilles (Girona), motivado por la caída de palos de alumbrado, lo cual ha producido cortes en carreteras. También se han visto afectadas comarcas al norte de la ciudad metropolitana de Barcelona, con coches a los que se les han caído árboles, además de 2 incidencias en Barcelona y 3 al sur de la ciudad condal.

Desde Protección Civil alertan de un “jueves muy complicado”, según se lee en su canal de X, en Cataluña, producto de las fuertes rachas de viento. Por ello, el servicio de emergencia recomienda retirar de balcones y fachadas todo aquello que pueda desprenderse; evitar los desplazamientos no imprescindibles; así como alejarse de árboles, grúas y elementos inestables.

Además, cabe destacar la cifra de 569 llamadas al cuerpo de bomberos catalán en las 24 horas comprendidas hasta las 22 horas del miércoles. La mayoría de estas se concentró en el área metropolitana de Barcelona.

El cuerpo de bomberos de
El cuerpo de bomberos de Cataluña, en alerta roja por la borrasca Nils. / Cuenta oficial de X
Tras la borrasca Nils, llegará Oriana el fin de semana con lluvias intensas

Una nueva borrasca denominada Oriana impactará el viernes y el sábado en España con rachas de viento muy intensas, lluvias copiosas, temporal marítimo y nevadas a baja altitud, de acuerdo con un comunicado oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicado este miércoles en la red social X.

Este sistema, según la Aemet, podría constituir la última borrasca de la prolongada serie de frentes que ha afectado a la región desde finales de diciembre durante los próximos días, según recogen desde la Agencia EFE. Las previsiones anticipan que mañana jueves la zona norte y noroeste experimentará olas de hasta 10 metros y vientos que podrían alcanzar 88 kilómetros por hora en los litorales.

La actual borrasca Nils mantuvo este miércoles la inestabilidad, sumando más lluvias, fuertes vientos y riesgo marítimo; más de 3.300 personas permanecieron evacuadas en áreas de Andalucía, mientras en el noroeste se activaron alertas por posibles desbordamientos de ríos. El temporal Nils relevó, además, a la anterior borrasca, Marta, dejando daños en toda la península y las Islas Baleares, según detalló la Aemet en su comunicado.

