La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

Antonio Rodríguez Estepa

El pasado 27 de diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó las resoluciones de los nombres de “operadores principales en el sector energético”, es decir, aquellas compañías que ostentan las cinco mayores cuotas de mercado. En el apartado de carburantes, los cinco operadores son Repsol, Moeve, BP España, Nieves Family Corporation y Hatta Energy. Esta última es una empresa que compra al por mayor derivados del petróleo (gasóleo A y gasolina 95), los almacena en depósitos fiscales y los vende posteriormente a gasolineras. En 2024 (últimos datos oficiales) facturó más de 2.200 millones de euros. El registro revela que pertenece a la sociedad británica Traustheim Business Ltd y que su CEO es Javier Alonso Charro. Pero ¿quiénes son realmente sus accionistas?

María del Carmen Cabello asegura que uno de los principales propietarios de Hatta es su exmarido, Antonio Rodríguez Estepa, a punto de cumplir 54 años. Así lo afirma en una denuncia que presentó el pasado 26 de enero ante la Oficina Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, dedicada a investigar los casos más importantes de fraude en España que tienen alcance nacional. Carmen y Antonio estuvieron casados entre marzo de 1995 y julio de 2001. Tuvieron un hijo que casualmente trabaja como auxiliar de operaciones para Hatta, según relata él en sus redes sociales. “El señor González presta servicios de consultoría de inteligencia artificial a diversas empresas, entre ellas a Hatta”, explica un portavoz de la compañía. “La denunciante tiene conocimiento de las actividades delictivas de Antonio Rodríguez Estepa, que cuenta con un entramado empresarial que genera grandes beneficios; todo creado con el único objetivo de defraudar a entidades importantes, a la Hacienda Pública, mediante la creación de ‘sociedades trucha’, para así hacerse con los beneficios que le da la comisión de estos delitos”, señala el texto de Cabello ante la ONIF.

“La hoy denunciante tiene perfecto conocimiento de que la entidad Hatta Energy es propiedad, aunque no aparezca así en los registros, de Antonio Rodríguez Estepa; básicamente porque el hijo que tenemos en común trabaja en Hatta Energy desde hace unos siete meses aproximadamente. Y de los comentarios y conversaciones con mi hijo, es fácil llegar a la conclusión de que el verdadero dueño y jefe de Hatta Energy es Antonio Rodríguez Estepa”, prosigue el texto. “Este hecho es el más importante, el que me ha llevado a interponer la presente denuncia, pues teniendo conocimiento desde hace años de su actividad empresarial, que viene realizando desde que empezó en el mundo de los hidrocarburos, el miedo más grande que tengo es que pueda involucrar a mi hijo en cualquier trama fraudulenta у criminal, como hizo conmigo, con la sociedad Rodríguez Estepa 2000 SL, aprovechándose de que nuestro hijo no tiene ningún conocimiento del sector de los hidrocarburos y del mundo empresarial. Y únicamente está como empleado de su padre en Hatta Energy”, explica Carmen Cabello.

Carmen Cabello, en la entrevista que concedió al podcast 'Génesis'

Rodríguez Estepa es muy conocido en el sector. Él se presenta actualmente como un “agente de energía”, un asesor que ofrece sus conocimientos desde su empresa Green Power Trading. Antes fue director de operaciones de Mena Energy Spain, director comercial de Gunvor España y director de operaciones de Gold Petroleum. Son los trabajos oficiales que él ha hecho públicos. Pocos conocen que desde un chalé de su propiedad ubicado en la localidad de Cervelló del Vallés (Barcelona) ha controlado otras sociedades como Fast Petrol Company, Scout Energy, Servicios Petrolíferos Avanzados y Servicios Petrolíferos Giralda. O que en Panamá tuvo la empresa Global Market Services Corporation. O que en la isla de Barbados también tuvo la firma Jayline Holdings. O que desde Hong Kong controló Silver Express Limited.

Condena de tres años de prisión

Este empresario ya fue condenado a tres años de prisión por la Audiencia Nacional en febrero de 2022 dentro de la trama ‘Petromiralles’, que defraudó 147 millones de euros a Hacienda. El tribunal rebajó su pena tras aplicarle las atenuantes de confesión y de reparación del daño. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo este 29 de enero. Tendrá que asumir, además, una multa de 97 millones de euros. La Audiencia Nacional también le condenó en julio de 2024 a seis años de prisión por tres delitos agravados contra la Hacienda Pública por otra trama de fraude al IVA de la trama ‘Gold Petroleum’, más multas que superaban los 31 millones de euros. En apelación, la condena de prisión fue rebajada a cuatro años y medio. Está pendiente de sentencia firme. Actualmente, también está siendo investigado en otro caso relacionado con fraude en el IVA de los hidrocarburos, que afecta a la operadora ‘Gaslow Abastecimiento SL’, que se instruye actualmente en la Audiencia Nacional.

A pesar de este currículo, Rodríguez Estepa es uno de los principales confidentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Lo reconoce él mismo en una denuncia que puso en octubre de 2023 ante la Fiscalía Anticorrupción. Rodríguez Estepa aseguraba entonces que colaboraba con la UCO desde el año 2014 y que su enlace con la Guardia Civil era el capitán Juan Antonio Bonilla, cuyos mensajes con otro confidente publicados en varios medios de comunicación le pusieron en la esfera mediática. Bonilla dejó la UCO en 2023 y en octubre de ese año fichó como alto cargo de la Consejería de Sanidad en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Estepa contó al ministerio público que esta unidad de élite de la Guardia Civil no mostró ningún interés en la información comprometida que podría ofrecer sobre un teniente coronel de la Benemérita y que, en cambio, le coaccionaron para que sí entregara “información falsa e interesada” contra otro oficial, un capitán, que ya está imputado por la Audiencia Nacional.

Las oficinas de Hatta Energy

Fuentes de la UCO señalan a este diario que Rodríguez Estepa ayudó a la Guardia Civil en algunas investigaciones relacionadas con el fraude en el pago de impuestos que cometen muchos empresarios del sector de los hidrocarburos para quitarse, primero, competidores del mercado; y segundo, para obtener beneficios procesales en las causas abiertas contra él. Algo que reconoce el propio Estepa en su denuncia (que Anticorrupción rechazó y fue derivada a la Audiencia Nacional). Estepa acusó de coacciones a la UCO que dirige el oficial Antonio Balas que, por ejemplo, lidera las pesquisas que afectan al exministro José Luis Ábalos, a la mujer de Pedro Sánchez (Begoña Gómez) y al hermano del presidente del Gobierno (David Sánchez).

Llamadas a ministros

La exmujer de Estepa, Carmen Cabello, ha contado en una reciente entrevista que concedió al podcast ‘Génesis 2:24’ (que dirige Daniel Cañete) que guarda mucha documentación de las empresas de su ex, ya que le llevó durante años la contabilidad. “Me pedía que destruyera papeles, no destruía nada, lo guardé”. También asegura que Rodríguez Estepa es una persona muy poderosa, que “cada vez que tenía un problema llamaba a un ministro”. Cabello asegura que el poder de Rodríguez Estepa radica “en su agenda de contactos” y vuelve a asegurar en esa entrevista que la empresa Hatta Energy es suya. Cabello afirma que el empresario no solo se mueve en el sector de los hidrocarburos, también tiene inmobiliarias, canteras y camiones.

En conversación con Infobae, Rodríguez Estepa niega esta vinculación con Hatta. “No tengo acciones con esta empresa ni ninguna relación. Solo soy un bróker, soy un conseguidor en el sector hidrocarburos”. Señala que las acusaciones de su exmujer son falsas. “Ella es drogadicta y me amenaza. Me extorsiona. Está a sueldo de otras empresas del sector que tienen envidia de lo bien que le va a Hatta”. Rodríguez Estepa reconoce que su hijo es informático y sí hace trabajos para Hatta. “He denunciado a mi ex y a otros medios de comunicación que cuentan mentiras sobre mí. Yo he ayudado a la Hacienda pública a recaudar 23 millones de euros”. Eso es cierto. Tras su primer arresto en el caso Petromiralles, colaboró con la Justicia para localizar cantidades millonarias de esta empresa de hidrocarburos escondidas en Hong Kong. “He estado un año en prisión preventiva por dos causas distintas. Si tengo que volver a la cárcel, volveré. No sé por qué yo soy tan importante cuando las grandes firmas del sector, como Respol y BP, están imponiendo un monopolio ahogando a otras muchas empresas. Pero a nadie le interesa contar eso”.

El presunto conseguidor de la trama del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha irrumpido este miércoles en la comparecencia pública de la exconcejal socialista Leire Díez, que ha asegurado que no trabaja en nombre del PSOE y que no es una "fontanera", y se ha dirigido a ella acusándole de mentir: "Es una sinvergüenza", ha aseverado.

Javier Alonso, CEO de Hatta, afirma a este diario que “Antonio Rodríguez Estepa, no tiene, ni ha tenido vinculación contractual con Hatta Energy”. Este diario ha preguntado a la compañía cuáles son los dueños reales de la empresa. “Hatta Energy es una compañía privada cuyo accionista mayoritario y, por tanto, dueño es Javier Alonso, actual CEO de la empresa”, señala un portavoz de la compañía. Lo que es cierto es que la firma no pasa por su mejor momento y estas noticias no ayudan. La Agencia Tributaria acaba de aprobar una nueva exigencia fiscal que obliga a los operadores a adelantar el 110% del IVA en cada operación si no han sido calificados como “operadores confiables”. Hatta está catalogado como operador “principal”, pero no como “confiable”. Esta nueva exigencia pretende reforzar el control del IVA en el sector de los hidrocarburos, uno de los ámbitos históricamente más expuestos a prácticas de fraude. Fuentes de la compañía ya han señalado en varios medios que no contar con esta calificación hace que sus operaciones “no sean financieramente sostenibles”. Otras operadoras, como Repsol, BP y Moeve, pueden trabajar sin adelantos ni garantías extraordinarias.

Carmen Cabello, por su parte, concluye que ha denunciado a su ex “porque es la peor persona del mundo” y que “estoy dispuesta a llegar hasta el final”. Asume su pasado. “Ya estuve en prisión siete años por un tema de drogas, ya cumplí mi condena”. En su denuncia ante la ONIF, esta mujer se compromete a ofrecer “información exhaustiva” que ayudará a la Agencia Tributaria a “desmantelar este tipo de fraude, del que mi hijo no tiene conocimiento”. Carmen Cabello tiene nombres de empresas y vincula a su ex con una poderosa mafia extranjera.