Espana agencias

El Congreso no indemnizará a Ábalos por su cese al estar suspendido cuando lo pidió y ser incompatible con su jubilación

Fuentes parlamentarias confirman que el exministro socialista no recibirá la compensación solicitada tras dejar su escaño, ya que su situación suspendida y la futura pensión hacen imposible acceder a ese beneficio económico reservado a otros exdiputados

Guardar

En el análisis realizado por los servicios jurídicos del Congreso, resulta que la indemnización por cese, pensada como una ayuda para quienes pierden su escaño, no puede acumularse con la percepción de una pensión de jubilación ya que ambas prestaciones son incompatibles. Esta consideración ha sido un elemento central en la decisión de desestimar la solicitud del exministro socialista José Luis Ábalos, quien reclamó dicha compensación tras dejar su escaño. Según informó Europa Press, fuentes parlamentarias han confirmado que el Congreso no abonará la indemnización a Ábalos porque además de que ya anunció su intención de optar a la jubilación, realizó la petición hallándose suspendido de sus derechos parlamentarios.

La imposibilidad de acceder a esta prestación económica se justifica doblemente, detalló el medio Europa Press. Por una parte, Ábalos estaba suspendido de todos sus derechos y prerrogativas parlamentarias desde noviembre del año anterior, cuando ingresó en prisión preventiva en el contexto del denominado "caso Koldo", una investigación judicial de supuesta corrupción ligada a adjudicaciones de obra pública. Ello comportó la suspensión de su sueldo y la imposibilidad de votar en la Cámara Baja, así como la privación de otros derechos vinculados al cargo. Por otro lado, la normativa regula que la indemnización por cese corresponde solo a quienes no disponen de otra fuente de ingresos públicos o privados, lo que imposibilita su acumulación con la pensión por jubilación que Ábalos ha solicitado.

La renuncia de Ábalos al acta de diputado, formalizada tras conocerse que el Tribunal Supremo ratificó su ingreso en prisión provisional, no posibilitó la recuperación de los derechos que le había retirado la Mesa del Congreso. Un informe de los letrados de la Cámara baja consultado por Europa Press subraya que la suspensión acordada en noviembre implicaba la supresión de la totalidad de privilegios y beneficios inherentes a la condición de diputado, y no contempla que la renuncia al acta conlleve la restauración de ninguno de esos derechos previamente extinguidos.

El Congreso reconoce esta indemnización por cese a los diputados que, al perder el escaño, no disponen de ingresos alternativos. Equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato, en el caso de Ábalos, cuya presencia continuada en el Congreso se prolongó desde abril de 2009, la suma podía superar los 57.200 euros, según Europa Press. Pero tanto el informe jurídico como el reglamento parlamentario establecen que ese beneficio se suspende o interrumpe de inmediato si el beneficiario recibe algún otro ingreso, incluidas pensiones públicas o privadas, y que no se ha admitido este pago a otros parlamentarios en situaciones previas de suspensión.

José Luis Ábalos manifestó públicamente su malestar tras verse apartado de la vida política, afirmando haber quedado “desprovisto de todos sus derechos y deberes y privado de todo ingreso y protección social”, reportó Europa Press. Sin embargo, la posición de la institución ha sido reforzada con el análisis legal y la práctica histórica, que confirma que la indemnización nunca se ha otorgado a diputados suspendidos. Los servicios jurídicos insisten en que el objetivo de la ayuda es amortiguar el tránsito del legislador a la vida profesional privada, y que esa finalidad desaparece si se cuentan con otras rentas o se entra en una situación de jubilación.

La decisión formal de no conceder la indemnización a Ábalos será adoptada por la Mesa del Congreso tras la incorporación de la nueva diputada que le sustituirá, correspondiente a la lista del PSOE por Valencia de las elecciones de 2023, tal como consignó Europa Press.

La última ocasión en que se reconoció el derecho a esta prestación corresponde al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según reportó Europa Press, Cerdán abandonó el Congreso en junio del año pasado, previo a su ingreso en prisión provisional por presunta implicación en una trama de comisiones ilícitas vinculado también al caso investigado a Ábalos. El Partido Popular había planteado objeciones, señalando que Cerdán era propietario del 45% de la empresa Servinabar desde 2016 y argumentando que ello podía suponer incompatibilidad para cobrar la indemnización. Sin embargo, los letrados dictaminaron que tenía derecho a casi 19.000 euros por los seis meses en que mantuvo la condición de diputado, periodo en que cobró la prestación hasta diciembre.

La diferencia esencial entre ambos casos, señala el análisis de Europa Press, radica en que Santos Cerdán entregó su acta antes de la detención y mantuvo intactos sus derechos como diputado en el momento de cesar. Ábalos, por el contrario, solicitó la indemnización cuando ya se hallaba suspendido, lo que excluye expresamente la posibilidad de recibir cualquier prestación asociada al cargo, según el informe de los letrados y la condición reglamentaria de las ayudas a exparlamentarios.

Temas Relacionados

Indemnización por ceseJosé Luis ÁbalosCongreso de los DiputadosPSOESantos CerdánValenciaMadridJubilaciónPrisión preventivaMesa del CongresoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

AMP- La Audiencia Provincial pide al juez que aclare si ha recibido el escrito de Mouliaá renunciando a acusar a Errejón

El tribunal solicita al magistrado precisar si se presentó la petición de la actriz para desistir del caso contra el exdiputado y que indique si se ha resuelto el procedimiento, mientras una asociación mantiene la denuncia en el proceso

AMP- La Audiencia Provincial pide

Koldo pide que no se celebre el juicio de las mascarillas en el Supremo tras la renuncia al escaño de Ábalos

Koldo pide que no se

Fundación Mutualidad lanza una nueva edición del Lab Emprendimiento Jurídico para fomentar la innovación legal

Fundación Mutualidad lanza una nueva

El exjefe de Gabinete de Mazón niega estar encubriendo al expresidente y reitera que no dio órdenes a Pradas en la dana

José Manuel Cuenca rechaza cualquier tipo de encubrimiento al exmandatario valenciano, sostiene que su actuación se ajustó a la legalidad y afirma que no instruyó a la entonces consellera durante la catástrofe, en medio de fuertes cuestionamientos parlamentarios

El exjefe de Gabinete de

Condenado un hombre por delitos de lesiones y de odio a una mujer de etnia gitana y a su pareja

Condenado un hombre por delitos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España vuelve a empeorar en

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

Un ertzaina divorciado y con hijos menores consigue que le permitan trabajar por quincenas alternas para conciliar vida laboral y familiar

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes anuncian una nueva coalición para las próximas elecciones generales

El Comandante Supremo de la OTAN en Europa confirma la preparación de ‘Arctic Sentry’: la misión militar en el Ártico por la presencia de China y Rusia

Polémica por la puesta en libertad de los presuntos agresores de policías nacionales en Avilés: JUPOL apuntó a una decisión judicial, pero el TSJ lo niega

ECONOMÍA

Siete de cada 10 empresas

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio