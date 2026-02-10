Descendiente del ‘Tractor amarillo’, Mikel Herzog Jr. presenta la balada del Benidorm Fest 2026: “Lo bonito es empezar una carrera con un tema así”

Mikel Herzog Jr. en la presentación del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

Empieza el Benidorm Fest 2026, una edición en la que, por primera vez, el certamen musical de RTVE no estará ligado a la selección del representante de España para Eurovisión. Entre sus concursantes se encuentra Mikel Herzog Jr., que es hijo de Mikel Herzog, vinculado a agrupaciones como Cadillac, La Década Prodigiosa o la composición de temas míticos como el Tractor amarillo y participante en Eurovisión en 1998. Desde Infobae hemos podido entrevistarle para conocer cómo está siendo su andadura por el certamen.

En la ciudad alicantina, tanto él como sus compañeros están disfrutando del lujoso hotel Don Pancho, donde entre risas ha bromeado con que lo está pasando “muy mal”, aunque la temperatura no ha sido la esperada: “Está yendo fatal... ¡Que no! Muy bien, aunque estoy congelado, creía que haría calorcito y vendríamos al sol, semivacaciones, playa, bañador... Pero cero, un viento del copón".

Una vez allí, ha podido ver plasmado en el escenario su puesta en escena durante los primeros ensayos de Mi mitad, su gran apuesta: “Aún la estoy asimilando y estamos trabajando en ello”. “Estamos procesando porque es muy detallada y tiene muchas cositas”, ha dado pinceladas de lo que se podrá ver en su semifinal, el próximo martes 10 de febrero.

Mikel Hergoz Jr. confiesa que su actuación en el Benidorm Fest es tal y como la había planeado. Además, cuenta el consejo más importante que le han dado: disfrutar de la experiencia.

La puesta en escena de Mikel Herzog Jr.

Una vez pasado del papel a la realidad, el artista ha podido ver los resultados de su esfuerzo creativo: “Era como la habíamos trabajado, habíamos planeado un poco las cosas antes de venir aquí y evidentemente cuando llegas aquí hay cambios, porque situarlos aquí es otra cosa”. “Poco a poco va cogiendo forma y tengo ganas de que se termine del todo”, explica el cantante sobre el deseado resultado final.

Lo único detallado que ha podido avanzarnos el artista es que en su puesta en escena nadie lo acompañará durante la actuación, por lo que no utilizará al ballet del festival: “Es lo que puedo decir, porque es lo que es, estaré solo en el escenario y va a ser muy adecuado a lo que refleja la canción”. Sin pretender dar pistas, Herzog publicó sin querer una imagen en sus stories de Instagram en la que se veía uno de los planos del secreto escenario, por lo que no quiere dar muchas más pistas.

Mikel Herzog Jr., concursante del 'Benidorm Fest 2026' (RTVE)

Los consejos de su familia

Como hijo de Mikel Herzog, le hemos preguntado por los consejos que le han dado desde casa, lo que también ha contestado con su característico humor: “Que no venga”. “Es broma, me han dado los consejos de siempre, que disfrute, que me lo pase bien, que disfrute la experiencia, que nada es tan trascendental y que lo bonito es haber podido empezar una carrera con un tema así”, ha aclarado.

El artista está muy satisfecho con su presencia en el Benidorm Fest 2026: “Poder presentarlo aquí y disfrutarlo sobre el escenario, que es algo de una tesitura completamente diferente a la que he tenido hasta ahora”. Además, Mikel Herzog Jr. trae consigo una de las pocas baladas del festival: “Me llama cantar en directo y en un pabellón como este, que suena que peta”.