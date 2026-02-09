España

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

El líder de extrema derecha celebra el éxito en las urnas porque “ha ganado el sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo”

El candidato de Vox en
El candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. (Europa Press)

Las elecciones aragonesas han vuelto a confirmar que el auge de Vox en las encuestas también se traduce en las urnas. Porque al margen de la victoria del Partido Popular, el gran triunfador de la noche ha sido Alejandro Nolasco, el candidato de la formación y presidente de Vox en Teruel. “Ha ganado el sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo”, arrancó en su discurso tras el fin del escrutinio.

Vox ha obtenido 14 escaños, lo que significa obtener el doble de su representación con cerca del 20% de los votos. Un registro que permitirá a los de Santiago Abascal aumentar sus exigencias en las negociaciones que mantendrán las próximas semanas con los populares para revalidar el gobierno de Azcón. Y en este sentido, Nolasco ya sabe lo que es negociar con el PP. En la pasada legislatura formó parte del Ejecutivo de coalición como vicepresidente.

Nacido en Pamplona en 1991, pero con raíces turolenses, Nolasco ha crecido y desarrollado gran parte de su vida en esta provincia. Su trayectoria académica le llevó a completar el bachillerato en Estados Unidos, Wisconsin, para más tarde regresar a España para matricularse en en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, Nolasco ha cursado Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y actualmente está inmerso en el doctorado de Historia en la Universidad San Pablo CEU.

Vinculado a la abogacía con vocación literaria

En el ámbito profesional, Nolasco ejerció como abogado en Teruel entre finales de 2016 y 2023, gestionando su propio bufete, Nolasco & Villarroya Abogados. Nolasco nunca ha escondido además de su vocación literaria, que le ha llevado a escribir siete libros.

La candidata del PSOE ha culpado a Feijóo del adelanto electoral, que ha terminado con Vox duplicando su número de escaños.

La primera de sus obras fue una novela de ficción publicada a los 18 años; entre sus publicaciones también se encuentra un ensayo acerca de los 50 supervivientes de la División Azul, el contingente que combatió junto a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Además, ha dirigido jornadas literarias, ha colaborado como columnista en diferentes medios y ha presentado programas en televisiones locales de Madrid, materiales que están disponibles en su canal de Youtube.

Irrupción y el salto al gobierno aragonés

El salto a la política comenzó con su vinculación con Vox a principios de 2019, año en el que formalizó su afiliación y, cuatro años más tarde, se convirtió en doble candidato de la formación: tanto a la alcaldía de Teruel como a la presidencia del Gobierno aragonés.

El discurso de Nolasco ha estado enfocado en el rechazo al pacto verde y en la mano dura contra la inmigración ilegal. Y en su primera actuación, el respaldo electoral a Vox en 2023 se tradujo en siete escaños en las Cortes, participación decisiva que permitió a Nolasco asumir la vicepresidencia en el Ejecutivo de Jorge Azcón. Cabe recordar que esta luna de miel duró poco, ya que la dirección de Madrid ordenó la salida de todos los gobiernos autonómicos. Una estrategia que, por cierto, no sentó bien a la formación en Aragón, que volverá a negociar la entrada en el Ejecutivo.

