Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga ferroviaria desde el 10 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes

Desde el Ministerio han reconocido “la voluntad de diálogo que han mantenido especialmente los sindicatos durante la negociación y nos felicitamos por la capacidad de acuerdo y de consenso en beneficio siempre de nuestro sistema ferroviario”

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y Semaf y el Ministerio de Transportes han conseguido llegar a un acuerdo este lunes, por el que a partir de este martes queda desconvocada la huelga de trabajadores ferroviarios, que estaba previsto que durara hasta el próximo miércoles, 11 de febrero. Así lo han confirmado las tres organizaciones sindicales a los medios al terminar el encuentro mantenido con el Ministerio, siendo esta la cuarta reunión mantenida entre ambas partes en las últimas semanas.

Las organizaciones sindicales han definido el entendimiento con el Ministerio como “histórico”, y han subrayado que contemplan avances en materia de inversión, conservación de infraestructuras y refuerzo de plantillas, según las declaraciones recogidas por EFE. Sin embargo, esta decisión deberá ser validada por los comités generales de empresa de Renfe y Adif. Según ha explicado el secretario general de Semaf, Diego Martín, en representación de los tres sindicatos, la suspensión del paro entrará en vigor una vez se completen estos procedimientos internos.

Por su parte, desde el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha respaldado el contenido del pacto alcanzado y ha afirmado que asume “por completo” las manifestaciones realizadas por los representantes de los trabajadores para dar validez al acuerdo. Desde el propio ministerio han añadido que reconocen “la voluntad de diálogo que han mantenido especialmente los sindicatos durante la negociación y nos felicitamos por la capacidad de acuerdo y de consenso en beneficio siempre de nuestro sistema ferroviario”.

Los sindicatos reclaman mejoras en la seguridad ferroviaria

Durante la jornada de hoy, la movilización de los trabajadores del ferrocarril, convocada desde la medianoche, se ha desarrollado con normalidad y sin registrarse problemas relevantes durante sus primeras horas. Con estas protestas, los trabajadores ferroviarios pretenden reclamar mejoras en la seguridad, sobre todo tras los accidentes recientes de Adamuz (Córdoba), y Gelida (Barcelona).

Renfe ha informado esta mañana que el 11,6% de su plantilla estaba participando en la huelga, que afectaba a todos los servicios de pasajeros y mercancías, así como a las actividades en talleres. El seguimiento acumulado entre el turno de noche y el de la mañana alcanzaba el 11,2%. Por su parte, Iryo y Ouigo no han facilitado datos sobre la incidencia de los paros en sus servicios.

La huelga ha provocado este lunes tanto cancelaciones como retrasos. En los servicios comerciales de Renfe (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se han cumplido aproximadamente el 80% de los servicios mínimos previstos a nivel nacional. Durante las primeras horas se han suprimido siete trenes: tres en el corredor Nordeste, dos en el Sur y dos en el Norte. Renfe está reubicando a las personas afectadas en otros trenes. En alta velocidad, por su parte, la lista de servicios mínimos establecía un cumplimiento del 73%, dejando fuera a 272 trenes que no están garantizados a lo largo de los tres días de huelga.

En los servicios públicos de cercanías, media distancia, Avant y Ancho Métrico, las mayores afectaciones se han registrado en los núcleos urbanos. Rodalies de Catalunya ha operado con solo un 42% de los servicios mínimos, mientras que en Cercanías Madrid ha alcanzado el 41,1%. En Andalucía, con un cumplimiento del 52,7%, también han afectado las dificultades derivadas de las condiciones meteorológicas. En conjunto, a nivel nacional, han operado el 62,6% de los servicios mínimos en este segmento.

Con información de agencias.

