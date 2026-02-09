La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (Europa Press)

Esquerra Republicana de Catalunya no contempla concurrir a las próximas elecciones generales integrada en un frente amplio de izquierdas. La secretaria general y portavoz del partido, Elisenda Alamany, descartó este lunes la propuesta que desde hace meses defiende el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, y reiteró que la formación se presentará en solitario. “ERC se presentará con las siglas de ERC”, afirmó en una rueda de prensa en la sede del partido.

La dirección republicana trata así de zanjar un debate interno que ha vuelto a ganar visibilidad pública tras los últimos movimientos de Rufián y sus mensajes reclamando una alianza electoral para frenar una eventual mayoría del PP y Vox. Alamany subrayó que la posición del partido no ha cambiado y que no existe ninguna reflexión abierta en los órganos internos sobre la posibilidad de concurrir a las generales en coalición con otras fuerzas de izquierdas del ámbito estatal.

La portavoz quiso separar el desacuerdo estratégico del liderazgo de Rufián. Confirmó que cuenta con la confianza de la dirección para seguir al frente del grupo parlamentario en el Congreso y dejó la puerta abierta a que repita como candidato en las próximas generales. “Si él quiere ser candidato lo será”, señaló, en un intento de rebajar la lectura de choque interno.

Discrepancias de fondo

El debate sobre el frente de izquierdas ha reaparecido después de que se conociera que Rufián participará el próximo 18 de febrero en un acto en Madrid junto al portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, y que tiene previsto otro encuentro con el diputado de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute. La convocatoria del acto en la sala Galileo Galilei fue difundida por Delgado en la red social X y confirmada posteriormente por fuentes próximas al dirigente republicano.

Desde el entorno de Rufián se ha relativizado el alcance de estos encuentros, recordando que en el pasado ya se han celebrado actos similares junto a dirigentes de Podemos o en comunidades como Andalucía, sin que ello se tradujera en alianzas electorales. Sin embargo, los actos se producen en un momento de discrepancias explícitas entre el portavoz en el Congreso y la dirección de ERC sobre la estrategia para las próximas generales.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso (Eduardo Parra - Europa Press)

El propio Rufián insistió este lunes en su planteamiento a través de un mensaje en X, en el que defendió la necesidad de articular un frente de izquierdas ante el avance de la derecha y la extrema derecha. “Lo que viene no se para con siglas”, escribió, en referencia a la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE.

La respuesta de la dirección fue inmediata. Alamany recordó que ERC ya concurre en coalición en las elecciones europeas, donde existe una circunscripción única, pero defendió que ese modelo no es extrapolable a unas elecciones generales con circunscripción provincial. En ese contexto, sostuvo, el partido apuesta por proyectos políticos arraigados en cada territorio.

“Izquierda kilómetro cero”

“El mejor antídoto ante la derecha y la extrema derecha es apostar por proyectos de izquierda nacional arraigada a nuestro país y no decidida desde Madrid”, afirmó Alamany, que reivindicó una “izquierda kilómetro cero” como eje de la estrategia republicana. Según la portavoz, este enfoque es el que permite disputar el espacio político a la derecha desde realidades nacionales propias.

Alamany aseguró además que Rufián nunca ha planteado formalmente el debate sobre un frente de izquierdas en los órganos internos del partido. Añadió que las direcciones de otras formaciones del espacio progresista tampoco han avalado públicamente esta propuesta y citó declaraciones recientes del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las que se desmarcó de la idea de una candidatura conjunta en unas elecciones generales.

La dirigente republicana fue explícita al delimitar el marco político de ERC. “No nos vamos a presentar en la Comunidad Autónoma de Madrid, por sorpresa de nadie”, afirmó, antes de insistir en que la estrategia del partido responde a una trayectoria histórica vinculada a Cataluña. “Son 95 años de historia de este partido. Nos presentamos para defender nuestro país, Cataluña”, señaló.

Pese al rechazo de fondo a la propuesta, Alamany quitó importancia a los actos previstos por Rufián y los definió como “charlas y debates intelectuales”. Defendió que el portavoz en el Congreso no necesita autorización de la dirección para participar en este tipo de encuentros y sostuvo que el partido los vive “con naturalidad”.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido que se ha abierto una "oportunidad" para trabajar en una lista plurinacional de cara a las próximas elecciones generales (Europa Press)

La portavoz reconoció que la dirección comparte las preocupaciones de Rufián sobre el auge de la extrema derecha y que ese diagnóstico es compartido por otras formaciones de izquierdas en el conjunto del Estado. Sin embargo, insistió en que esa coincidencia no implica la voluntad de construir una coalición electoral. “Cada uno tiene su proyecto político y el nuestro es Cataluña”, afirmó.

El debate sobre la conveniencia de articular un espacio plurinacional de izquierdas no es nuevo en ERC. En julio, Rufián defendió públicamente la necesidad de crear un ámbito común con fuerzas como Bildu, BNG, Compromís o Adelante Andalucía para hacer frente a PP y Vox, al considerar que el espacio a la izquierda del PSOE está desarticulado. Hace apenas una semana y media, volvió a insistir en esa idea en València, durante una rueda de prensa sobre financiación autonómica en la que también participó Oriol Junqueras, en la que sostuvo que por primera vez los partidos nacionalistas periféricos tenían la oportunidad de conformar un espacio político no diseñado desde Madrid frente a las políticas reaccionarias que, a su juicio, se avecinan.