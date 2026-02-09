El BNG se desmarca del frente de izquierdas que propone Rufián: "Concurriremos con nuestras siglas"

Ana Pontón expresó su preocupación por el aumento de la representación de la extrema derecha en las recientes elecciones de Aragón, donde Vox duplicó el número de diputados, alcanzando catorce escaños. Estas declaraciones tuvieron lugar durante un encuentro con la prensa en Vigo, en el que la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG) respondió a diversas cuestiones de actualidad política. Según informó el medio original, Pontón señaló que a pesar de este aumento de la ultraderecha en Aragón, el panorama electoral en Galicia es distinto, ya que ese tipo de fuerzas políticas no cuentan con presencia representativa en la comunidad.

En ese mismo evento, Pontón abordó la propuesta que Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, lanzó públicamente para conformar un frente de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales. Tal como consignó el medio de referencia, la dirigente gallega afirmó de manera categórica que la intención del BNG es “concurrir con nuestras siglas”, desmarcándose así de cualquier alianza enmarcada en la iniciativa de Rufián. La líder nacionalista enfatizó que respeta los proyectos de unidad impulsados por otras formaciones, pero remarcó que el Bloque se rige por una lógica política diferente.

De acuerdo con lo publicado, Pontón reiteró que el BNG se define como una fuerza nacionalista centrada en la defensa de los intereses de Galicia y de sus habitantes en el ámbito estatal. A su juicio, presentarse a las elecciones generales manteniendo la identidad propia es la vía para mejorar la posición gallega en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención, la portavoz recalcó que el compromiso prioritario de su formación consiste en representar a Galicia y a sus ciudadanos en Madrid desde una perspectiva diferenciada.

El medio reportó que Pontón matizó que la postura estratégica del Bloque se aleja de las dinámicas de unidad de la izquierda española, apostando en cambio por un proyecto político autónomo que busca fortalecer la voz gallega en las instituciones estatales. Además, la líder nacionalista expuso que las circunstancias electorales en Galicia distan considerablemente de las del conjunto del Estado, como mostró al subrayar la falta de representación de la extrema derecha en el Parlamento gallego, un factor que el BNG considera relevante a la hora de decidir sus alianzas y planteamientos para los comicios generales.

Ante las preguntas sobre otras cuestiones vinculadas con el contexto electoral, Pontón reiteró su “preocupación” por el ascenso de la extrema derecha en otras regiones españolas, tomando como caso paradigmático los resultados en Aragón, pero aseguró que en Galicia la realidad política responde a otros equilibrios y retos. La portavoz insistió en que el Bloque continuará trabajando para mantener y ampliar la representación propia desde una perspectiva gallega en Madrid, en línea con la trayectoria y objetivos del partido.

Según el medio consultado, la líder del BNG dejó claro que la defensa de una voz gallega diferenciada en el Congreso es el eje fundamental de su estrategia electoral, descartando la integración en plataformas o frentes conjuntos promovidos por otras formaciones del ámbito progresista y nacionalista. De este modo, Pontón reafirmó el compromiso de su organización con la identidad política y los intereses específicos de la ciudadanía gallega frente a las próximas citas electorales.