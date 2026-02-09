Espana agencias

Pisarello (Comuns) cree que la propuesta de Rufián es a título personal, aunque pide discreción si se aborda

El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha declarado sobre la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de explorar una alianza de las 'izquierdas plurinacionales', que la lanza a título personal cuando, en su opinión, estas ideas "hay que poder hablarlas de manera discreta con las diferentes organizaciones".

Tras asegurar que llevan tiempo reuniéndose con todas las fuerzas de izquierdas con las que se quieren entender, ha recalcado que su vocación pasa por el entendimiento y la máxima cooperación: "Y esto se tiene que hacer con discreción para que sea efectivo y poniendo por encima los objetivos colectivos de los diferentes espacios", ha añadido.

En rueda de prensa este lunes, Pisarello ha recetado al PSOE actuar con más "valentía" y mayor entendimiento y cooperación entre las fuerzas de izquierdas tras las elecciones de este domingo en Aragón, que ganó el PP pero con un fuerte ascenso de Vox.

"El PSOE debe ser más valiente. No se pueden defender verbalmente determinadas medidas cuando no tienes la valentía de llevarlas a cabo y de enfrentarte a quiénes te debes enfrentar. Y las izquierdas tenemos que actuar de manera más cooperativa y más arraigada al territorio", ha subrayado.

También ha mostrado su preocupación por los resultados electorales que, a su juicio, constatan "el error del PP de haber normalizado la ultraderecha de Vox" y lanzan también un mensaje a las izquierdas.

Pese a los resultados electorales en Aragón, ha confiado en que no marquen una tendencia y que las izquierdas aprovechen para tomar nota y hagan "una autocrítica muy fuerte".

