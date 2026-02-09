Sumar da la bienvenida a que Rufián abra debates sobre la unidad pero pide concreción frente a "grandes anuncios"

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha dado la "bienvenida" a la iniciativa del portavoz del ERC, Gabriel Rufián, para reflexionar sobre la unidad de la izquierda, pero le ha pedido que concrete sus intenciones y que ahora toca un trabajo conjunto entre organizaciones más que "grandes anuncios".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes en Madrid respecto al impacto del encuentro que mantendrá el diputado republicano con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, para abordar sobre el futuro de la izquierda, lo que será la gira de otros actos con cargos de partidos progresistas. También ha defendido durante estos meses la apuesta por la unidad de las fuerzas progresistas plurinacionales.

Hernández ha indicado que no han recibido por parte de Rufián ninguna propuesta formal para mantener un encuentro con cargos de su espacio, pero tienen claro que cualquier propuesta de unidad de la izquierda progresista y plurinacional debe concretar su encaje a nivel territorial.

De todas formas, ha saludado que se abran este tipo de debates de unidad, máxime en un momento de "emergencia" donde el foco tiene que estar en la construcción de "herramientas políticas" que permitan frenar a la ultraderecha.

De todas formas, ha reivindicado que Movimiento Sumar, Más Madrid, Comunes e IU, las cuatro fuerzas que componen el Gobierno, están en un trabajo de "hormiguita", silencioso y cauto más que en grandes anuncios para reeditar una coalición electoral que consolide el espacio a la izquierda del PSOE, que quieren presentar en próximas fechas.

Hernández ha remarcado que el movimiento de Rufián, al generar conversación sobre la unidad en la izquierda, es "útil" y "necesario", porque el reto es ofrecer respuestas a lo que demanda la ciudadanía (un frente amplio electoral).

De todas formas, ha desgranado que cómo sea el encaje que se dé a la confluencia plurinacional y progresista será algo que decida el conjunto de la ciudadanía. En todo caso, ha recetado que tendrán que ser proyectos que se levanten desde lo programático y que pongan a la sociedad en el centro.

PODEMOS E IU SE ALEJAN MIENTRAS DÍAZ HABLA DE ALIANZA CON PROGRAMA

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abogado por una "alianza democrática con un programa de mínimos" tras la iniciativa del portavoz de ERC en el Congreso.

En Sumar enmarcan este movimiento en un contexto de vació de liderazgos en el espacio progresista y en la popularidad mediática que ha venido ganando Sumar, pero advierten que ya no es tiempo de "hiperliderazgos" y que la dirección de ERC se ha desmarcado de esta iniciativa.

No obstante, insiste en que esta maniobra es positiva porque toca la tecla de la necesidad de armar un proyecto colectivo entre las distintas izquierdas, que en cualquier caso requiere un debate muy amplio en el seno de lis partidos.

Previamente, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha advertido de que la gente ya está "harta" de las "telenovelas" en la izquierda y que lo que corresponde es menos personalismos y más conversación desde abajo con la militancia.

A su vez, Podemos ha minimizado a mera charla el encuentro entre Rufián y Delgado y ha puesto en cuestión que goce del respado de las direcciones de ERC y Más Madrid.