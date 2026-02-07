La Guardia Civil salva a 400 animales tras inundarse una explotación porcina en Aldea Real (Segovia) por las lluvias de las borrascas

La Guardia Civil salva a 400 animales tras inundarse una explotación porcina en un municipio de Segovia. (Guardia Civil de Segovia/X)

Los efectos de las borrascas Leonardo y Marta esta semana están provocando miles de incidencias en toda España. Ante esto, las autoridades han trabajado durante días en labores de rescate, búsqueda y achique en distintas localizaciones, puesto que las fuertes lluvias han generado inundaciones y desbordamientos de ríos.

Este viernes, pese a que la borrasca Leonardo ya comenzaba a alejarse y Marta todavía no había llegado, las precipitaciones siguieron afectando con fuerza a varios puntos del país. Así, una explotación ganadera ubicada en el paraje de Navadrián, en el término municipal de Aldea Real (Segovia), comenzó a sufrir una rápida inundación.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Segovia, que intervinieron en las labores de salvamento de 400 animales que sufrieron la anegación de la nave, de un total de 4.000 cabezas con las que cuenta la explotación.

La Guardia Civil rescata animales domésticos abandonados tras el de Dúdar. (Guardia Civil)

Tras recibir el aviso, según ha informado Europa Press, una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Aguilafuente se desplazó hasta el lugar, donde los agentes comprobaron que el nivel del agua aumentaba rápidamente y la cantidad superaba la capacidad de desagüe de los medios de achique disponibles de la propia instalación.

Labores de desagüe durante cuatro horas

Debido al peligro que corrían tanto los animales como la propia infraestructura, los guardias civiles, los responsables de la explotación y varios vecinos de la zona realizaron de forma conjunta labores de desagüe y contención del agua. Además, en colaboración con el alcalde de la localidad de Zarzuela del Pinar, se incorporaron dos bombas adicionales.

Estas actuaciones se prologaron durante cerca de cuatro horas en las que el equipo trabajó sin descanso hasta que, pasado este tiempo, lograron estabilizar la situación. Así, consiguieron evacuar el agua de la nave afectada y la totalidad del ganado quedó a salvo.

Avisos por la borrasca Marta este sábado

Tras el paso de la borrasca Leonardo, se mantiene la precaución por la llegada del temporal Marta, que amenaza con descargar con fuerza en las zonas ya castigadas por las lluvias de los días anteriores. El suelo en distintos puntos del país, especialmente en Andalucía, ya no puede absorber más agua, por lo que el riesgo de inundaciones se incrementa.

El Guadalquivir ha duplicado su umbral en dos días y a las 9.40 horas de este viernes ha superado los 5,60 metros de lámina de agua, cuando el umbral rojo lo alcanza en los 2,5 metros. (Salas/EFE)

En la comunidad autónoma ya son 11.000 los vecinos que han tenido que ser desalojados de sus viviendas; en Grazalema (Cádiz), la totalidad del pueblo ha sido evacuado por el peligro de hundimientos por el colapso del acuífero que hay en el subsuelo.

Este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar alertas por lluvias en 15 provincias: en riesgo importante (nivel naranja) se encuentran Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla, Ávila y Cáceres; en nivel amarillo, además, se suman Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Salamanca, Ciudad Real, Toledo, Badajoz y Ceuta. Por tormentas se encuentran Cádiz, Huelva, Sevilla y Ceuta. A estos avisos se suman otros tantos por nevadas, fuertes vientos y el temporal marítimo.

En Segovia, donde ayer se produjo la inundación de la explotación porcina, las zonas de la meseta y el Sistema Central se encuentran en alerta por nieve; en esta última región se esperan acumulaciones de 10 centímetros en 24 horas a partir de 1.000-1.200 metros. El aviso también continuará mañana.

*Con información de Europa Press