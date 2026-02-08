“Persiste la situación de circulación atlántica y la entrada de aire húmedo y cálido”: la Aemet avisa de que seguirán las lluvias generalizadas

Imagen destacada

La lluvia no cesa, pero pierde fuerza. Tras el tren de borrascas que se llevan concatenando desde finales de enero y que han provocado consecuencias devastadoras en Andalucía, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene mejores noticias. Las precipitaciones van a continuar durante la próxima semana. Sigue lloviendo sobre mojado con los riesgos que eso conlleva para los embalses, presas y cauces de los ríos.

Así, la próxima semana seguirá bajo el dominio de la circulación atlántica, que ha dejará el lunes un panorama de cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas en gran parte de la Península. La Aemet detalla que la entrada de un frente procedente del Atlántico dejará lluvias de intensidad “fuerte y persistente” en el oeste de Galicia, la zona del Estrecho y las sierras Béticas. Además, las rachas de viento superarán los valores habituales en áreas de montaña del norte y este, así como en las costas de Tarragona, el Estrecho y el este de Alborán.

La cifra de emergencias atendidas en relación con el río atmosférico que afecta a la comunidad autónoma andaluza se eleva ya 10.613 incidencias, según los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía

Por otra parte, en las zonas montañosas del norte y centro peninsular nevará, aunque la cota de nieve irá ascendiendo de oeste a este a lo largo de la jornada, alcanzando valores entre 1.800 y 2.500 metros en la mitad occidental y oscilando entre 1.000 y 1.700 metros en la nordeste.

Calles anegadas de agua tras el paso de la borrasca Leonardo, en la localidad gaditana de Los Barrios (Nono Rico / Europa Press)

Para el martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que persista el régimen de circulación atlántica, con la llegada de una masa de aire húmeda y relativamente cálida para la época que mantendrá los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones casi generalizadas en la Península y Baleares. Serán menos probables en las islas y en la fachada oriental. Se espera que los mayores acumulados de lluvia, con posibilidad de episodios fuertes, persistentes y acompañados puntualmente de tormenta, se concentren en Galicia, el Cantábrico oriental y el Pirineo central y occidental. Hay previsión de que los pluviómetros en el oeste de Galicia marquen cifras significativas durante la jornada. La nieve quedará relegada a las cumbres del Pirineo y en Canarias se esperan intervalos nubosos, sobre todo en el norte de las islas.

En cuanto a la visibilidad, la presencia de bancos de niebla continuará en zonas de montaña de la vertiente atlántica, en el norte de la meseta Sur e interiores gallegos. Las temperaturas seguirán subiendo casi de manera generalizada, especialmente las mínimas, con aumentos notables en amplias áreas de las mitades norte y este de la Península. Solo en el cuadrante suroeste las máximas permanecerán estables, mientras que las heladas quedarán restringidas al Pirineo.

El miércoles, la circulación atlántica y la entrada de aire húmedo y cálido persistirán, manteniendo los cielos cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas, de nuevo menos probables en las islas y zonas costeras orientales. Los datos recopilados por la Aemet apuntan a Galicia, el Cantábrico oriental y el Pirineo como las regiones con mayores acumulados, pudiendo las lluvias estar acompañadas de tormenta en el Cantábrico y ser de cuantía algo menor en Galicia respecto al día anterior. Solo se esperan nevadas en las cumbres pirenaicas. En Canarias predominarán los cielos nubosos o con intervalos en el norte, despejándose en el resto.

A drone view shows a flooded olive grove, during heavy rains, as storm Marta hits parts of Spain, in the outskirts of Cordoba, Spain, February 7, 2026. REUTERS/Guillermo Martinez

Bancos de niebla continuarán en áreas montañosas de la vertiente atlántica, el norte de la meseta Sur e interiores de Galicia. Respecto a las temperaturas, las máximas apenas variarán o tenderán a descender ligeramente, mientras que las mínimas bajarán en el noroeste y subirán en Baleares, el Mediterráneo y el valle del Ebro. Canarias también registrará ascensos en sus medianías y cumbres. En lo relativo al viento, predominará el suroeste moderado en el interior, menos intenso en el nordeste, y será moderado a fuerte en las zonas costeras, especialmente en el Cantábrico, donde podría arreciar. Las rachas podrían alcanzar intensidad muy fuerte en Alborán, el Cantábrico, áreas montañosas del norte, este y sierras del arco mediterráneo, llegando incluso a la meseta norte y la parte oriental de la meseta Sur. Canarias mantendrá el alisio moderado.

Más lluvias de cara al jueves

Para el jueves, la Aemet advierte de un aumento en la incertidumbre de la predicción, aunque se espera que continúe la entrada de aire marítimo húmedo. Esto irá acompañado de un suave descenso en las temperaturas y una estabilización atmosférica transitoria durante las horas centrales, dando lugar a cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, exceptuando la apertura de claros en el este peninsular y la vertiente cantábrica. Se prevén lluvias a primera y última hora del día, afectando principalmente a la vertiente atlántica y con precipitaciones más intensas y persistentes en Galicia al final de la jornada, sin descartar la aparición de alguna tormenta puntual. El litoral mediterráneo y Baleares se mantendrán, en principio, libres de precipitaciones y con escasa nubosidad.

The Guadalevin River crosses the Puente Nuevo (New Bridge) as its flow is increased due the heavy rains, as storm Leonardo hits parts of Spain, in Ronda, Spain, February 4, 2026. REUTERS/Jon Nazca

La tendencia térmica para el jueves apunta a un descenso de las temperaturas, en general más acusado en las mínimas, excepto en el extremo sur y litoral cantábrico, con descensos notables en los Pirineos, donde las heladas serán de débiles a moderadas. En Canarias, las mínimas subirán ligeramente. El viento soplará de componente oeste y suroeste, moderado en el interior y moderado a fuerte en los litorales, en particular en el Cantábrico oriental en la primera mitad del día. Podrán registrarse rachas muy fuertes en Pirineos, zonas expuestas de las sierras Ibéricas, arco mediterráneo y Baleares, afectando también a áreas litorales del nordeste, mientras que los alisios persistirán en Canarias con intensidad moderada.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que, aunque las lluvias persistirán en la Península en los próximos días, podrían empezar a perder intensidad a partir del jueves o viernes. Sin embargo, aún existe incertidumbre, y es posible que durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero las precipitaciones sean escasas en el sur peninsular.