Meloni refuerza la operación “Calles Seguras” que creó Berlusconi: blindados militares en las ciudades y un aumento de 12.000 agentes de policía

Este proyecto nació para fortalecer la seguridad urbana, especialmente en zonas con una gran concentración de personas

Operación Strade Sicure (Ministero della Difesa)

El gobierno de Italia ha intensificado el despliegue de fuerzas de seguridad en puntos clave de Milán. Giorgia Meloni ha anunciado el avance de la operación Strade Sicure (Calles Seguras) con la llegada de nueva maquinaria militar a la ciudad. “Los vehículos ligeros Puma del Ejército también están llegando a la estación Rogoredo de Milán”, ha afirmado Meloni en su cuenta de X.

En la actualidad, cerca de 6.800 soldados vigilan las principales calles, plazas y monumentos de Italia, entre ellos el Coliseo, el Duomo de Milán y el centro histórico de Florencia, así como edificios institucionales y estaciones de tren. Este despliegue responde a una operación que inició Silvio Berlusconi en el año 2008, cuando era presidente de Italia, y que Meloni ha reforzado.

Este proyecto nació para fortalecer la seguridad urbana, especialmente en zonas con una gran concentración de personas, que pueden facilitar algunos crímenes menores y tienen un enorme riesgo de sufrir graves problemas de seguridad. Junto a esta decisión de fortalecer la operación militar, el Gobierno ha decidido impulsar un aumento de la presencia policial en las ciudades.

La primera ministra Giorgia Meloni se ha desplazado a Niscemi, en Sicilia, para inspeccionar la zona afectada por un gran desprendimiento. Tras sobrevolar la zona en helicóptero, ha presidido una reunión con Protección Civil y las autoridades locales para evaluar la situación

Operación “Calles Seguras”

La Operación “Calles Seguras” comenzó en 2008, durante el gobierno de Berlusconi, con el despliegue de militares para prevenir delitos en zonas metropolitanas. A lo largo de los años, el operativo se amplió para abarcar la vigilancia de emergencias, obras estratégicas, delitos ambientales y eventos como la EXPO 2015 y el Jubileo de la Misericordia.

Desde entonces, soldados y policías patrullan juntos sitios sensibles y monumentos. En las últimas semanas surgieron rumores sobre un posible cierre para reasignar recursos militares, pero Meloni disipó esas dudas y anunció el refuerzo de la misión, sumando vehículos blindados en la estación de Milán y ampliando la presencia de las fuerzas armadas en las calles, con la intención de responder a la demanda de seguridad ciudadana.

Meloni recibió en el aeropuerto de Roma a los dos italianos excarcelados en Venezuela

Refuerzo con 12.000 agentes

La mandataria ha señalado la aprobación de recientes normativas en esta dirección. “Hemos aprobado el Decreto de Seguridad para agilizar la incorporación de miles de nuevos agentes de policía”, ha señalado. Meloni ha remarcado la coordinación dentro del gabinete para ampliar la presencia de las fuerzas del orden en las calles. “El ministro Crosetto está trabajando para reforzar las patrullas con unos 12.000 carabinieris auxiliares”, ha informado en su mensaje en X.

La decisión y el comunicado de la jefa de gobierno se dan en medio de un contexto de preocupación social por el aumento de hechos delictivos y la demanda de mayor vigilancia en centros urbanos estratégicos. Meloni llegó al poder con la seguridad y tranquilidad para los italianos como un estandarte de su programa.

El despliegue de recursos adicionales, tanto humanos como logísticos, pretende enviar una señal clara de compromiso con la protección de la población. Desde el gobierno aseguran que estas medidas forman parte de una estrategia integral, que contempla tanto la prevención como la intervención rápida ante situaciones de riesgo. La incorporación de nuevos efectivos y el refuerzo de los patrullajes militares y policiales se suman a una idea general de hacerse más fuertes.

