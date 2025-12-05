España

Los modernos camiones por el que apuesta el Ejército Italiano: tendrá más de 2.000 unidades y se adapta a distintos contextos

La compra contempla desde unidades de transporte de cargas generales hasta misiones técnicas especializadas

Camiones de remolque (IDV)
Camiones de remolque (IDV)

La adquisición de más de 2.000 camiones logísticos tácticos de última generación transformará la flota del Ejército italiano, tras la ampliación del contrato con IDV (Iveco Defence Vehicles). La empresa italiana recibirá una nueva orden de 658 vehículos adicionales, que se suman a los 1.453 camiones acordados previamente en 2024 con la Dirección de Armamento Terrestre (DAT) del Ministerio de Defensa de Italia.

El objetivo central es modernizar y expandir la capacidad logística de la fuerza terrestre, con entregas escalonadas que se completarán en 2039. La diversidad de funciones que pretenden que estos camiones lleven a cabo contempla desde unidades de transporte de cargas generales hasta vehículos para misiones técnicas especializadas.

Según la compañía, el acuerdo entre el Estado italiano e IDV para renovar los camiones y asegurar un soporte técnico a largo plazo responde a la estrategia de fortalecer la autonomía y capacidad movilizadora del ejército. Los países europeos tratan de fomentar el desarrollo de sus sectores de defensa, para tener acceso a mejores recursos dentro de su propio territorio.

Sistema móvil de reparación (Glaucus)

Así son los camiones

Nuevos camiones del Ejército Italiano. El pedido incluye vehículos para transporte de material, portacontenedores, plataformas de recuperación y sistemas de remolque. Los nuevos camiones estarán preparados para múltiples escenarios operativos, tanto dentro como fuera de Italia.

Para cometer actividades tan distintas, existen diferentes modelos y variaciones adaptadas a cada caso. Entre las principales características se encuentra la existencia de tres tipos de cabinas intercambiables. Dos desprotegidas (táctica y logística) y una protegida, diseñada con blindaje antibalas, antiminas y protección contra artefactos explosivos improvisados (IED) y amenazas NBQ.

Los camiones emplean un chasis común con sistemas COTS/MOTS para facilitar tanto la personalización como la estandarización, adaptándose a las diferentes necesidades de la defensa italiana. Sus potencias que varían de 340 a 680 caballos. También destacan la gestión automática del tren de transmisión y la transmisión automática que favorece la operatividad en condiciones extremas.

Macron anuncia el envío de una misión franco-británica para entrenar al Ejército ucraniano.

Colaboración entre Ejército e IDV

La colaboración entre el Ministerio de Defensa italiano e IDV abarca un paquete integral de apoyo logístico que incluye tanto el mantenimiento como la asistencia técnica de la totalidad de la flota adquirida, con el propósito de asegurar la permanente disponibilidad y la máxima eficiencia operativa de los vehículos a lo largo de todo su ciclo de servicio. Este tipo de acuerdo fomenta relaciones duraderas entre la industria nacional y el Estado, y responde a la estrategia de Italia de fortalecer la soberanía en defensa.

IDV, empresa que formaba parte de Iveco Group y que fue recientemente adquirida por Leonardo, está orientada al desarrollo de soluciones avanzadas para defensa y protección civil. Su oferta abarca desde camiones logísticos hasta plataformas blindadas especializadas, incluidas variantes con protección mejorada para zonas de conflicto.

La compañía utiliza como base parte de la línea comercial de Iveco, ajustando los modelos civiles para cumplir con los requisitos técnicos y operativos de las fuerzas armadas, lo que permite una respuesta flexible ante distintas demandas del sector y una mayor capacidad de integración de tecnologías innovadoras.

