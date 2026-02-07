España

La intensa agenda de los reyes Felipe VI y Letizia: del homenaje a Tomás y Valiente, víctima de ETA, a su cita deportiva con Rodri y Aitana Bonmatí

Los padres de la princesa Leonor tienen previsto varios eventos a los que acudir la próxima semana. Sin embargo, su agenda puede sufrir modificaciones debido a las borrascas que afectan a España

Felipe VI y Letizia en el Alcázar de Sevilla. (Efe)

Después de la cancelación de la visita de Estado del presidente de Portugal a causa de las adversas condiciones meteorológicas que están afectando a buena parte del país, la agenda institucional de los reyes Felipe VI y Letizia vuelve a llenarse de compromisos oficiales. La próxima semana se presenta intensa para los padres de la princesa Leonor, con actos de carácter institucional, social, cultural y deportivo, aunque la previsión de nuevas borrascas mantiene en vilo la celebración de algunos de ellos. Por el momento, y a falta de posibles ajustes de última hora, todos los compromisos previstos continúan en pie.

Su agenda oficial arrancará el lunes 9 de febrero con un acto protagonizado en solitario por el monarca. El hijo de la reina Sofía hará entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025 a la catedrática de Sociología de la Universidad de Valencia, Capitolina Díaz Martínez, en reconocimiento a su trayectoria académica y a su contribución al desarrollo de estas disciplinas en España. Se trata de uno de los galardones más relevantes en el ámbito de las ciencias sociales, que distingue cada año a figuras de referencia por su labor investigadora y divulgativa.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, ante el expositor de Asturias durante la inauguración oficial de la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). (EFE)

Ese mismo día, ya por la tarde, en torno a las 16:00 horas, el padre de la infanta Sofía recibirá en audiencia al consejero delegado de Oracle, Mike Sicilia, quien acudirá acompañado por el director general de Oracle España, Albert Triola. El encuentro se enmarca tanto en la celebración del Oracle AI World Madrid como en la conmemoración del 40.º aniversario de la presencia de la multinacional tecnológica en España. La audiencia subraya el interés de la Jefatura del Estado por el impulso de la innovación, la digitalización y el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo económico.

El martes 10 de febrero, el protagonismo volverá a recaer en el rey Felipe VI, que inaugurará la 44.ª edición de la Exposición Internacional de Maquinaria Agrícola. Este evento, de referencia para el sector primario, reúne a empresas, profesionales y expertos vinculados al ámbito agrícola, y pone de relieve la importancia de la modernización del campo y de la sostenibilidad como ejes estratégicos.

El Rey Felipe VI en el día de su 58 cumpleaños. (Casa Real)

Será un día después, el miércoles 11 de febrero, cuando el royal español reaparezca acompañado de la reina Letizia. Ambos presidirán la entrega de los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a los años 2023 y 2024. Estos galardones distinguen a deportistas, asociaciones, entidades y personas que han destacado por su impulso o promoción de la Educación Física y el Deporte. En esta edición figuran entre los premiados nombres tan destacados como Rodri y Aitana Bonmatí, junto a otros muchos reconocidos por sus méritos deportivos y su proyección social.

El homenaje a Tomás y Valiente, víctima de ETA

La jornada más intensa de la semana llegará el jueves 12 de febrero, con una agenda especialmente cargada para la reina. A las 10:00 horas, Letizia recibirá en el Palacio de la Zarzuela a representantes de la Fundación Claudia Tecglen, una entidad cuyo objetivo es cambiar la percepción social de la discapacidad y promover una mirada más inclusiva. Apenas 45 minutos después, la asturiana mantendrá un nuevo encuentro, esta vez con la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, centrada en dar visibilidad a esta enfermedad y facilitar su comprensión tanto a pacientes como a la sociedad en general.

La mañana concluirá con una tercera audiencia, en la que la periodista recibirá a una representación de la Fundación Occident y a los galardonados de la 7.ª edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra. Tres encuentros consecutivos que vuelven a poner de manifiesto el marcado compromiso social de la reina, especialmente en ámbitos relacionados con la salud, la investigación y la inclusión.

De manera paralela e independiente, el rey Felipe VI desarrollará su propia agenda. Entre otros compromisos, recibirá en audiencia al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Lorca, recientemente nombrado para el cargo. Asimismo, el monarca mantendrá un encuentro con decanos y responsables de escuelas de universidades extranjeras que participan en una reunión organizada por la Presidencia del Gobierno, reforzando así los lazos académicos e institucionales a nivel internacional.

La semana se cerrará el viernes 13 de febrero con un acto de especial carga simbólica. Don Felipe y doña Letizia visitarán la exposición In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026 y presidirán el homenaje a Francisco Tomás y Valiente con motivo del 30.º aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Un acto que servirá para recordar su figura y reafirmar el compromiso de las instituciones con la memoria, la justicia y la defensa del Estado de derecho.

