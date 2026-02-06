Los reyes Felipe VI y Letizia muestran su apoyo a los afectados por la borrasca Leonardo: “No quedarán desamparados”

Los reyes Felipe VI y Letizia en una imagen de archivo (Casa Real)

El rey Felipe VI sigue con especial atención la evolución de la borrasca Leonardo a su paso por España, un temporal de gran intensidad que ha activado el nivel de alerta roja en 13 comunidades autónomas y que está provocando graves incidencias en amplias zonas del país. El jefe del Estado, también en nombre de la reina Letizia, ha querido trasladar públicamente su preocupación por la situación y mostrar su cercanía a todos los ciudadanos afectados por las consecuencias del temporal.

Este jueves, 5 de febrero, Felipe VI presidió en Madrid el acto conmemorativo del 50º aniversario del Club Siglo XXI. Fue en este escenario institucional donde el monarca inició su intervención con un mensaje dirigido expresamente a quienes están sufriendo los efectos de la borrasca. El soberano comenzó enviando “un gran abrazo de cariño y apoyo” a los afectados, antes de referirse a las “difíciles y duras circunstancias” provocadas por el paso de Leonardo en comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia, algunas de las regiones más castigadas por las intensas lluvias, el viento y las inundaciones.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, mantienen un encuentro con diez familiares de víctimas de la dana en Valencia. (EFE)

Durante su discurso, el padre de la princesa Leonor quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y respaldo institucional. “Enviamos un gran abrazo de cariño y apoyo a todos los afectados, especialmente a los que han tenido que ser evacuados de sus casas, negocios, colegios, lugares de trabajo. No quedarán desamparados”, expresó. Asimismo, el monarca puso en valor la respuesta de la ciudadanía y la labor desarrollada por los distintos cuerpos de seguridad y servicios de emergencia desplegados en las zonas afectadas. “Nuestro país es fuerte y nuestra sociedad es solidaria y su unidad ante las adversidades es la mejor muestra”, manifestó ante los asistentes al acto.

El royal español insistió en que tanto él como la reina Letizia están “perfectamente informados” de la evolución del temporal, gracias a la información proporcionada por el Gobierno y los medios de comunicación, y recalcó que mantienen un contacto permanente con las autoridades competentes. En este sentido, quiso reconocer de manera explícita el trabajo de los profesionales que están actuando sobre el terreno. “Quiero transmitir mi confianza, reconocimiento y gratitud a todos los profesionales que están atendiendo las emergencias en tantos lugares y anticipándose a los posibles riesgos para los próximos días”, añadió. Felipe VI subrayó además la importancia del comportamiento responsable de la población y recordó que “la mejor colaboración ciudadana es la prudencia”, instando a seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.

El mensaje de los reyes Felipe y Letizia en el libro de condolencias a Adamuz en Fitur (José Oliva / Europa Press)

Los reyes cancelan su agenda debido a la borrasca Leonardo

El balance provisional del temporal es especialmente preocupante. Hasta el momento, más de 8.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas, principalmente en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga. Además, decenas de carreteras permanecen cortadas debido a inundaciones, desprendimientos de tierra y a la acumulación de hielo y nieve en distintos puntos del país. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de que el río Guadalquivir podría desbordarse a su paso por Córdoba si persisten las lluvias.

El impacto del temporal ha trascendido incluso el ámbito nacional. La borrasca Leonardo, que afecta también a parte de Portugal, ha obligado a suspender la visita oficial del presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, a los reyes Felipe y Letizia, prevista para este viernes, 6 de febrero, en el Palacio Real de Madrid. Tal y como ha podido confirmar Infobae, tanto los reyes de España como el mandatario luso han acordado retomar el encuentro cuando las condiciones meteorológicas sean favorables. Se trata de la segunda vez que esta visita se cancela, después de que en diciembre de 2025 no pudiera celebrarse debido a una intervención quirúrgica de urgencia a la que tuvo que someterse Rebelo de Sousa en el Hospital Universitario de San João de Oporto.