La cumbre royal en los Juegos Olímpicos de Invierno: del apoyo de Amalia de Holanda y sus padres al mensaje de Felipe VI y Letizia

El presidente italiano Sergio Mattarella (C), con su hija Laura, primera dama de Italia, y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, dando la bienvenida al rey Guillermo Alejandro y a la reina Máxima de los Países Bajos durante su reunión con los jefes de Estado y de Gobierno de los países participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 (EFE)

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 ha marcado el inicio oficial de una de las citas deportivas más esperadas del calendario internacional. Milán ha sido el escenario elegido para dar la bienvenida a los atletas de todo el mundo en una gala cargada de simbolismo, espectáculo y emoción, en la que han estado presentes los rostros de las Casas Reales de Europa. Los miembros de las familias reales mantienen, desde hace décadas, una estrecha vinculación con el movimiento olímpico y con el deporte en general, por lo que algunos de ellos han querido estar presentes desde el primer momento en esta edición de los Juegos de Invierno.

Entre quienes han viajado a Italia para presenciar la ceremonia inaugural y participar posteriormente en una reunión oficial en el Palacio Real, se encuentran los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos, acompañados por su hija mayor, la princesa Amalia. Los monarcas neerlandeses y la heredera al trono han acudido a Milán para mostrar su apoyo a los deportistas de su país, dejando constancia de su cercanía con la delegación nacional. Lo han hecho, además, con una imagen muy reconocible: sonrientes y ataviados con bufandas y chaquetones de color naranja, el tono que identifica tradicionalmente a los Países Bajos en las grandes competiciones internacionales.

El presidente italiano Sergio Mattarella (C), con su hija Laura, primera dama de Italia, y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, dando la bienvenida al príncipe Alberto II de Mónaco en su reunión con los jefes de Estado y de Gobierno de los países participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, en Milán (EFE)

La familia real británica también ha tenido representación en la ceremonia inaugural, aunque en este caso de forma individual. La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, ha sido la encargada de viajar hasta Milán para seguir de cerca el inicio de los Juegos. Conocida por su constante apoyo al deporte y por su vinculación histórica con el movimiento olímpico, la princesa Ana suele acudir a este tipo de citas y, una vez más, no ha querido faltar. Su presencia se ha producido, además, en un contexto mediático marcado por la polémica relacionada con su hermano, el príncipe Andrés, y los mensajes que intercambió con Jeffrey Epstein, una situación que no ha alterado su agenda oficial.

Desde Mónaco, el representante que ha asistido a la inauguración ha sido el príncipe Alberto II. El jefe de la Casa Grimaldi, que en numerosas ocasiones ha demostrado su compromiso con el deporte, ha acudido a la ceremonia para saludar a los deportistas de su país y respaldar su participación en los Juegos. En esta ocasión, lo ha hecho en solitario, ya que su esposa, la princesa Charlene, no se ha dejado ver en el evento. La ausencia de Charlene ha llamado la atención, especialmente teniendo en cuenta su pasado como nadadora olímpica y su conocimiento directo de lo que supone competir en unos Juegos.

El mensaje de los reyes Felipe VI y Letizia

Quien sí se ha mostrado especialmente implicada y entusiasta ha sido Marie-Chantal de Grecia. La esposa de Pablo de Grecia ha compartido en su perfil de Instagram varias imágenes de la ceremonia, en las que se puede ver cómo ha vivido el evento junto a su marido. En las fotografías, ambos aparecen sonrientes, y Pablo de Grecia luce el abrigo correspondiente al uniforme deportivo con el que su país participa en los Juegos Olímpicos de Invierno. Estas imágenes también han servido para volver a ver a Marie-Chantal en un acto público tras su ausencia en el funeral de Irene de Grecia. En aquel momento, fue el propio Pablo quien explicó que su esposa se había quedado al cuidado de su madre. Con su presencia en Milán, Marie-Chantal retoma así sus viajes y su actividad pública.

Marie-Chantal y Pablo de Grecia en los Juegos Olímpicos de Milán (Instagram / @mariechantal22)

Por el contrario, quienes no han estado presentes en la ceremonia inaugural han sido los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Ningún miembro de la familia real española ha acudido a Milán para este arranque de los Juegos. No obstante, los monarcas sí han querido mostrar su respaldo a los deportistas españoles a través de las redes sociales. “Nuestros mejores deseos para la delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026… Vuestro esfuerzo, talento y compromiso son el mejor reflejo de los valores del deporte español”, han expresado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram (@casareal.es).

El mensaje de apoyo de Felipe VI y Letizia a los deportistas que representan a España en los Juegos Olímpicos de Milán (Instagram)

Por el momento, se desconoce si Felipe VI y la reina Letizia asistirán a algún acto relacionado con los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. La competición se celebrará entre el 6 y el 22 de febrero y, según la agenda oficial conocida hasta ahora, no figura ningún viaje de los monarcas españoles vinculado a esta cita deportiva en los próximos días.