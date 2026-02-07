España

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

Según recoge la encuesta publicada por el INE, durante 2025, el 8,5% de la población afirmaba llegar a final de mes con “mucha dificultad”

Guardar
La deuda coactiva marca la
La deuda coactiva marca la fase en la que una obligación tributaria adquiere un carácter más crítico. (Estudio Contable)

La situación económica de muchas familias españolas sigue marcada por la incertidumbre, pese a la moderación de los precios registrada durante el último año. Los datos más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que una parte importante de los hogares continúa teniendo dificultades para afrontar gastos básicos o planificar con tranquilidad cualquier imprevisto, lo que refleja que la mejora de algunos indicadores no siempre se traduce en una recuperación completa del bienestar financiero.

En concreto, el 36,4% de los hogares españoles no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos durante el año 2025. Se trata de un dato que supone un incremento de seis décimas respecto a 2024. El INE considera que un hogar tiene capacidad para hacer frente a este tipo de desembolsos cuando dispone de recursos propios suficientes, es decir, cuando no necesita recurrir a préstamos o compras a plazos para cubrir gastos habituales que antes podían pagarse al contado.

La encuesta, realizada entre febrero y mayo de 2025, se sitúa en un contexto de moderación de los precios. Durante esos meses, la inflación osciló entre el 3% y el 2%, un escenario más estable que en años anteriores. Sin embargo, los resultados reflejan que, pese a este entorno de menor presión inflacionista, una parte relevante de la población continúa sin margen económico para absorber sobresaltos financieros.

Uno de los indicadores que también analiza el informe es la dificultad para llegar a fin de mes. En 2025, el 8,5% de la población afirmaba llegar a final de mes con “mucha dificultad”, frente al 9,1% registrado en 2024. Este descenso convierte el dato en el mejor desde 2019, cuando el porcentaje se situó en el 7,8%. Aunque la tendencia es positiva, el INE muestra que todavía existe un núcleo significativo de hogares que atraviesan situaciones económicas muy ajustadas.

Más letras y menos depósitos: los ahorradores disparan su inversión en deuda pública atraídos por su rentabilidad.

El reto es mayor en Castilla-La Mancha y Murcia

El estudio permite además observar grandes diferencias entre comunidades autónomas. Castilla-La Mancha (12,7%), Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%) fueron las regiones con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con “mucha dificultad” en 2025. En el lado opuesto, País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) y Baleares (4,8%) presentaron los menores niveles de dificultad, lo que evidencia una desigualdad territorial en la capacidad económica de los hogares.

El informe también destaca que el 32,2% de los hogares no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Este porcentaje, aunque elevado, fue 1,2 puntos inferior al registrado en 2024. La imposibilidad de disfrutar de un descanso anual fuera del hogar sigue siendo uno de los indicadores más habituales de limitaciones económicas en las familias.

En paralelo, el 13,3% de los hogares reconoció retrasarse en los pagos relacionados con la vivienda principal, como hipoteca, alquiler, comunidad u otros gastos asociados, o en compras a plazos. Este dato supone nueve décimas menos que en 2024, lo que apunta a una ligera mejora, aunque todavía afecta a más de uno de cada diez hogares.

Mejora en algunos indicadores, pero persisten dificultades

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una persona manipulando un sistema de calefacción. (Europa Press)

Otros aspectos analizados por el INE muestran avances respecto a años anteriores. Por ejemplo, el 15,9% de las familias aseguró no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Este porcentaje ha descendido frente al 17,6% de 2024 y el 20,7% de 2023, cuando se alcanzaron máximos desde 2004, inicio de la serie.

Asimismo, el 5,4% de los hogares declaró que no puede permitirse una comida de pollo, carne o pescado al menos cada dos días. Esta cifra supone siete décimas menos que en 2024. En cuanto a la disponibilidad de automóvil, el 5,4% de los hogares afirmó no poder permitirse disponer de uno, una décima más que el año anterior.

Por último, el 27,1% de las familias indicó que no puede sustituir muebles estropeados o viejos, un dato ligeramente inferior al 27,7% registrado en 2024. Estas cifras reflejan que, aunque algunos indicadores muestran descensos, la proporción de hogares con limitaciones materiales sigue siendo elevada.

Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida ponen de manifiesto que, incluso en un contexto de moderación de los precios, muchas familias continúan afrontando restricciones que afectan a su día a día, desde la capacidad de asumir imprevistos hasta cuestiones relacionadas con el descanso, la vivienda o el consumo básico.

Temas Relacionados

FamiliasPobreza EnergéticaDesigualdad SocialCalefacciónHopotecaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Meloni refuerza la operación “Calles Seguras” que creó Berlusconi: blindados militares en las ciudades y un aumento de 12.000 agentes de policía

Este proyecto nació para fortalecer la seguridad urbana, especialmente en zonas con una gran concentración de personas

Meloni refuerza la operación “Calles

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

Por otro lado, Extremadura ha acordado el desalojo voluntario de las pedanías pacenses de Gévora, Novelda y Sagrajas

Muere en Ávila el conductor

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 7 febrero

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los ganadores

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Por primera vez en años, las cinco unidades de la clase ‘Álvaro de Bazán’ navegan y desarrollan actividades de manera simultánea

La Armada despliega todas las

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

En un corto comunicado, Joan Laporta pone fin a su compromiso con la Superliga

El FC Barcelona se desvincula
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

La rotación de personal, el

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros