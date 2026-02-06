“Un asesinato muy merecido”: la Universidad de Valladolid despide al profesor que justificó el asesinato de un joven que murió de un puñetazo en Burgos

Palacio de Justicia de Valladolid. (Europa Press)

La Universidad de Valladolid ha comunicado este viernes la “extinción inmediata” de la relación contractual con el profesor que justificó públicamente el asesinato de Sergio Delgado, el joven vallisoletano fallecido hace dos años tras recibir un puñetazo en Burgos. Este caso se encuentra actualmente en juicio.

El mensaje, publicado en la red social X justo un día después del crimen, ocurrido en una pelea motivada aparentemente por el simple hecho de que la víctima procedía de Valladolid, señalaba: “Si ese fue el motivo, pues un asesinato muy merecido”. Tras el comentario, el profesor pidió disculpas en un comunicado, pero el rector de la Universidad ha subrayado que existían “motivos suficientes” para el despido y rechazó toda manifestación que trivialice la violencia o falte al respeto a las víctimas y a los estudiantes.

El impacto de las declaraciones del docente provocó un intenso debate en redes sociales y círculos académicos, intensificándose tras el inicio de las sesiones judiciales. Además, la familia de la víctima anunció posibles acciones legales contra el profesor e insistió en su expulsión de la universidad. La decisión de apartar al docente, quien impartía clases en Ingeniería Informática, se tomó 24 horas después de realizar las comprobaciones necesarias, según indicó el rector Antonio Largo Cabrerizo durante el Consejo de Gobierno de la institución. Posteriormente, el mismo rector informó que se remitió el contenido del mensaje a la Fiscalía para valorar si se incurrió en un delito de odio.

El asesinato está en los juzgados

La muerte de Sergio Delgado se produjo durante una despedida de soltero, en la que recibió un fuerte puñetazo inesperado. Tras la investigación, un joven de 23 años fue arrestado en Burgos, y actualmente está siendo juzgado.

En una de las últimas jornadas de este proceso, han comparecido la pareja sentimental del acusado, la madre y un camarero del establecimiento cercano al lugar de los hechos. La entonces novia de J.L.N., acusado de la muerte, ha declarado que no llevaba más de tres semanas de relación con él cuando sucedieron los hechos y que, tras el suceso, J.L.N le confesó: “Me he jodido la vida, he matado a un chaval”. Según estas declaraciones, el joven aseguró no recordar “absolutamente nada”, ni las razones por las que propinó el golpe mortal, ya que en el momento de la agresión “iba muy borracho y no sabía nada”.

La madre del acusado ha coincidido con el testimonio de la novia de su hijo y ha asegurado que J.L.N. manifestó no recordar por qué agredió a la víctima. La madre ha añadido que su hijo era deportista habitual, montaba en bicicleta, practicaba escalada y acudía esporádicamente a un gimnasio, además de ser un trabajador valorado en la empresa en la que había pasado de un contrato de prácticas a plantilla fija. La mujer subrayó el “buen corazón” de su hijo.

La causa médica de la muerte, según el informe de los forenses presentado durante el juicio, ha sido una conmoción medular que desencadenó una parada y una muerte súbita. Durante la autopsia, los médicos han destacado una fractura de los huesos nasales causada por un puñetazo de gran intensidad, descartando la intervención de objetos como un puño americano o un anillo, hipótesis que surgió en las primeras fases de la investigación policial. Las pruebas señalan que la víctima cayó de manera instantánea tras el golpe, produciéndose lesiones craneoencefálicas y microhemorragias cerebrales fruto del impacto contra el suelo. Los forenses han subrayado ante la Sala que el nivel de alcohol en sangre de Sergio Delgado, situado entre dos y tres gramos, tuvo una “alta probabilidad” de influir en el desenlace letal.

*Con información de EFE