Un hombre se entrega a la Guardia Civil en Sueca, Valencia, y confiesa haber matado a un menor de 13 años

El hombre es el padre de un amigo del fallecido

Un hombre de 48 años se presentó este sábado a las 18:30 en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca (Valencia) para confesar el asesinato de un menor de 13 años, lo que llevó a su detención inmediata. El cuerpo de la víctima fue localizado por los agentes en el domicilio que el propio autor indicó, donde presentaba golpes y heridas de arma blanca, según detalló la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Sueca decretó dos días de luto oficial por el suceso y suspendió todos los actos previstos, estableciendo que las banderas ondeen a media asta como muestra de duelo. La administración local manifestó su apoyo a los familiares y allegados de la víctima y lamentó públicamente “el terrible incidente ocurrido”, tal como expresó a través de sus canales oficiales.

El hombre que se entregó era el padre de un amigo del menor fallecido, dato corroborado además por varios medios. La investigación ha quedado a cargo del grupo de Homicidios de la Guardia Civil, que trata de esclarecer los motivos del crimen.

Otros incidentes del fin de semana

Este no ha sido el único suceso destacado del fin de semana. El sábado, al menos siete personas han resultado heridas tras un atropello múltiple registrado en el polígono industrial de Somonte, Gijón, cuando un vehículo irrumpió fuera de la vía, según confirmó un portavoz del 112-Asturias a EFE.

El accidente ocurrió durante una carrera ilegal de coches, instancia en la que un BMW blanco manejado por un joven de 19 años se descontroló, embistió una señal de tráfico y emprendió la huida del lugar. La Policía Local logró localizar el automóvil más tarde y la Guardia Civil ha detenido al joven, que llevaba solo cuatro meses con el carnet de conducir. El detenido, vecino de Gijón, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas y se le considera autor de un delito de conducción temeraria y nueve de lesiones por imprudencia grave.

*Con información de EFE y Europa Press

