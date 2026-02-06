Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril (David Zorrakino - Europa Press)

Renfe estima que podrá recuperar la totalidad del servicio de Rodalies afectado por los recientes cortes de circulación en las próximas dos semanas. La operadora ferroviaria trabaja con este calendario para revertir la situación crítica que atraviesa el sistema de cercanías, según ha detallado el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, en declaraciones ofrecidas este viernes. Sin embargo, las restricciones temporales de velocidad implantadas en toda la red se mantendrán previsiblemente hasta el mes de abril, lo que continuará generando retrasos en los trayectos habituales.

“Las limitaciones de velocidad harán que el servicio no sea óptimo”

La previsión fue adelantada por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien en declaraciones a 3CatInfo concretó que el proceso de recuperación se evaluará “semana a semana” y que será en abril cuando se supriman las últimas limitaciones temporales de velocidad. “Lo iremos viendo semana a semana y en abril tendremos las últimas limitaciones temporales de velocidad suprimidas”, afirmó.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha subrayado que el gestor ferroviario Adif está interviniendo actualmente en 91 puntos de la red con el objetivo de acelerar la vuelta a la normalidad. Estas actuaciones se producen tras algo más de dos semanas de movilidad ferroviaria muy comprometida, marcada por incidencias técnicas y cortes en varios tramos esenciales para el funcionamiento del servicio de cercanías en Catalunya.

Por su parte, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha indicado que la reapertura de las líneas R13 y R14 será una de las primeras medidas que se pondrán en marcha en los próximos días o semanas. Aunque no ha especificado una fecha concreta para la reanudación completa de los servicios, reconociendo que “las limitaciones de velocidad harán que el servicio no sea óptimo”, remarcando la importancia de la seguridad en esta fase de recuperación.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha indicado que el túnel de Rubí (Barcelona), por donde pasan trenes de mercancías, sufre una grieta en su lecho y ha tenido que cerrarse "por seguridad", lo que provoca afectaciones en el Puerto de Barcelona. (Fuente: Govern Generalitat)

Incidencias y medidas alternativas en la red de Rodalies

Durante la jornada de este viernes, Rodalies afronta una situación especialmente compleja, con una decena de tramos todavía cortados y una nueva incidencia que ha interrumpido la circulación en la línea R4 entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat. Esta última incidencia, originada por el hundimiento de un terraplén en la vía por unas obras, ha obligado a - siguiendo las normas de precaución y los protocolos de seguridad - interrumpir la circulación hasta que concluyan las obras de refuerzo. “En el momento en que se acaben esas obras y se cumplan los protocolos habituales de seguridad se retomará el servicio, pero aún no tenemos hora para volver a la normalidad”, ha explicado el portavoz de Renfe.

Antonio Carmona ha explicado desde la estación de Sants de Barcelona que Adif está trabajando en la reparación de la parte de la vía dañada y que, por el momento, no existe una previsión concreta para la reapertura del servicio en este punto. Renfe ha recomendado a los usuarios cubrir este tramo mediante otros medios de transporte, como el metro, tranvía, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o autobuses de la Generalitat, agradeciendo la colaboración de estos operadores para facilitar la movilidad de los pasajeros. La operadora ferroviaria dispone de un retén de autobuses para cubrir el trayecto por carretera en caso de necesidad, aunque considera que la opción más eficiente es utilizar los medios de transporte habituales.

La situación de Rodalies sigue condicionada por estas incidencias y por la necesidad de mantener medidas de seguridad adicionales. Las autoridades ferroviarias insisten en que la recuperación total del servicio dependerá de la evolución de las obras y de la retirada progresiva de las restricciones de velocidad, que, según las previsiones oficiales, se completará durante el mes de abril.