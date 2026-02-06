España

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

La previsión ha sido adelantada por José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, quien ha concretado que el proceso de recuperación se evaluará “semana a semana”

Guardar
Rodalies prevé la recuperación de
Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril (David Zorrakino - Europa Press)

Renfe estima que podrá recuperar la totalidad del servicio de Rodalies afectado por los recientes cortes de circulación en las próximas dos semanas. La operadora ferroviaria trabaja con este calendario para revertir la situación crítica que atraviesa el sistema de cercanías, según ha detallado el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, en declaraciones ofrecidas este viernes. Sin embargo, las restricciones temporales de velocidad implantadas en toda la red se mantendrán previsiblemente hasta el mes de abril, lo que continuará generando retrasos en los trayectos habituales.

“Las limitaciones de velocidad harán que el servicio no sea óptimo”

La previsión fue adelantada por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien en declaraciones a 3CatInfo concretó que el proceso de recuperación se evaluará “semana a semana” y que será en abril cuando se supriman las últimas limitaciones temporales de velocidad. “Lo iremos viendo semana a semana y en abril tendremos las últimas limitaciones temporales de velocidad suprimidas”, afirmó.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha subrayado que el gestor ferroviario Adif está interviniendo actualmente en 91 puntos de la red con el objetivo de acelerar la vuelta a la normalidad. Estas actuaciones se producen tras algo más de dos semanas de movilidad ferroviaria muy comprometida, marcada por incidencias técnicas y cortes en varios tramos esenciales para el funcionamiento del servicio de cercanías en Catalunya.

Por su parte, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha indicado que la reapertura de las líneas R13 y R14 será una de las primeras medidas que se pondrán en marcha en los próximos días o semanas. Aunque no ha especificado una fecha concreta para la reanudación completa de los servicios, reconociendo que “las limitaciones de velocidad harán que el servicio no sea óptimo”, remarcando la importancia de la seguridad en esta fase de recuperación.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha indicado que el túnel de Rubí (Barcelona), por donde pasan trenes de mercancías, sufre una grieta en su lecho y ha tenido que cerrarse "por seguridad", lo que provoca afectaciones en el Puerto de Barcelona. (Fuente: Govern Generalitat)

Incidencias y medidas alternativas en la red de Rodalies

Durante la jornada de este viernes, Rodalies afronta una situación especialmente compleja, con una decena de tramos todavía cortados y una nueva incidencia que ha interrumpido la circulación en la línea R4 entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat. Esta última incidencia, originada por el hundimiento de un terraplén en la vía por unas obras, ha obligado a - siguiendo las normas de precaución y los protocolos de seguridad - interrumpir la circulación hasta que concluyan las obras de refuerzo. “En el momento en que se acaben esas obras y se cumplan los protocolos habituales de seguridad se retomará el servicio, pero aún no tenemos hora para volver a la normalidad”, ha explicado el portavoz de Renfe.

Antonio Carmona ha explicado desde la estación de Sants de Barcelona que Adif está trabajando en la reparación de la parte de la vía dañada y que, por el momento, no existe una previsión concreta para la reapertura del servicio en este punto. Renfe ha recomendado a los usuarios cubrir este tramo mediante otros medios de transporte, como el metro, tranvía, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o autobuses de la Generalitat, agradeciendo la colaboración de estos operadores para facilitar la movilidad de los pasajeros. La operadora ferroviaria dispone de un retén de autobuses para cubrir el trayecto por carretera en caso de necesidad, aunque considera que la opción más eficiente es utilizar los medios de transporte habituales.

La situación de Rodalies sigue condicionada por estas incidencias y por la necesidad de mantener medidas de seguridad adicionales. Las autoridades ferroviarias insisten en que la recuperación total del servicio dependerá de la evolución de las obras y de la retirada progresiva de las restricciones de velocidad, que, según las previsiones oficiales, se completará durante el mes de abril.

Temas Relacionados

AdifRenfeCataluñaTransporteTrenesEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | Miles de personas permanecen desalojadas en Extremadura y Andalucía

El río Guadalquivir ha superado los cinco metros de altura a su paso por Córdoba, duplicando el nivel rojo de riesgo de desbordamiento, por lo que han sido desalojadas cerca de 400 familias

Última hora de la borrasca

Científicos españoles confirman que los betabloqueantes no sirven después de un infarto: “Millones de pacientes en todo el mundo siguen tomándolos sin pruebas de que les beneficien”

Millones de personas en todo el mundo que han sufrido un infarto toman un fármaco que no tiene beneficios, confirma un nuevo estudio del CNIC

Científicos españoles confirman que los

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super

Así es María Lamela, la sustituta de Laura Madrueño en ‘Supervivientes’: de su traumática experiencia como reportera en Rusia a su vida en Galicia

La presentadora gallega asume la copresentación del reality de Telecinco tras una sólida trayectoria en reporterismo y programas de aventura

Así es María Lamela, la

Cómo hacer bechamel de coliflor, una salsa ligera, fácil de hacer y saludable

Esta receta es ideal para sustituir a la clásica bechamel de harina en recetas como lasañas, canelones o gratinados

Cómo hacer bechamel de coliflor,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP archivó la denuncia

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager