Carmona (Rodalies) ve como "certeza" que se garantiza la movilidad a todos los usuarios este lunes

El acceso a la movilidad para quienes dependen diariamente de la red de Rodalies constituye una certeza, según detalló Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Catalunya, durante una comparecencia en la Estació de Sants de Barcelona. Así lo informó el medio que cubrió sus declaraciones, donde subrayó que este lunes la garantía de transporte se mantiene a través tanto de las líneas ferroviarias activas como de alternativas establecidas por carretera, ante las recientes incidencias sufridas en la red.

De acuerdo con lo informado por el medio, Carmona enfatizó que la coordinación entre Adif y Renfe sigue en marcha, con el objetivo de restablecer progresivamente aquellos tramos que han resultado afectados. En palabras del portavoz de Renfe recogidas por el medio, “otra certeza es que volvemos a pedir disculpas a los viajeros que están viendo afectada su movilidad, pero que en cualquier caso queda garantizada con una oferta ferroviaria y unos servicios alternativos por carretera”. El portavoz recalcó la intensidad de los esfuerzos en colaboración para normalizar el servicio lo antes posible.

Como ejemplo de la recuperación parcial de tramos ferroviarios, Carmona destacó la reanudación de la circulación de trenes en la línea R11 entre Figueres y Portbou, en la provincia de Girona. Añadió que la apertura de más tramos ferroviarios representa una mejora respecto a la oferta habitual, aunque la prioridad actual reside en asegurar "certezas" para los usuarios afectados. Según mencionó el medio, el portavoz reafirmó la importancia de comunicar información clara y actualizada ante un contexto de incidencias e interrupciones puntuales.

En cuanto a la operativa prevista para el lunes, el medio detalló el esquema de servicios para cada línea de la red de Rodalies en Catalunya. La línea R1 dispone de operaciones por tren entre L’Hospitalet de Llobregat y Blanes, mientras que el trayecto entre Blanes y Maçanet Massanes se cubre con alternativas por carretera. Para la R2 y su ramal R2 Nord se mantiene la circulación en todo su recorrido con la oferta habitual. Por su parte, la R2 Sud funcionará con dos trenes por hora y sentido, reforzada puntualmente entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona debido a una “restricción de la capacidad operativa”, consecuencia de incidencias entre Bellvitge y Sants.

Respecto a la R3, entre Fabra i Puig y Puigcerdà, el traslado se lleva a cabo por carretera como consecuencia de obras de duplicación de vía iniciadas en octubre. En la línea R4, el trayecto entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia se realiza en tren, mientras que de Sant Sadurní a Martorell Central el servicio se sustituye por autobuses. Desde Martorell Central a Terrassa Nord vuelve a operar el tren, y entre Terrassa Nord y Manresa se retorna al transporte alternativo por carretera.

El medio también consignó que la R7 continuará con sus usuarios trasladándose en carretera debido a trabajos programados en Montcada Bifurcació. En la R8, el transporte por carretera cubre el trayecto entre Martorell y Mollet Sant Fost, permitiendo que los pasajeros prosigan su viaje en tren a través de la R2 Nord. La RL4 mantendrá servicios ferroviarios entre Lleida y Cervera, mientras que el enlace hasta Manresa se cubre en carretera. Por su parte, la línea RG1 entre Maçanet-Massanes y Portbou funcionará con normalidad en tren.

Sobre los servicios de la línea R11, que une Barcelona Sants con Figueres y Portbou, se estableció que funcionará en todo su recorrido por tren, según consignó el medio. Para las líneas R13 y R14, entre Lleida y Vinaixa el trayecto está cubierto por el tren, pero el tramo de Vinaixa a Sant Vicenç de Calders (R13) y de Vinaixa a Reus (R14) requiere transbordo por carretera. La línea R15 prevé la prestación ferroviaria entre Barcelona Estació de França y Reus, con el trayecto entre Reus y Riba-roja d’Ebre cubierto mediante alternativas en carretera.

En lo relativo a las líneas R16 y R17, se mantiene la operativa ferroviaria habitual en todo su trayecto, mientras que la RT1 circulará con tren entre Tarragona y Reus. El segmento entre Reus y La Plana Picamoixons será cubierto por transporte alternativo. Tal como precisó el medio, entre Barcelona Sants, Camp de Tarragona y Lleida-Pirineus, Renfe habilitó servicios especiales gratuitos de Media Distancia en la línea de Alta Velocidad con cuatro frecuencias adicionales que contribuyen a suplir la demanda y facilitar los desplazamientos.

Carmona reiteró, según recogió el medio de comunicación, que el objetivo central de estas medidas es mantener la movilidad y evitar que los usuarios queden desatendidos pese a las circunstancias excepcionales registradas en la red. Explicó que reestablecer los servicios ferroviarios en los tramos afectados sigue siendo la prioridad, y que la colaboración fluida con Adif ha permitido acelerar soluciones, bien sea recuperando tramos o reforzando los servicios alternativos para asegurar el acceso a los destinos habituales de los viajeros.

El representante de Renfe en Catalunya insistió, insistió el medio, en la voluntad de seguir difundiendo información transparente y actualizada, invitando a los usuarios a consultar detalles sobre horarios y medidas específicas para cada línea. Según resumió el portavoz, la coordinación y el compromiso se mantienen mientras avanzan los trabajos de reparación y se desarrollan planes de transporte complementarios.