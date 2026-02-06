El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Las flores amarillas, un toque de sol en cualquier ramo

La industria de las flores gana musculo a nivel mundial al alcanzar en 2025 una facturación global entre los 31.000 y 39.000 millones de dólares y convertirse en uno de los motores de empleo más intensivos en mano de obra del sector agrícola. Una industria en la que España gana terreno año a año hasta convertirse en el decimotercer país del mundo en exportación de flores y plantas vivas, con un volumen de negocio de 70 millones de dólares, (cerca de 60 millones de euros al cambio actual), según recoge el informe Analizando el Futuro de la Industria Floral, elaborado por las profesoras de OBS Business School Lucía Somalo y Claudia Núñez.

En este contexto, la industria floral española experimenta una dualidad: el sector productivo es bastante fuerte, con un crecimiento significativo en la exportación, lo que subraya su calidad y competitividad. Pero tiene un talón de Aquiles, la concentración de la facturación anual en eventos puntuales como San Valentín, que llega a representar el 15% del total en España, lo que a juicio de las autoras del informe revela una debilidad estructural.

“Esta dependencia subraya que la flor se sigue percibiendo predominantemente como un lujo ocasional o un regalo simbólico, en contraste con el consumo recurrente y cotidiano que se observa en países del norte de Europa”, explican.

Ante esta debilidad, y aunque la producción local ha sabido aprovechar la demanda internacional, ahora tiene el reto es impulsar el consumo habitual y consciente. El sector busca que la compra de flores se integre en las rutinas de bienestar, decoración y autocuidado, especialmente entre las nuevas generaciones urbanas.

Un sector global en transformación

El sector de las flores ha dejado atrás su tradicional estacionalidad, gracias al desarrollo de invernaderos de alta tecnología y una logística de frío extremo que rompe las barreras geográficas y temporales. Ha pasado de producir flores para rituales y ciclos biológicos locales a convertirse en un negocio global, con grandes hubs en Países Bajos, Colombia, Ecuador y Kenia.

Esta eficiencia logística ha traído consigo una paradoja: los márgenes de beneficio neto de las floristerías minoristas se sitúan en niveles críticos, entre el 3% y el 5%. Además, el sector enfrenta la presión de la inflación, el encarecimiento energético y los desafíos en la distribución de última milla, lo que obliga a una reestructuración operativa para asegurar la viabilidad y la sostenibilidad económica, advierte el informe.

Entre tanto, se está produciendo una transformación cultural. En los núcleos urbanos europeos, el 38% del mercado ya corresponde a compras para uso personal y no solo como regalo. Comprar flores para uno mismo se percibe como parte del autocuidado, al mismo nivel que la alimentación saludable o el diseño de interiores.

Además, la compra masculina ha crecido un 22% en el último año, rompiendo el esquema tradicional de género en el consumo de flores. Para los hombres millennials, la floricultura se revaloriza como oficio, junto a la coctelería o la gastronomía de autor.

Desafíos ambientales, éticos y logísticos

La industria también se enfrenta a retos derivados de la presión climática y energética, explica el informe de OBS Business School. La hiperconcentración geográfica de la producción permite economías de escala, pero también crea vulnerabilidades sistémicas, ya que cualquier alteración climática, sanitaria o política en los principales países productores podría impactar de inmediato en los precios y el suministro global.

Por otra parte, ha resurgido el debate sobre el uso de pesticidas en la floricultura. A diferencia del sector alimentario, la regulación sobre residuos químicos en flores es menos estricta, lo que ha generado inquietud entre los consumidores.

El informe cita la demanda creciente de transparencia sobre el origen, los procesos de cultivo y el impacto ambiental, lo que obliga al sector a adaptarse a las nuevas expectativas éticas del mercado.

El estudio, realizado en Estados Unidos, concluyó que la presencia de arreglos florales mejora el bienestar emocional y eleva la energía tanto en el hogar como en el trabajo

El papel de la digitalización y la inteligencia artificial

Otro de los cambios que está incidiendo en el sector es el auge del comercio digital, que ha cambiado radicalmente la relación entre floristas y clientes. La flor ha pasado de ser un producto artesanal a formar parte de una de las cadenas industriales más complejas del comercio global, con una presencia cada vez mayor en redes sociales y plataformas digitales.

Por su parte, la inteligencia artificial (IA) se perfila como la herramienta clave para resolver la crisis de rentabilidad del sector. El informe prevé que el comercio electrónico evolucionará hacia modelos híbridos, donde la IA predictiva sincronizará la producción con la demanda en tiempo real, optimizará rutas de entrega para asegurar la frescura y reducirá el desperdicio biológico mediante algoritmos que anticipen tendencias. Este avance “permitirá una logística más eficiente y una oferta personalizada, alineada con los valores y preferencias del comprador”, indica el estudio.