Cortado el túnel de la M-13, la M-14 y las estaciones de metro del aeropuerto de Barajas por la rotura de una tubería en la avenida Logroño, Madrid

Cinco dotaciones de bomberos del Ayuntamiento están trabajando en el lugar y han tenido que rescatar a varios conductores y trabajadores

Rotura de la tubería en Barajas (Twitter; @alex_idnn)

La rotura de una tubería en la avenida de Logroño, en el distrito madrileño de Barajas, está provocando el caos al haberse formado lo que parece casi un geiser de agua en medio de la calle. Debido a ello, esta mañana permanecen cerrados el túnel M-13, que da acceso a la Terminal 4 de Barajas, la M-14, de salida del mismo aeropuerto y las estaciones de metro de la línea 8 de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, dificultando el acceso al aeropuerto.

Según informan desde Emergencias Madrid, cinco dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en el lugar, teniendo que rescatar a varios conductores y trabajadores en el lugar. También hay afectadas varias casas en esa Avenida y se ha avisado al Canal de Isabel II para que corten el agua y así poder evitar una inundación peor. Samur Protección Civil se encuentra “en preventivo”, esperando por si se informara de algún herido.

Varios usuarios han compartido imágenes en redes sociales del suceso. “No sabía que teníamos playa en Barajas, tubería rota, metro cerrado, carreteras cortadas. Voy a subir a casa a por una toalla, una silla y unas cervezas a ver como avanza”, describe el usuario @alex_idnn en su cuenta de Twitter, acompañado de un vídeo.

El agua saliendo de la tubería rota (X, antes Twitter; @alex_idnn)

El metro permanecerá cerrado más de una hora

En la misma red social, la cuenta oficial de Metro informa de que el corte de sus estaciones puede durar más de una hora. “ Continúa interrumpida la circulación en L8 entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos, por causas ajenas a Metro, por rotura de tubería en el exterior. El tiempo estimado de solución pasa a ser de más de 1 hora”, es el mensaje que han compartido a las 08:19. Por su parte, Aena ha respondido indicando: “Tenlo en cuenta en tus desplazamiento al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas”.

Atasco en la M-14 esta mañana (DGT)

Desde la DGT confirman el corte “por inundación” de la M-14, de salida del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el corte del túnel de acceso a la terminal y complicaciones en la circulación en la M-13, junto a una imagen del atasco que se está produciendo desde esta mañana en la propia M-14.

También han indicado un itinerario alternativo al corte de la M-14, a través de la M-11, vía de servicio de la M-12 y de allí a la M-13.

(Noticia en ampliación)

