Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones en el sur de España, en directo: los vecinos de Bazana y Valuengo (Extremadura) reciben un Es-Alert para ser evacuados

Vecinos de Grazalema (Cádiz) intentan achicar agua de sus casas y locales debido a las intensas lluvias que se registraban el miércoles en la localidad gaditana. (EFE/Román Ríos)

Los andaluces amanecen este jueves tras una jornada histórica de lluvias provocadas por la borrasca Leonardo con más de 3.000 desalojos preventivos ante la crecida de cauces, 1.069 incidencias atendidas por los servicios de emergencias, un centenar de carreteras cortadas, el tráfico ferroviario interrumpido y cientos de casas inundadas por el agua que corría como si las calles fueran ríos en municipios como Grazalema (Cadiz). Durante la pasada jornada, las fuertes precipitaciones que caían sobre tierra ya muy húmeda dejaron un paisaje desolador, especialmente en las provincias de Cádiz y Málaga.

La Guardia Civil activaba el miércoles un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una mujer que cayó al río Turvilla, al paso del cauce por el municipio malagueño de Sayalonga. La mujer desaparecida salió junto a una amiga a pasear a dos perros cuando uno de los canes cayó al río. La víctima decidió lanzarse para tratar de salvarlo. Fue su amiga la que informó al instituto armado del suceso.

Esta jornada, las lluvias serán menos intensas, pero el escenario es el mismo: llueve sobre mojado. Por ello, la Junta ha pedido especial precaución a todos los habitantes de la comunidad autónoma. No obstante, hoy la mayoría de centros educativos vuelven a abrir sus puertas. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, anunciaba última hora del miércoles la vuelta de la actividad lectiva presencial en gran parte de Andalucía para este jueves, salvo en los centros localizados en zonas donde el riesgo meteorológico por lluvia o viento sigue siendo alto, así como en las zonas afectadas por inundaciones o por la inestabilidad de los suelos. Además, el consejero ha recordado que los efectos del temporal han afectado a determinados centros educativos e infraestructuras como carreteras, por lo que también habrá municipios de otros puntos que verán suspendida su actividad presencial y se notificará por el sistema Ipasen.