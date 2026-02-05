Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones en el sur de España, en directo: los vecinos de Bazana y Valuengo (Extremadura) reciben un Es-Alert para ser evacuados

Los andaluces amanecen este jueves tras una jornada histórica de lluvias provocadas por la borrasca Leonardo con más de 3.000 desalojos preventivos ante la crecida de cauces, 1.069 incidencias atendidas por los servicios de emergencias, un centenar de carreteras cortadas, el tráfico ferroviario interrumpido y cientos de casas inundadas por el agua que corría como si las calles fueran ríos en municipios como Grazalema (Cadiz). Durante la pasada jornada, las fuertes precipitaciones que caían sobre tierra ya muy húmeda dejaron un paisaje desolador, especialmente en las provincias de Cádiz y Málaga.
La Guardia Civil activaba el miércoles un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una mujer que cayó al río Turvilla, al paso del cauce por el municipio malagueño de Sayalonga. La mujer desaparecida salió junto a una amiga a pasear a dos perros cuando uno de los canes cayó al río. La víctima decidió lanzarse para tratar de salvarlo. Fue su amiga la que informó al instituto armado del suceso.
Esta jornada, las lluvias serán menos intensas, pero el escenario es el mismo: llueve sobre mojado. Por ello, la Junta ha pedido especial precaución a todos los habitantes de la comunidad autónoma. No obstante, hoy la mayoría de centros educativos vuelven a abrir sus puertas. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, anunciaba última hora del miércoles la vuelta de la actividad lectiva presencial en gran parte de Andalucía para este jueves, salvo en los centros localizados en zonas donde el riesgo meteorológico por lluvia o viento sigue siendo alto, así como en las zonas afectadas por inundaciones o por la inestabilidad de los suelos. Además, el consejero ha recordado que los efectos del temporal han afectado a determinados centros educativos e infraestructuras como carreteras, por lo que también habrá municipios de otros puntos que verán suspendida su actividad presencial y se notificará por el sistema Ipasen.
Todos los habitantes del municipio de Dúdar, en la comarca de la Vega de Granada, ha sido desalojados durante la madrugada por las lluvias que han provocado el desbordamiento del río Aguas Blancas, que ya mantenía aislada por carretera a la localidad.
Según ha explicado el alcalde de Dúdar, Nicolás González, el desalojo de los vecinos ha sido “muy complicado” porque los máquinas desplazados por la Diputación Provincial de Granada “necesitaron dos o tres horas abriéndose camino” para llegar al municipio que ya estaba “aislado porque todas las carreteras están cortadas y después meterlos a todos en un convoy y sacarlos con las máquinas mientras se iban produciendo desprendimientos”.
En declaraciones a Canal Sur Radio, González ha detallado que la borrasca ya ha provocado la caída de dos puentes en el municipio, por lo que ahora se encuentran a la espera de la evolución meteorológica de la jornada porque “si llueve el pantano volverá a soltar agua y será peligroso porque volverá a meterse en las casas”.
Según el alcalde, el 90% de los vecinos del municipio se encuentran en Granada capital, realojados en el Hotel Luna por la Diputación Provincial, mientras que apenas 30 vecinos permanecen en la escuela de la localidad a la espera de la evolución de la borrasca.
*Información elaborada por Europa Press.
La Junta de Extremadura ha enviado de un mensaje Es-Alert para la evacuación de los vecinos La Bazana y Valuengo por la posibilidad de inundación. “Ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por colmatación de la Presa de Valuengo se ordena a la población la evacuación de la Bazana, por incomunicación y afección a las zonas más bajas, y Valuengo por riesgo cierto”, explican.
“Todo el mundo se dirija al pabellón polideportivo Francisco Rivera Montero de Jerez de los Caballeros. La salida de la Bazana es por la N-435. Se ruega estén atentos a las indicaciones y canales oficiales. En caso de necesidad llamar al 112“, indican en el mensaje.
Durante la pasada jornada, el Gobierno regional ya amplió la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (INUNCAEX) para toda la región, en base a las previsiones de desembalse y las previsiones hidrológicas y meteorológicas.
La Policía Local de Sevilla ha acordonado parte de la Plaza de la Virgen de los Reyes después de la caída de varios elementos de la Giralda. Los primeros desprendimientos se han detectado poco antes de las 7:00 horas de este jueves, según ha explicado Emergencias de Sevilla en sus redes oficiales.
La Universidad de Almería (UAL), la Universidad de Cádiz (UCA), la Universidad de Córdoba (UCO), la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) han decidido suspender las clases presenciales, cerrar sus campus y reprogramar los exámenes previstos para este jueves, debido a la borrasca Leonardo, que sigue afectando a la comunidad. Por el contrario, mantienen la presencialidad la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US).
Los efectos de la borrasca Leonardo se están dejando sentir especialmente en los cauces de ríos, arroyos y embalses, donde la Junta de Andalucía mantiene una estrecha vigilancia para prevenir riesgos para la población. Hasta ahora son unas 3.500 personas las que se encuentran desalojadas en prevención de zonas inundables, la mayor parte en la provincia de Cádiz donde se han evacuado a más de 2.000 en diferentes zonas. El resto se reparte entre las provincias de Jaén, Málaga, Granada, Huelva y Córdoba.
Durante la pasada jornada, la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA) 112 Andalucía gestionó total de 1.069 incidencias. La mayoría se concentraron en la provincia de Cádiz donde se atendieron 277 avisos. Le siguen Sevilla (188), Granada (174), Jaén y Málaga (ambas con 129), Huelva (58) y Almería (27).
Desde la llegada de la borrasca Leonardo el pasado lunes, el cómputo total se eleva a 2.231, una cifra que aumenta hasta alcanzar las 6.430 emergencias desde el comienzo de la concatenación de borrascas el pasado día 27 de enero.
Entre las incidencias más destacadas, la EMA la ocurrida en El Saucejo (Sevilla) donde la Policía Local ha informado de un corrimiento de tierra que ha dejado incomunicada a la pedanía de Majadahonda (unas 4 o 5 viviendas); por otro lado, la Guardia Civil rescató a dos personas cuyo vehículo había sido arrastrado por el río Guadalbullón, en Arcos del Realejo de Jaén capital. Además, en Ubrique (Cádiz) se produjo el derrumbe de una vivienda en que dos personas resultaron heridas.
El mapa de avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves se tiñe de naranja (“riesgo importante”) y amarillo (“riesgo bajo”) en su totalidad, pero ya no hay ningún aviso en rojo (“peligro extraordinario”) como en la jornada anterior.
La Aemet mantiene activos avisos naranja por viento en la Subbética cordobesa, el Valle del Guadalquivir, capital y Montes, Cazorla y Segura (Jaén) y en las comarcas granadinas de Guadix y Baza y la Cuenca del Genil; del mismo modo, se mantiene el aviso naranja por fuertes vientos en el Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Levante, Poniente y Almería capital.
También hay vigentes avisos naranja por fenómenos costeros en las costas de Almería, Granada y en Axarquía (Málaga). El resto de las provincias andaluzas tiene mañana jueves avisos amarillos por vientos y fenómenos costeros; serán amarillos por lluvia en Grazalema (Cádiz), Ronda, Sol y Guadalhorce (Málaga).