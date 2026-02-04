Marius Borg Høiby, al borde de las lágrimas en el primer día de su juicio: el desgarrador testimonio de una de las víctimas

Marius Borg, en una fotografía de sus redes sociales. (@marius_borg)

Este martes, 3 de febrero, ha dado comienzo en Oslo el juicio contra Marius Borg Høiby, un proceso judicial que ha provocado una profunda conmoción en Noruega y que ha traspasado rápidamente sus fronteras debido a la implicación indirecta de la Casa Real. El caso, que afecta al hijo de la princesa heredera Mette-Marit y hijastro del príncipe Haakon, ha sido calificado por la prensa local como uno de los más delicados y mediáticos de las últimas décadas. El inicio del juicio se ha producido apenas un día después de que el joven fuera detenido y en un contexto especialmente polémico, marcado además por la reciente aparición del nombre de la princesa Mette-Marit en los archivos vinculados a Jeffrey Epstein.

Desde primera hora de la mañana, el Tribunal de Oslo se convirtió en el epicentro de la atención mediática nacional e internacional. Aunque se evitó la presencia de cámaras, los medios noruegos siguieron de cerca cada movimiento del hijastro del príncipe heredero en su llegada a la sede judicial y durante el desarrollo de esta primera jornada. Pasadas las 9:30 horas, Marius Borg Høiby hacía su entrada en la sala número 250 del Tribunal de Oslo. Según relatan diversos medios del país, lo hizo con “paso vacilante”, escoltado por dos agentes de policía y con la cabeza visiblemente agachada.

Marius Borg, en una fotografía de archivo. (REUTERS)

Para la ocasión, el hijo de Mette-Marit vestía un suéter marrón combinado con una camisa blanca y llamó la atención que llevara gafas. En el momento en que cruzó la puerta de la sala, el silencio se apoderó del recinto, una sensación que se intensificó aún más con la posterior entrada del juez encargado del caso, Jon Sverdrup Efjestad. En la sala se encontraban también las tres mujeres denunciantes, acompañadas por sus respectivos abogados.

La presión mediática que rodea el caso

La sesión comenzó con la lectura íntegra del acta de acusación contra Marius Borg, que incluye un total de 38 delitos. Los cargos fueron expuestos uno a uno, con descripciones detalladas y de carácter gráfico. Fue durante este momento cuando, según Se Og Hør, el acusado comenzó a mostrarse nervioso e inquieto. Tal y como se recoge en la crónica del medio, “perdió la concentración”. A cada uno de los cargos respondió con un rotundo “no”, aunque los periodistas presentes señalaron que apenas se le oía la voz.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

A continuación, tomó la palabra el fiscal del Estado, Sturla Henriksbø, quien aseguró ante el tribunal que la acusación puede demostrar todos los delitos atribuidos a Marius Borg mediante plazos concretos, relaciones personales y numerosos detalles. El fiscal quiso subrayar también la “enorme” cobertura mediática que rodea el caso y advirtió a los jueces de la presión informativa que encontrarán al abandonar la sala. “Encontraréis comentarios, opiniones e información. Solo quiero recordarles que solo deben prestar atención a lo que se presenta en esta sala”, señaló.

Tras la intervención del fiscal, la abogada defensora de Marius Borg, Ellen Holager Andenæs, se dirigió al tribunal para recordar que su cliente debe ser tratado como cualquier otra persona, en referencia directa a sus vínculos con la familia real noruega. “Es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. El veredicto debe dictarse aquí y no en público”, afirmó. Asimismo, hizo mención a la cobertura mediática “sin precedentes” que ha acompañado al caso tanto dentro como fuera de Noruega, y, según recogen los medios locales, calificó algunos comentarios publicados como “brutales y prejuiciosos”. “Todo el mundo está preocupado por la presión mediática general, pero nadie se hace responsable de las consecuencias”, alegó.

El testimonio de la mujer de Skaugum

Desde la prensa noruega, sin embargo, se ha criticado duramente la estrategia de defensa desplegada durante esta primera jornada. “Describió cómo la presión había destrozado la vida de Marius. Cómo durante largos periodos no soportaba la idea de ver detalles íntimos sobre él revelados en los medios al día siguiente de un interrogatorio. Dijo que se le retrata como un hombre indiferente y que no se toma el asunto en serio”, relatan. Según estas mismas fuentes, fue en ese preciso instante cuando el hijastro del príncipe Haakon estuvo visiblemente afectado, al borde de las lágrimas, esforzándose por contener el llanto.

El príncipe Haakon y Marius Borg, en una fotografía de Instagram.

Durante la sesión también compareció una de las mujeres denunciantes, conocida mediáticamente como la “mujer Skaugum”. En su testimonio, la denunciante se quebró emocionalmente al relatar los hechos y describir cómo, según su versión, Marius Borg abusó sexualmente de ella en la residencia oficial de los príncipes herederos. “Sus palabras fueron duras. Cuando testificó, la gravedad del caso le impactó con fuerza. Ella explicó qué pasó en una fiesta en el sótano de Skaugum, habló de su primera relación sexual voluntaria con Marius. Explicó que le sirvieron bebidas y que, de repente, no pudo recordar nada más de la velada”, recoge la crónica judicial. Durante parte de esta declaración, la transmisión televisiva desde la sala de prensa fue interrumpida, debido a que se estaban mostrando pruebas y vídeos extraídos del teléfono móvil del acusado.