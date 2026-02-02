Comienza el juicio contra Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega: 38 cargos entre violación, agresiones y consumo de drogas

Montaje Marius Borg, Casa Real Noruega (INFOBAE).

La casa real noruega no gana para disgustos. Mientras que en las últimas horas la princesa Mette-Marit, esposa del heredero al trono, ha sido relacionada de forma más íntima de lo esperado con el pederasta Jeffrey Epstein en los archivos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a sus espaldas comienza el juicio más esperado contra su hijo. Marius Borg nació de una anterior relación a su matrimonio con Haakon de Noruega y desde agosto de 2024 ha protagonizado todo tipo de titulares por las más de treinta acusaciones de violación, agresión sexual y amenazas contra mujeres; además, de tráfico de drogas e infracciones de tráfico.

Durante más de un año y medio, el nombre de Marius Borg ha estado ligado a una investigación penal que no ha dejado de ampliarse. Lo que comenzó como un episodio violento con su expareja terminó destapando, según la Fiscalía, un patrón continuado de conductas delictivas. El joven, de 29 años, se enfrenta en el Tribunal de Oslo a un juicio en el que se le acusa de 38 cargos.

El proceso se celebrará en la sala 250 del Tribunal de Distrito de Oslo, un espacio cargado de simbolismo en el país, y se prolongará durante aproximadamente siete semanas. Más de 190 periodistas de todo el mundo se han acreditado para cubrir un juicio que trasciende lo estrictamente penal y que plantea un debate profundo sobre los límites entre la vida privada y la cercanía al poder institucional.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

Aunque Marius Borg no ostenta título nobiliario ni forma parte oficialmente de la Casa Real, su vínculo con la familia reinante ha sido constante desde la infancia. Nació en 1997, fruto de una relación anterior de Mette-Marit con Morten Borg, y creció junto al príncipe heredero Haakon tras el matrimonio de su madre cuando él tenía apenas cuatro años. Esa posición ambigua —ciudadano privado en términos legales, pero figura conocida para la opinión pública— ha contribuido a que el caso genere una expectación inédita en Noruega.

La acusación sostiene que los delitos imputados no responden a hechos aislados, sino a una reiteración de comportamientos que se habrían prolongado durante años. Entre los cargos más graves figuran cuatro presuntas violaciones cometidas entre 2018 y 2024, además de episodios de violencia en relaciones sentimentales, amenazas de muerte y comportamientos sexualmente ofensivos. A ello se suman delitos de narcotráfico, incluyendo el transporte de varios kilos de marihuana, un hecho que el propio acusado ha reconocido parcialmente.

De ser declarado culpable, Marius Borg podría enfrentarse a una condena que rondaría los diez años de prisión, aunque la pena final dependerá de cómo el tribunal valore cada uno de los cargos y la posible reincidencia. El sistema judicial noruego, centrado en la rehabilitación, no impide que en casos de acumulación de delitos graves se impongan sanciones severas.

“Quiero que te mueras”: nuevos audios revelan las amenazas de Marius Borg a su exnovia la noche en que la agredió.

Casa Real marca distancias

La familia real ha optado por marcar una distancia clara. Ni la princesa Mette-Marit ni el príncipe heredero Haakon asistirán a las audiencias. La decisión, tomada de común acuerdo con el propio acusado, busca preservar la neutralidad institucional. El heredero al trono ha expresado públicamente su preocupación por las víctimas y ha subrayado su confianza en el Estado de derecho, insistiendo en que la justicia debe actuar sin interferencias.

El caso ha reabierto viejas preguntas en la sociedad noruega. ¿Recibió Marius Borg un trato de favor en los primeros compases de la investigación por su cercanía a la Corona? ¿Hasta qué punto la discreción tradicional de la prensa del país funcionó como un escudo durante años? Algunos medios locales recuerdan que el blindaje mediático se rompió definitivamente en el verano de 2024, cuando la investigación policial salió a la luz y comenzaron a conocerse detalles hasta entonces desconocidos de su vida personal.