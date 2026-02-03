Se filtran llamadas del príncipe Haakon de Noruega a su hijastro antes de su primera detención: investigarán si hubo encubrimiento o aviso

El príncipe Haakon y su hijastro Marius Borg (INFOBAE ESPAÑA):

La Corona noruega afronta desde hace más de un año una de sus etapas más complicadas de su historia. Este martes 3 de febrero arranca en Oslo el juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, acusado de una treintena de delitos de violencia y actualmente en prisión preventiva tras ser detenido por quebrantar una orden de alejamiento y, presuntamente, amenazar con un arma blanca. Un proceso judicial que no solo compromete el futuro del joven, sino que ha abierto una profunda grieta en la confianza pública hacia la monarquía.

En este contexto ya extremadamente tenso, ha salido a la luz un nuevo elemento que añade presión a la familia real: las llamadas realizadas por el príncipe heredero Haakon a su hijastro en las horas posteriores a uno de los episodios más graves que se le imputan. Un detalle que, aunque no implica de manera directa una actuación irregular, ha desatado un intenso debate en Noruega sobre los límites entre lo familiar y lo institucional.

Según ha revelado el diario noruego Aftenposten, el príncipe Haakon intentó contactar telefónicamente con Marius en varias ocasiones tras el incidente violento ocurrido el 4 de agosto de 2024. Esas llamadas se produjeron en el intervalo de tiempo comprendido entre la agresión y la posterior detención del joven. Sin embargo, Marius no respondió a ninguna de ellas. Sí atendió, en cambio, una llamada de su madre, Mette-Marit, quien, según las filtraciones conocidas, le habría advertido de que la policía se dirigía a su domicilio.

Marius Borg Hoiby y el abogado Petar Sekulic se dirigen a una reunión en Oslo el lunes por la tarde, después de que fuera acusado de nuevos delitos en Oslo, Noruega, el 19 de enero de 2026. (NTB/Heiko Junge /vía REUTERS).

Estas comunicaciones forman ahora parte de la investigación policial y serán examinadas durante el juicio para determinar si los príncipes tenían conocimiento previo de los hechos y si pudo existir algún tipo de encubrimiento o intento de alertar al acusado. Aunque hasta ahora solo se había hablado públicamente de la llamada de Mette-Marit, la confirmación de los intentos de contacto por parte de Haakon introduce un matiz relevante en la causa.

Desde el Palacio Real se ha insistido en marcar distancias. El propio príncipe heredero ha comunicado oficialmente que no realizará declaraciones sobre el caso ni acudirá al Tribunal de Oslo, precisamente para evitar cualquier percepción de trato de favor o interferencia institucional. Aun así, no ha ocultado lo difícil que está siendo la situación a nivel personal. En un comunicado anterior, Haakon definió a Marius como “un miembro muy importante de la familia”, además, se ha conocido que el matrimonió y su hermana acudieron la pasada madrugada a visitar al joven al hospital en el que había sido ingresado tras dictarse una orden de detención.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La relación de Mette-Marrit con Epstein

Este escándalo se suma a otro que llevaba tiempo latente: su aparición reiterada en documentos vinculados a Jeffrey Epstein, donde su nombre figura en numerosas ocasiones, confirmando una relación cercana con el financiero estadounidense acusado de delitos sexuales. Esta doble polémica ha llevado a que varias organizaciones internacionales hayan roto vínculos con la princesa heredera y ha reabierto el debate sobre su futuro como reina.

En medio de todo ello, Mette-Marit ha optado por alejarse casi por completo de la vida pública. Desde el pasado otoño, cuando anunció una baja médica por su fibrosis pulmonar, sus apariciones han sido mínimas. Un silencio que contrasta con la magnitud del juicio que afronta su hijo y que no ha pasado desapercibido para la prensa noruega.