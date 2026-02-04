España

Francisco de Borbón, en libertad bajo una fianza de 50.000 euros: el sobrino del rey Juan Carlos tendrá prohibido abandonar España

Tras su detención por estar presuntamente vinculado a un caso de blanqueo y narcotráfico, la Audiencia Nacional también ha retirado el pasaporte al familiar de Felipe VI

Francisco de Borbón abandona la Audiencia Nacional acompañado de su abogada (Europa Press)

El juez de la Audiencia Nacional ha acordado la libertad bajo fianza de 50.000 euros para Francisco de Borbón, el sobrino lejano del rey Juan Carlos I, por lo que tendrá prohibido abandonar España, deberá comparecer semanalmente ante el juzgado, según ha informado Europa Press.

Además, ha visto su pasaporte retirado tras ser detenido el martes por su supuesta participación en un caso de blanqueo de capitales relacionado con una investigación de la Policía a un exjefe de la UDEF al que se le incautaron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su domicilio.

La investigación, que se aceleró tras el descubrimiento de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024, considerado el mayor alijo de esta droga en España y el segundo de Europa, apunta a una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, en la que el exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil habría desempeñado un papel clave, de acuerdo con fuentes recogidas por El País.

Francisco de Borbón abandona la Audiencia Nacional acompañado de su abogada (Europa Press)

Las fianzas de los compañeros de Francisco de Borbón

Junto a Francisco de Borbón, el juez también ha fijado para otros dos de los detenidos fianzas de 60.000 y 20.000 euros para Tirso Muyo y Claudia Mireya Muñoz, imponiendo las mismas medidas cautelares. Todos los detenidos permanecen imputados en una causa que investiga conexiones con empresas presuntamente vinculadas al narcotráfico, en procedimientos impulsados por la Fiscalía Antidroga.

El magistrado que lleva el caso, Francisco de Jorge, es titular de la Plaza Número 1 del Tribunal Central de Instancia y accedió a la solicitud de la Fiscalía tras la detención de cuatro nuevos implicados en la trama. Francisco de Borbón es hijo de Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo del rey emérito Juan Carlos I. La prensa lo ha fotografiado al salir de la Audiencia Nacional junto a su abogada, momento en el que se ha mostrado inquieto realizando varias llamadas.

Francisco de Borbón abandona la Audiencia Nacional acompañado de su abogada (Europa Press)

La reacción de su hermana, Olivia de Borbón

Por otro lado, la noticia ya ha llegado al entorno más cercano del detenido. Olivia de Borbón, que es su hermana mayor, ha reaccionado tras conocer los hechos y ha reconocido encontrarse en “estado de shock”. Según ha narrado a la ¡Hola!, se enteró de lo ocurrido al llegar a casa después de acompañar a sus hijos a un entrenamiento de fútbol.

Durante la tarde, su móvil se quedó sin batería, por lo que no tenía ni idea de todo lo que estaba sucediendo con su hermano. Al encenderlo, se encontró con lo ocurrido: “No sabía nada. Estoy en shock. No me lo puedo creer”, ha declarado. Visiblemente afectada, ha añadido: “Voy a intentar enterarme de qué ha pasado. ¿Esto seguro que es verdad?”. Eso sí, ha insistido en que es ajena a los hechos y que la situación la ha tomado por sorpresa: “No sé qué ha podido pasar. Estoy intentando enterarme”.

Olivia de Borbón, en imagen de archivo (Europa Press)

El primo lejano de Felipe VI está casado con Sophie Elizabeth Karoly, con quien tiene un hijo llamado Francisco Máximo desde 2017. Actualmente, la familia está asentada entre Madrid y Marbella, aunque ahora se encuentran pasando un bache tras la detención del empresario.

El árbol genealógico de la Familia Real española

