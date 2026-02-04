España

El millonario patrimonio de Joaquín Sánchez y Susana Saborido: múltiples viviendas, empresas, un exitoso pasado deportivo y programas de televisión

La familia Sánchez-Saborido cuenta con un abultado patrimonio, amasado no solo por la trayectoria del exfutbolista, sino también con trabajos como su nuevo programa, ‘El Capitán en Japón’

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y
Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas, en montaje de 'Infobae' (Atresmedia)

Este miércoles 4 de febrero se estrena el programa El capitán en Japón, en el que Joaquín Sánchez y Susana Saborido viajan junto a sus dos hijas al país asiático. Este formato sigue la misma línea de su viaje por la Ruta 66, que dejó al descubierto el lado más familiar del exfutbolista. Se trata de una familia que ha construido un extenso patrimonio durante más de dos décadas con el patriarca como figura relevante del fútbol y la televisión en España.

La fortuna de la pareja, consolidada tanto en el terreno de juego como en el sector inmobiliario y la pequeña pantalla, evidencia una gestión estratégica y un perfil mediático en continuo crecimiento. Desde sus inicios en el Real Betis a principios de la temporada 2000/2001, Joaquín Sánchez desempeñó un papel central en el club verdiblanco, pese a que comenzó con salarios más modestos.

El salto cualitativo en su carrera llegó en 2006 con su fichaje por el Valencia, momento a partir del cual su situación económica experimentó un notable avance, ya que percibía un salario anual de 1,8 millones de euros. Esta etapa en la ciudad del Turia le proporcionó cerca de 9 millones de euros en cinco temporadas, consolidando su posición como uno de los futbolistas mejor remunerados de su generación.

Adelanto de la nueva temporada de 'Emparejados' en Antena 3 con Victoria Federica y Rocío Laffón. (Atresmedia)

Los contratos de Joaquín Sánchez como futbolista

En 2011, el Málaga le ofreció un contrato de dos temporadas por un total de 4,5 millones de euros, situándose entre los sueldos más altos del club andaluz. Sin embargo, en Mi casa es la tuya le confesó a Bertín Osborne que Abdullah Al Thani, presidente del equipo por entonces, “no le pagaba a nadie”: “Las pasamos canutas”.

El paso del futbolista gaditano por la Fiorentina, entre 2013 y 2015, le permitió ingresar 2,7 millones de euros por temporada, hasta sumar casi 5,5 millones. El regreso a su club de origen en 2015, el Betis, incluyó un contrato inicial de 2,4 millones de euros, que fue disminuyendo progresivamente hasta alcanzar el millón en 2021, justo antes de anunciar su retirada en 2023.

En esta última etapa, el exjugador ha llegado a sumar cerca de 15 millones de euros. A lo largo de su carrera, la cifra total de ingresos como profesional ronda los 35 millones de euros. Finalizada su carrera como futbolista a los 42 años, ha pasado a formar parte de la dirección deportiva del Real Betis, ampliando su actividad fuera de los terrenos de juego.

El delantero del Betis, Joaquín
El delantero del Betis, Joaquín Sánchez, emocionado en su último encuentro como jugador profesional (EFE/José Manuel Vidal)

Las empresas de Joaquín Sánchez

Joaquín y Susana Saborido han sabido diversificar sus inversiones, apostando especialmente por el sector inmobiliario, donde gestionaban a través de la sociedad Chino Seventeen SL activos valorados en 930.000 euros. Esta empresa, de la que Sánchez era administrador único, se encargaba de sus derechos de imagen y debía su nombre a un apodo familiar que homenajea a su tío “El Chino”.

En 2022, Joaquín percibió una indemnización de 255.900 euros, mientras que la empresa Chino Seventeen SL fue resarcida con otros 525.000 euros tras una sentencia por apropiación indebida contra quien fuera su administrador entre 2003 y 2007. De esta manera, cerró en 2023 con pérdidas inferiores a 15.000 euros, según Lecturas.

Con un objetivo similar, gestionar su imagen pública, surgió Fenomagen SL, que el citado medio asegura que aporta 4,1 millones de euros en ventas y tiene cerca de 4 millones y medio de activo total, es decir, que se trata de su principal fuente de ingresos actualmente. También tiene su propia marca de ropa, Uaco, y tras tres injertos se plantea abrir su propia clínica de trasplantes capilares, aunque ya colabora activamente con Medik Hair, en Marbella.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido,
Joaquín Sánchez y Susana Saborido, en la presentación de 'Emparejados'. (FesTVal)

Las viviendas de la familia

El patrimonio inmobiliario de la familia Sánchez-Saborido es uno de los más amplios entre los exdeportistas españoles. Residen en un chalet de 1.200 metros cuadrados en la urbanización Simón Verde, en Mairena de Aljarafe (Sevilla), adquirido en 2018 y dotado de jardín y piscina. Sobre esta propiedad pesa una hipoteca de 1,8 millones de euros, cuyo vencimiento se extiende hasta 2051.

Por otro lado, cuentan con un apartamento de 185 metros cuadrados en Marbella, valorado por encima del medio millón de euros. También se les suma un piso de 80 metros cuadrados en Sevilla, dos solares en Gelves, uno de los cuales se destina a la ejecución de una nueva vivienda, un terreno no edificable en Cádiz y una casa con garaje en Málaga.

La mansión de Joaquín Sánchez
La mansión de Joaquín Sánchez y Susana Saborido (Atresmedia)

Otras fuentes de ingreso

La popularidad de Joaquín se ha visto potenciada más allá del deporte por su cercanía con los aficionados y su carisma público, lo que ha propiciado acuerdos con diversas marcas. Entre sus colaboraciones publicitarias más relevantes destacan Mercedes, Finetwork y, en especial, Gillette, firma de la que también es embajadora Susana Saborido.

Gracias a su alcance en redes sociales, más de cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ambos han participado en campañas variadas para promocionar productos de todo tipo. También se han llevado beneficios gracias a la televisión y su buena relación con Atresmedia, con programas como Joaquín, El novato, Emparejados o su nuevo estreno, El Capitán en Japón.

