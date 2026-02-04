Carlos González, pediatra: “Si te han dicho que los niños de tres meses duermen solos, te han mentido”

Dos padres se quedan dormidos mientras vigilan la cuna de su bebé. (Canva)

Tener hijos es una de las cosas más bonitas y a la vez más complejas que puede hacer una persona. El cuidado de un niño pequeño puede complicarse, especialmente cuando son más pequeños: requieren atención no solo durante el día, también durante la noche.

Durante los primeros meses de vida, estos bebés requerirán sobre todo compañía y atención hasta quedarse dormidos, tal y como recuerda el pediatra Carlos González en su pódcast Criando sin miedo. El médico especialista en salud infantil dedica en su programa un espacio para resolver dudas de algunos de sus oyentes y espectadores. En esta ocasión, responde la pregunta de María, una madre que tiene problemas para dormir a su hija. “Tiene tres mesecitos y nunca se duerme sola. ¿Qué puedo hacer?“, cuestiona la mujer.

El doctor González lo deja claro: “¿Alguien te ha dicho alguna vez que los niños de tres meses duermen solos? Pues lo siento, no es así. Los niños pequeños duermen con su mamá. Ocasionalmente, aceptan a su papá o alguna otra persona, pero francamente prefieren a su mamá“, contesta.

¿Cuándo duerme un niño solo?

El pediatra Carlos González en su pódcast 'Criando sin miedo'. (YouTube)

Según González, los niños acostumbran a dormir con sus padres durante años. La edad para hacer el cambio varía según la persona. “Algunos niños aceptan con dos o tres años, puede que alguno [acepte], incluso antes, no dormir en la cama con mamá, sino dormir en una cunita cerca de mamá. Puede que algún niño acepte dormir en otra habitación”, cuenta el especialista.

Según van creciendo, a los cuatro, cinco o seis años, los niños empiezan a aceptar dormir en otra habitación, pero siempre con algo de compañía al principio. “Tienes que contarle un cuento y otro cuento y otro cuento, y normalmente te tenías que quedar allí hasta que los niños realmente se dormían”, recuerda el doctor. “Por supuesto, un niño de cinco años ya sabe perfectamente que cuando se duerma, tú te vas a ir y estarás en otra habitación. Y es posible, incluso, que cuando se despierte a medianoche, ni llore, ni te llama, ni se levante de la cama y se venga a tu habitación y se te meta dentro. Pero prefiere que tú estés allí a su lado hasta quedarse dormido", concluye.

González explica que los niños necesitan “psicológicamente” la compañía de sus padres por las noches. “Esto de dormir en una habitación, protegido por cuatro paredes y un techo (...) es muy nuevo. Nuestros antepasados, durante cientos de miles de años, durmieron al raso. No es prudente quedarse dormido cuando tus papás no están”, indica.

Tu hijo “nunca” dormirá del tirón

Una niña duerme en una cuna. (Canva)

El especialista dice en su pódcast que otra pregunta frecuente que recibe es sobre el momento en el que los niños consiguen dormir “del tirón”, es decir, sin interrupciones durante la noche. “La respuesta corta es nunca”, asegura González.

“La gente se despierta varias veces por la noche. Lo que pasa es que son lo que técnicamente se conocen como despertares parciales”, dice el doctor. Estos momentos de vigilia están hechos para actuar en caso de peligro, por ejemplo, si huele a quemado en la casa o se escuchan ruidos de alguien intentando entrar.

Los niños pasan por los mismos episodios durante la noche, pero eso no quiere decir que no se vayan a volver a dormir. González explica que “en torno a los tres años” los niños consiguen despertarse por la noche sin llorar ni llamar a sus padres. “Si tu hijo duerme contigo, no tiene motivos para llorar, ya sabe que está contigo, que está al lado en la cuna, y si tu hijo duerme en otra habitación y le apetece venir contigo, se puede levantar, puede venir por el pasillo tranquilamente y se te puede meter en la cama Y más adelante vendrá la época en que ni siquiera va a venir a verte”, expresa.