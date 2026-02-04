España

Alerta de seguridad alimentaria: deja de consumir este alimento inmediatamente

Las pruebas han evidenciado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud

Guardar
La AESAN lanza alertas sobre
La AESAN lanza alertas sobre alimentos contaminados (Infobae)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) difundió una alerta sanitaria debido a la contaminación hallada en un alimento. Las autoridades hacen un llamado a la población en general a que, de tener este producto en casa, evite consumirlo.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

Mediante sus canales oficiales, las autoridades alimentarias emitieron la Alerta por posible presencia de cereulida en fórmulas infantiles procedentes de Francia (Ref. ES2026/053)

La AESAN precisó el grado de peligrosidad del contaminante descubierto, explicó las posibles consecuencias de su consumo y brindó instrucciones sobre qué hacer con el producto si se encuentra en el hogar.

Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por las autoridades sanitarias de Francia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de la posible presencia de cereulida en los productos Babybio Caprea 1 con fechas de caducidad 28/07/2027 y 17/09/2027 y Babybio Optima 1 con fecha de caducidad 17/09/2027.Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Así se ve el
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

Alerta alimentaria: qué hacer

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesAlertas Alimentarias de EspañaAESAN

Últimas Noticias

Borrasca Leonardo, en directo: última hora del temporal en Andalucía | Buscan a una mujer desaparecida tras caer al río Turvilla en Sayalonga (Málaga)

Más de 3.000 andaluces han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva y otros casi 4.000 están sin electricidad

Borrasca Leonardo, en directo: última

Comprueba los números ganadores del Cupón Diario de la ONCE del miércoles 4 de febrero de 2026

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Comprueba los números ganadores del

Comprobar resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados del 4 de febrero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar resultados del Sorteo 5

Joaquín Sánchez y su familia cuentan sus vivencias más insólitas en Japón: del semen de pez globo al sumo

La familia Sánchez Saborido ha pasado por ‘El Hormiguero’ para presentar su programa de televisión, ‘El capitán en Japón’

Joaquín Sánchez y su familia

Comprobar Bonoloto: números ganadores del sorteo de este miércoles 4 de febrero de 2026

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: números ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer pierde la pensión

Una mujer pierde la pensión compensatoria al acreditar la Justicia que está en una nueva relación estable: se veían con frecuencia y mantenían relaciones íntimas

Pedro Sánchez replica a través de X al fundador de Telegram: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

Una jueza procesa al activista ultraderechista Alberto Royuela por difundir una conversación falsa entre Begoña Gómez y el presidente de un banco marroquí

Elisa Mouliaá retira su acusación del ‘caso Errejón’: “No quiero dinero ni protagonismo”

Aumentan más de un 400% los pacientes pendientes de operación en Aragón desde que hay registros: radiografía de 13 años de brecha quirúrgica en la región

ECONOMÍA

La UE reactiva las negociaciones

La UE reactiva las negociaciones comerciales con EEUU tras la disputa por Groenlandia priorizando el acuerdo por tierras raras

El 72% de los europeos dice estar “muy preocupado” por las guerras cerca de la UE, según el Eurobarómetro

Alerta de la Guardia Civil por una estafa en la que se hacen pasar por Hacienda: “Su objetivo es obtener tus credenciales de acceso”

Condenado a un año de cárcel por delito de odio al insultar a un trabajador venezolano al que llamó “machupichu de mierda”

Las viviendas turísticas ilegales se disparan, ya alcanzan el 23% de la oferta del alquiler vacacional

DEPORTES

Andrea Piccolo, de campeón de

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey