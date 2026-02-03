España

Sorteo 2 de Triplex de la ONCE: comprueba los resultados de hoy martes 3 de febrero

Juegos Once anunció la combinación ganadora del sorteo de las 12:00 horas

Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once

¿Participaste en el sorteo 2 de las 12:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería realizada este martes 3 de febrero del 2026, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores de la Triplex de la Once

  • Fecha: martes 3 de febrero del 2026.
  • Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.
  • Combinación ganadora: 5, 6, 4.


Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?


¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo:

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas.

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad.

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seis premios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

  • Premio mayor:

150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

  • Segundo lugar:

10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

  • Tercer lugar:

Dos euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

  • Cuarto lugar:

Dos euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

  • Quinto lugar:

Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

  • Sexto lugar:

Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

