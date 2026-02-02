Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

Captura de vídeo del lugar del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba). (EFE/ Guardia Civil)

Las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz recibirán un anticipo de 35.000 euros por parte de Iryo, compañía propietaria de uno de los trenes siniestrados. Este pago forma parte de la indemnización que la empresa debe hacerle a sus viajeros afectados, “en cumplimiento del artículo 15 del Reglamento (UE) 2021/782″. Según el reglamento, todas las víctimas de un accidente ferroviario tienen derecho a recibir un apoyo económico provisional “para atender las necesidades inmediatas”.

Además, tal y como ha informado la empresa italiana en un comunicado difundido en sus redes sociales, el procedimiento también va a contemplar a las personas que resultaron heridas en el choque entre el tren italiano y el Alvia. En estos casos, Iryo ha especificado que el importe del anticipo se calculará de manera individual, teniendo en cuenta tanto las necesidades económicas inmediatas como la gravedad de las lesiones. La compañía ha creado un formulario y un canal específico de contacto para que los afectados acrediten su situación antes de recibir la ayuda.

Estos anticipos “no implican reconocimiento de responsabilidad”

Desde Iryo han remarcado que el pago de estos anticipos “no implican reconocimiento de responsabilidad alguno”. Asimismo, la empresa subraya que se trata de una medida provisional, independiente de las conclusiones que puedan arrojar tanto la investigación judicial en marcha como la determinación final de las responsabilidades y el alcance real de los daños sufridos.

Así, la compañía italiana aclara que “se facilitan con independencia de la investigación en curso y de las responsabilidades que se deriven en función de la causa del accidente, así como del alcance real y efectivo de los daños sufridos, que pudieran incrementar la indemnización a percibir”.

De igual manera, Iryo ha trasladado “su más sincero apoyo y cercanía a las personas afectadas y a sus familias tras el accidente ferroviario ocurrido” hace unas semanas en Córdoba. Y, además, ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades competentes durante la investigación. Tal y como han escrito desde la empresa ferroviaria, Iryo Subraya su “compromiso de atender y acompañar a los viajeros afectados, dentro del marco legal aplicable, en un momento especialmente difícil”.

La empresa garantiza anticipos y asistencia mientras avanza la investigación

La normativa europea aplicable obliga a las compañías ferroviarias a ofrecer este tipo de anticipos tras un accidente. Por esto, los anticipos tienen carácter provisional y podrían verse incrementados una vez que se determine el alcance total de los daños y las responsabilidades. De este modo, el pago inicial no limita el derecho de las víctimas o sus familias a recibir una indemnización mayor si la investigación así lo establece.

A la espera de que concluyan las investigaciones oficiales y se esclarezca lo ocurrido, la compañía insiste en que su prioridad es “acompañar y facilitar este proceso” y se compromete a estar a “completa disposición” de los afectados “para cualquier duda o necesidad que pueda surgir”. Iryo facilitará los trámites para la recepción de las ayudas y proporcionará información clara sobre los derechos que les asisten a las víctimas.