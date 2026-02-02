España

Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El pago provisional, obligatorio según la normativa europea, busca cubrir las necesidades inmediatas de las víctimas y heridos, sin implicar reconocimiento de responsabilidad por parte de la compañía

Guardar
Captura de vídeo del lugar
Captura de vídeo del lugar del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba). (EFE/ Guardia Civil)

Las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz recibirán un anticipo de 35.000 euros por parte de Iryo, compañía propietaria de uno de los trenes siniestrados. Este pago forma parte de la indemnización que la empresa debe hacerle a sus viajeros afectados, “en cumplimiento del artículo 15 del Reglamento (UE) 2021/782″. Según el reglamento, todas las víctimas de un accidente ferroviario tienen derecho a recibir un apoyo económico provisional “para atender las necesidades inmediatas”.

Además, tal y como ha informado la empresa italiana en un comunicado difundido en sus redes sociales, el procedimiento también va a contemplar a las personas que resultaron heridas en el choque entre el tren italiano y el Alvia. En estos casos, Iryo ha especificado que el importe del anticipo se calculará de manera individual, teniendo en cuenta tanto las necesidades económicas inmediatas como la gravedad de las lesiones. La compañía ha creado un formulario y un canal específico de contacto para que los afectados acrediten su situación antes de recibir la ayuda.

Estos anticipos “no implican reconocimiento de responsabilidad”

Desde Iryo han remarcado que el pago de estos anticipos “no implican reconocimiento de responsabilidad alguno”. Asimismo, la empresa subraya que se trata de una medida provisional, independiente de las conclusiones que puedan arrojar tanto la investigación judicial en marcha como la determinación final de las responsabilidades y el alcance real de los daños sufridos.

Así, la compañía italiana aclara que “se facilitan con independencia de la investigación en curso y de las responsabilidades que se deriven en función de la causa del accidente, así como del alcance real y efectivo de los daños sufridos, que pudieran incrementar la indemnización a percibir”.

Las palabras de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las víctimas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz.

De igual manera, Iryo ha trasladado “su más sincero apoyo y cercanía a las personas afectadas y a sus familias tras el accidente ferroviario ocurrido” hace unas semanas en Córdoba. Y, además, ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades competentes durante la investigación. Tal y como han escrito desde la empresa ferroviaria, Iryo Subraya su “compromiso de atender y acompañar a los viajeros afectados, dentro del marco legal aplicable, en un momento especialmente difícil”.

La empresa garantiza anticipos y asistencia mientras avanza la investigación

La normativa europea aplicable obliga a las compañías ferroviarias a ofrecer este tipo de anticipos tras un accidente. Por esto, los anticipos tienen carácter provisional y podrían verse incrementados una vez que se determine el alcance total de los daños y las responsabilidades. De este modo, el pago inicial no limita el derecho de las víctimas o sus familias a recibir una indemnización mayor si la investigación así lo establece.

A la espera de que concluyan las investigaciones oficiales y se esclarezca lo ocurrido, la compañía insiste en que su prioridad es “acompañar y facilitar este proceso” y se compromete a estar a “completa disposición” de los afectados “para cualquier duda o necesidad que pueda surgir”. Iryo facilitará los trámites para la recepción de las ayudas y proporcionará información clara sobre los derechos que les asisten a las víctimas.

Temas Relacionados

Descarrilamiento trenes AdamuzIryoTrenesAdifEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones por el temporal, en directo: se desborda un río en León, autovías cortadas y cientos de personas sin luz en Sevilla

Las mayores consecuencias del temporal se centrarán en Andalucía, el oeste peninsular y zonas montañosas de relevancia

Última hora de la borrasca

Raviolis de atún y berenjena: una receta ideal para acompañar con un buen vino

Es un plato saludable con el que puedes sorprender a tus invitados

Raviolis de atún y berenjena:

El Hospital La Paz de Madrid, condenado a indemnizar con más de 218.000 euros a la familia de un médico que falleció al inicio de la pandemia

El juzgado considera probado que el facultativo se contagió en su puesto de trabajo y que el centro no adoptó medidas eficaces de prevención

El Hospital La Paz de

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

El alto tribunal considera discriminatorio excluir del bonus los días de baja médica o permisos retribuidos y refuerza la protección frente a prácticas empresariales que penalizan la salud, los cuidados y la conciliación

El Supremo lo deja claro:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Hospital La Paz de

El Hospital La Paz de Madrid, condenado a indemnizar con más de 218.000 euros a la familia de un médico que falleció al inicio de la pandemia

Sumar abre la puerta a separar las pensiones del resto del decreto ómnibus, pero blinda la prórroga de los desahucios

Hacienda alerta de un posible ciberataque a sus bases de datos: está en riesgo información personal de 47,3 millones de ciudadanos

Una mujer de unos 30 años, en estado crítico con huesos rotos y quemaduras tras sufrir una agresión en su vivienda en Madrid

Pérez Llorca suscribe las palabras de Feijóo en el Congreso y defiende que el PP “sí asumió responsabilidades” tras la DANA

ECONOMÍA

El Supremo lo deja claro:

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

Sorteo 4 de Super ONCE: números ganadores del 2 de febrero del 2026

El Ibex-35 rompe un récord histórico y supera por primera vez los 18.100 puntos, tras un ascenso del 1,31%, gracias a la banca y el optimismo global

“Me fie de ChatGPT para comprar piso y perdí el dinero de las arras”: el error que cuesta miles de euros a los compradores de vivienda

De la histórica victoria a la cuenta final: cómo los impuestos afectan al premio de Carlos Alcaraz tras ganar el Open de Australia

DEPORTES

Riccardo Patrese habla sobre el

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”