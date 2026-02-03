España

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

La normativa fiscal española permite transmitir la vivienda habitual sin pagar impuestos por la ganancia patrimonial siempre que se cumplan ciertos requisitos

Guardar
Antonio Martínez, abogado: "Dejar en herencia un piso a todos los hijos puede degenerar en el heredero okupa"

Mientras los precios inmobiliarios siguen al alza y heredar se perfil como una de las pocas vías para llegar a tener una casa en propiedad cobra importancia una ventaja fiscal que muchos contribuyentes desconocen: las personas mayores de 65 años pueden donar su vivienda habitual a sus hijos sin tributar por ello en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). No se trata de una medida reciente ni excepcional, sino de una exención consolidada en la normativa fiscal española desde hace más de quince años, recientemente confirmada por una resolución de la Dirección General de Tributos (DGT).

La base legal de esta ventaja se encuentra en la Ley 35/2006 del IRPF. En concreto, el artículo 33.4.b) establece que están exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda habitual por contribuyentes mayores de 65 años. La norma no distingue entre transmisión onerosa (venta) o lucrativa (donación), por lo que la exención resulta aplicable en ambos supuestos.

Una madre dona una vivienda
Una madre dona una vivienda a su hijo.

Así lo confirma la Agencia Tributaria en su sede electrónica y en sus manuales prácticos del IRPF, donde se señala expresamente que, si el contribuyente tiene 65 años o más y transmite su vivienda habitual, no debe declarar en el IRPF la ganancia patrimonial generada, con independencia de que la transmisión se realice mediante venta o donación.

Requisitos para beneficiarse de la exención

Para beneficiarse de esta exención deben cumplirse varios requisitos. El primero es la edad: el donante debe haber cumplido 65 años en la fecha de la donación, no siendo suficiente alcanzarlos con posterioridad. El segundo es que el inmueble tenga la consideración de vivienda habitual, lo que implica haber residido en él de forma efectiva y continuada durante al menos tres años, y que haya constituido la residencia habitual hasta el momento de la transmisión, salvo causas justificadas como enfermedad, dependencia o traslado a una residencia.

Además, la donación debe formalizarse obligatoriamente en escritura pública ante notario, ya que solo así tiene validez jurídica y fiscal. Cumplidas estas condiciones, la ganancia patrimonial que, en condiciones normales, se integraría en la base del ahorro del IRPF queda completamente exenta.

Entrevista a David Jiménez, abogado especializado en herencias.

Ahora bien, que no exista tributación en el IRPF no significa que la operación esté libre de impuestos. Por un lado, puede devengarse la plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), que corresponde al ayuntamiento y que, salvo pacto en contrario, suele recaer sobre el donante. Por otro lado, el hijo que recibe la vivienda debe liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya cuantía depende en gran medida de la comunidad autónoma, ya que muchas han aprobado bonificaciones muy elevadas para las donaciones entre padres e hijos.

Qué pasa en el resto de casos

Conviene subrayar que esta exención no se aplica a segundas residencias ni a inmuebles alquilados, ni tampoco a donaciones realizadas antes de cumplir los 65 años. En esos casos, la ganancia patrimonial sí tributa en el IRPF del donante.

En definitiva, la posibilidad de donar la vivienda habitual sin pagar IRPF constituye una herramienta fiscal legítima y consolidada para los mayores de 65 años, pero su conveniencia debe analizarse caso por caso. La normativa autonómica, la plusvalía municipal y la alternativa de la herencia pueden alterar significativamente el coste final de la operación. Una correcta planificación, con asesoramiento profesional, sigue siendo clave para evitar sorpresas fiscales.

Temas Relacionados

IRPFViviendaImpuestosMercado InmobiliarioImpuesto de SucesionesDeclaracion de la RentaImpuesto de DonacionesHerenciasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Según un estudio, el apego hacia tu ex puede durar hasta 8 años”

La presión externa por “pasar página” cuanto antes puede generar culpabilidad y una autocensura de las emociones

Silvia Severino, psicóloga: “Según un

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

El deterioro mensual contrasta con la creación de casi medio millón de empleos en el último año

Mal enero para los trabajadores:

Laurent de Bélgica desvela el interés de Jefrrey Epstein por sus padres: “Le dije que no estaban en venta”

El hermano menor del rey Felipe asegura que rechazó de forma tajante todos los intentos de acercamiento del financiero y niega haber mantenido relación alguna con él

Laurent de Bélgica desvela el

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

Esta afección, caracterizada por un dolor persistente y limitaciones físicas, vino acompañada de un trastorno de ansiedad-fóbico evitativo que le impedía responder a tareas que exigieran atención

Improcedente el despido de un

La borrasca Leonardo trae lluvias “localmente fuertes y extraordinariamente persistentes” a Andalucía: la Aemet activa el nivel rojo

El temporal también dejará fuertes rachas de viento que pueden provocar daños en bienes e infraestructuras, nevadas copiosas a partir de los 800 metros y temporal marítimo

La borrasca Leonardo trae lluvias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

¿Qué pasa si un policía acude ebrio a su puesto de trabajo? Un jurista responde

Un juzgado rechaza considerar como despido el cese del director de la Orquesta Sinfónica de Euskadi porque su relación era mercantil y no laboral

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

ECONOMÍA

Mal enero para los trabajadores:

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

España, entre los cuatro únicos países de Europa en los que la pensión pública es suficiente para vivir

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido