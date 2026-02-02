La tendencia de las semillas de chía en redes sociales preocupa a los expertos: “La gente afirma que es la cura para cualquier cosa que tenga que ver con la salud intestinal”

Semillas de chía. (Freepik)

Las tendencias que se viralizan en redes sociales son capaces de condicionar la rutina de muchas personas, y más cuando se habla de temas relacionados con la salud. En los últimos meses, ha habido un auge del interés por la salud intestinal y la microbiota.

Uno de los alimentos que triunfa en los últimos tiempos son las semillas de chía. En aplicaciones como TikTok o Instagram, numerosas personas han hecho contenido relacionado con este producto. Sin embargo, no todo lo que se dice es verdad.

De hecho, esto es algo que preocupa a numerosos expertos. Uno de ellos es Tama Leaver, que ha hablado para el ABC de Australia. “Algunos probablemente lo están describiendo de una manera coherente con las recomendaciones”, explica el experto.

“Y luego está el extremo completo del espectro, donde la gente afirma que es básicamente la próxima cura milagrosa para cualquier cosa que tenga que ver con la salud interior”, termina afirmando.

Lo cierto es que, antes de confiar en cualquier información que circula por internet, conviene confirmarlo con expertos en la materia para no ser presa de la desinformación o incluir ciertos alimentos en tu dieta que no son tan beneficiosos como creemos.

Propiedades de las semillas de chía

Amelia Harray, dietista de la Universidad de Australia Occidental, se ha pronunciado al respecto. “Al igual que muchos frutos secos, las semillas de chía son superalimentos”, explica al ABC.

Sin duda, es un producto con numerosos efectos positivos para el organismo. Según explica la Academia Española de Nutrición y Dietética, cuenta con diferentes micronutrientes que lo convierten en muy saludable.

Presenta cantidades relevantes de compuestos fitoquímicos con propiedades antioxidantes, entre ellos la quercetina, el ácido cafeico y otros compuestos fenólicos. Estos contribuyen a contrarrestar el daño oxidativo y a disminuir la inflamación, como se observó en distintos estudios. También presenta grandes cantidades de calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, potasio y fibra, lo que le convierte en un alimento muy completo.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

Si hablamos de macronutrientes, también es muy interesante. Aunque tiene un valor energético muy elevado (alrededor de 490 kilocalorías por cada 100 gramos), esto no quiere decir que sea poco saludable. Contiene entre 16 y 30 gramos de proteína y alrededor de 30 gramos de grasas, siendo la mayoría omega-3. Todo ello lo convierte en un alimento ideal para deportistas.

Sin embargo, aunque es un producto muy beneficioso para la salud, muchas personas en redes sociales lo venden como un alimento milagroso. Esto puede dar lugar a que se consuma de manera inadecuada o sin respetar tus requerimientos nutricionales.

Cómo consumir chía de manera adecuada

Estas semillas se pueden incorporar a la dieta de varias formas. Lo más habitual es hidratarlas en agua o leche para que se digieran mejor. También pueden añadirse a yogures, ensaladas, batidos o cereales.

Es recomendable no superar los 30 gramos, aunque esta cantidad puede aumentar ligeralmente según tus necesidades nutricionales. Además, es importante distribuir su consumo a lo largo del día y no ingerirlas de una sola vez, especialmente en personas no acostumbradas a una ingesta elevada de fibra.