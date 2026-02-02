Gloria Camila rompe a llorar tras su duro enfrentamiento con Emma García en ‘Fiesta’: “A mí me importa una mierda”

Gloria Camila y Emma García en 'Fiesta' (MEDIASET ESPAÑA).

Gloria Camila Ortega ha vuelto a ser noticia por las polémicas que le rodean. La hija de José Ortega Cano ha protagonizado una semana especialmente intensa tras la publicación de unas imágenes en las que se le ven viajando a Venecia junto a su expareja, el cantante Álvaro García. Las fotografías, difundidas por la revista SEMANA el pasado 28 de enero, reavivaron de inmediato los rumores sobre una posible reconciliación sentimental, provocando una reacción en cadena que ha terminado estallando en pleno plató de Fiesta.

La joven confirmó sin rodeos que el viaje había tenido lugar, pero se apresuró a aclarar que, al menos por ahora, no existe una vuelta oficial con su exnovio. Un matiz que no ha logrado frenar las especulaciones, especialmente porque este supuesto acercamiento llega pocas semanas después de que se relacionara a Gloria Camila con Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo. Aunque ella siempre insistió en que entre ambos solo existía amistad, una publicación reciente del joven en redes sociales, con una imagen de Venecia y un mensaje cargado de ironía, fue interpretada por muchos como una clara indirecta.

Con este contexto, Fiesta abordó el asunto durante su emisión del fin de semana. Lo que parecía una conversación más terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos del programa. Emma García quiso preguntar directamente a Gloria Camila por la situación, pero la actitud defensiva de la colaboradora marcó el tono desde el inicio. “No tengo que estar justificando cada cosa que hago, mi vida es mía”, respondió ella, visiblemente molesta por la dimensión que había adquirido el viaje.

No obstante, las palabras no sentaron bien a la presentadora, que reaccionó con contundencia. Emma García dejó claro que se sentía incómoda ante lo que percibía como una negativa frontal a responder a cuestiones que, en su opinión, eran previsibles. El cruce de reproches fue subiendo de intensidad hasta que la comunicadora decidió frenar en seco la entrevista: “Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Pues te digo una cosa, paso de preguntar, porque a mí me importa una mier** también, entiéndeme. Llego y me encuentro con una que está enfadada (refiriéndose a Raquel Bollo) y con otra que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar, pues yo paso de preguntar”.

La situación se volvió aún más delicada cuando Gloria Camila, superada por la presión, rompió a llorar en directo. “Mi enfado no es contigo, es por la polémica que se ha generado por un viaje que yo me hago con una persona porque me apetece y fin, se le ha dado demasiada vuelta. Lo de Manuel ya lo hablaré yo con Manuel, pero es que sinceramente no tengo por qué venir a justificarme aquí sobre cada decisión que tomo”, explicó la hija de Rocío Jurado.

Raquel Bollo da la cara por su hijo

Raquel Bollo, por su parte, intervino para defender a su hijo, aunque sin entrar en detalles concretos. La colaboradora apeló a la empatía y recordó que las acciones personales pueden tener consecuencias emocionales en otras personas: “Gloria, hay que ponerse en la piel de cada uno. Tenemos que recoger lo que sembramos y si tú siembras alguna molesta, que no sé cuál sería, en otra persona, esa persona tiene derecho a expresarla. Tenemos una edad en la que podemos hacer lo que queramos en todo momento, pero también nos arriesgamos a que si causamos dolor o molesta en otra persona que es prudente, pues se ha expresado así porque no le ha hecho gracia. Eso lo tendréis que hablar vosotros”.