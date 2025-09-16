Así es el dúplex de Gloria Camila en el que vive con su novio Álvaro: terraza privada, dormitorio de diseño y seguridad

Gloria Camila en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @gloriacamilaortega)

Gloria Camila, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, ha regresado al foco público tras convertirse en una de las concursantes de la nueva edición de Supervivientes All Stars. La gran ilusión de la influencer, así como del resto de sus compañeros, es hacerse con la victoria y con el premio del concurso, un cheque de 50.000 euros.

Mientras ella se esfuerza en la isla, soportando las condiciones adversas de vivir a la intemperie, desde España la apoya tanto su familia como su novio, Álvaro García. Pese a que llevan poco tiempo junto, desde comienzos de 2024, la suya es una relación más que asentada, pues llevan un tiempo viviendo juntos en la localidad de San Sebastián de los Reyes, en Madrid.

Alí comparten un dúplex de dos plantas, una gran terraza y una ubicación privilegiada dentro de una exclusiva urbanización de 64 viviendas con vigilancia las 24 horas. Este entorno residencial no solo le proporciona a Gloria Camila tranquilidad y privacidad, sino también la posibilidad de disfrutar de una vida alejada del interés mediático diario.

Si bien opta por la discreción en lo que se refiere a su vida privada, en este tiempo Gloria ha ofrecido amplios vistazos de la vivienda a través de sus redes, utilizando cada rincón como escenario para sus publicaciones, especialmente en Instagram y TikTok.

Uno de los espacios más destacados y que más ha mostrado es el dormitorio principal, que cuenta con una terraza privada y baño integrado. Esta estancia se distingue por su luminosidad, tonos neutros, galerías de cuadros en blanco y negro, una decoración sencilla y contemporánea, y está equipada con una gran televisión y un cabecero sobrio. El diseño convierte esta habitación en el fondo ideal para la grabación de vídeos de moda y estilo.

El cuarto de baño principal marca una continuación en el estilo moderno de la vivienda. El espacio destaca por la combinación de porcelana que imita la madera en la ducha y detalles en gris y mármol blanco. El ambiente, reforzado por un enorme espejo que amplifica la luz, ofrece el ambiente necesario para la creación de contenidos.

La zona de salón-comedor es otro punto fuerte, iluminada por grandes ventanales con persianas grises que permiten la entrada masiva de luz natural. La ausencia de cortinas o estores favorece la claridad, resaltando elementos como el suelo de madera clara, las paredes limpias, un imponente sofá gris con doble chaise longue y la presencia central de una alfombra beige, además de dos mesas nido metálicas y un comedor con sillas de piel blanca. La tecnología y la funcionalidad se combinan en una moderna televisión y en la disposición del mobiliario, que antepone la comodidad y el buen diseño.

La cocina mantiene la apuesta por la funcionalidad y el color blanco predominante, con un frigorífico de acero inoxidable decorado por imanes que recogen recuerdos de viajes y amistades. La estancia disfruta también de abundante luz natural, haciendo más agradable el tiempo dedicado a las tareas culinarias y domésticas.

No faltan detalles adicionales en la planta superior, como una silla de lectura y un vestidor completamente blanco al lado del dormitorio, ambas zonas frecuentemente mostradas en sus redes.

La seguridad ha sido un aspecto clave en el hogar de Gloria Camila. A pesar de las altas medidas de protección, en agosto de 2020 sufrió un robo, el segundo en pocos meses, lo que llevó a aumentar la seguridad del inmueble. La necesidad de vivir tranquila y protegida se refleja en esta inversión adicional, buscando evitar la repetición de incidentes previos.

El espacio exterior es otro de los atractivos del dúplex. El jardín privado dispone de una zona dedicada a la relajación y las reuniones sociales, con sillones de fibra sintética imitando mimbre, pavimento de tonos claros y carpintería en negro, proporcionando un ambiente sosegado para aprovechar el buen tiempo y grabar contenidos al aire libre.