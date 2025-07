Amador Mohedano recibe el alta hospitalaria tras cinco días ingresado: “Debe hacerse más pruebas”

Amador Mohedano en una imagen de archivo (Europa Press)

Amador Mohedano ha recibido el alta hospitalaria tras estar cinco días ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera. El hermano de Rocío Jurado sufrió un percance en su salud por el que tuvo que recibir asistencia sanitaria inmediata. Después de haberse sometido a varias pruebas médicas, parece ser que su estado de salud ha mejorado paulatinamente. Eso sí, aunque ya se encuentra en la comodidad de su hogar, lo cierto es que deberá seguir sometiéndose a otros exámenes médicos.

Después de haberse trasladado hasta Arcos de la Frontera para dar el último adiós a María Rodríguez Gamaza, expareja de José Fernando y conocida popularmente como Michu, no se había conocido más información sobre él. “El pasado viernes (18 de julio) no se encontraba bien y decidieron ir al hospital para ver qué estaba pasando. Le están haciendo pruebas”, adelantó el comunicador Tini Rubiano desde el espacio TardeAR.

Han pasado cinco días desde entonces y, ahora, ha sido el propio tío de Gloria Camila quien ha sacado a la luz los verdaderos motivos que le llevaron a ser atendido de urgencia. Visiblemente desmejorado y delgado, el andaluz ha detallado que sintió un fuerte dolor abdominal. Sin embargo, las pruebas a las que se ha sometido estos días correspondían a unos exámenes médicos pendientes.

Amador Mohedano y Rocío Jurado en una imagen de archivo. (Europa Press)

"Bien, estoy bien. Ha sido una revisión que ha tardado más de lo debido. Tenía que habérmela hecho hace cinco meses y no vine. Y menos mal que ahora sí porque me empezó a doler el estómago y nada ya está. Hay que hacer más pruebas“, ha explicado Amador Mohedano en TardeAR.

Tras su intervención, ha sido la tertuliana Leticia Requejo quien ha tomado la palabra para ahondar aún más en esta realidad. “Se tiene que recuperar. Está muy cansado. Han sido unos días agotadores, duros e intensos. Me pide que aclare que todo viene porque tuvo hace 5 meses una revisión muy importante en el hospital de Jerez y, desde aquí, le han vuelto a llamar para hacerse la misma. No es que él se sintiera mal. Esto le ha llevado a hacerse más pruebas, pero no hay que alarmarse. Necesita tranquilidad”, ha manifestado, haciendo un balance de su estado de salud actual.

Otros problemas de salud de Amador Mohedano

No es la primera vez que Amador sufre un percance en su salud e ingresa en el hospital de Jerez de la Frontera por problemas de salud. El verano pasado, el hermano de la cantante permaneció varios días en el hospital, una situación similar a la de 2021, cuando también fue sometido a pruebas médicas. Rosa Benito, su exesposa, señaló que el estilo de vida de Mohedano no era adecuado y que esto explicaba los baches de salud que atravesaba.

Amador Mohedano en una imagen de archivo. (Europa Press)

"Ha tenido una bajada de glóbulos rojos. Él tiene problemas porque no come muy bien, le ha bajado mucho el hierro y se encontró bastante mareado durante la madrugada", explicó la que fuera peluquera de Rocío Jurado, agregando que, desde hace años, también presenta problemas para conducir. Por entonces, el periodista José Antonio León añadió que existían otras complicaciones que no estaban saliendo a la luz y afirmó que Mohedano lleva años atravesando varias dolencias sin tratarse ni prestarse los cuidados necesarios. León informó que incluso se mencionaba una posible hemorragia en el sistema digestivo. Además, indicó que Mohedano lleva un tiempo desanimado y que personas de su entorno lo impulsan a hacerse revisiones médicas frecuentes.