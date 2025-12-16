La advertencia de Labrador tras ser expulsado de ‘La casa de los gemelos’: “En nada tendréis noticias mías”

José Labrador en una imagen de archivo. (Mediaset España)

La reacción fue inmediata. La madrugada de este pasado lunes, 15 de diciembre, José Labrador fue expulsado disciplinariamente de La casa de los gemelos 2 tras realizar comentarios considerados homófobos y tránsfobos hacia Cherilyn Divine, el último concursante en llegar al formato.

Los creadores del reality, los hermanos Ramos, no tardaron en ponerse ante las cámaras para frenar al alicantino tras protagonizar un episodio que calificaron de “inaceptable” y reiterando que tienen una política cero ante actitudes discriminatorias.

Tras su salida, Labrador ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que agradece el apoyo recibido y lanza una advertencia sobre futuras noticias relacionadas con él. El caso ha generado un intenso debate en redes sociales y entre los seguidores del programa.

La expulsión disciplinaria de Labrador se ha producido después de que los organizadores del programa detectaran comentarios que calificaron como homófobos y tránsfobos hacia Cherilyn Divine, drag queen y participante del reality. Tras la salida del ex de Gandía Shore, los gemelos explicaron al resto de concursantes que la actitud de Labrador “venía retroalimentándose desde que has entrado”, en referencia a la llegada de Cherilyn Divine a la casa. Según han señalado, “al principio, Labrador tenía sus cosas, pero ha mostrado una actitud tránsfoba, homófoba, se notaba que desde que has entrado había un odio real, no es que estuviera actuando”.

José Labrador en 'La casa de los gemelos 2' (ZONA GEMELOS).

Por eso mismo decidieron atajar el problema de raíz. Poco después, recordaron al resto de participantes que La casa de los gemelos 2 es un fenómeno de masas seguido por personas de diferentes edades, por lo que consideran prioritario el ejemplo que se da desde el programa. Además, han insistido en que se penalizará “cualquier tipo de actitud de ese estilo. La persona que lo haga se va fuera”.

Si bien es cierto que en estos días ha habido conflictos de todo tipo en la casa, los gemelos han querido diferenciar este caso de otros, señalando que las peleas habituales entre concursantes suelen ser cómicas y forman parte del espectáculo, pero que no toleran el odio real.

Comunicado de Labrador tras la expulsión

Pocas horas después de abandonar la casa, José Labrador ha regresado a sus redes sociales, donde ha publicado un comunicado. En su mensaje, el concursante ha lanzado una advertencia: “España entera me ama y yo amo a mi gente. En nada tendréis noticias mías”. Estas palabras han sido interpretadas como una referencia a futuras informaciones sobre su situación, aunque no ha especificado a quién se dirigía ni el contenido de esas posibles noticias.

Kiko Hernández en 'La casa de los gemelos'. (YouTube)

Labrador también ha querido agradecer el apoyo recibido tras su expulsión: “Gracias por todo el cariño que estoy recibiendo. Sois increíbles. Me va a estallar el teléfono. Millones de gracias. El chat manda”. De momento, el ya exconcursante no ha ofrecido más explicaciones sobre los hechos que han motivado su salida, limitándose a mostrar su alegría por la cantidad de mensajes que ha recibido en las últimas horas.

Reacción de los seguidores y repercusión en redes sociales

La expulsión de Labrador y su posterior comunicado han provocado una rápida reacción en redes sociales. Numerosos seguidores del programa han mostrado su apoyo al concursante, como él mismo ha reflejado en su mensaje. El debate sobre los límites de la convivencia en realities y la gestión de actitudes discriminatorias ha cobrado fuerza entre los fans de La casa de los gemelos, que han buscado más información sobre el caso y han compartido sus opiniones sobre la decisión de la organización.

Comunicado compartido por José Labrador en sus redes sociales. (Instagram)

Por el momento, se desconoce cuáles serán los próximos pasos de Labrador ni si hará nuevas declaraciones sobre su expulsión. Tampoco ha aclarado si su advertencia se refiere al programa o a los seguidores tras las críticas recibidas.