España

La advertencia de Labrador tras ser expulsado de ‘La casa de los gemelos’: “En nada tendréis noticias mías”

El exconcursante ha agradecido el respaldo recibido y ha dejado abierta la puerta a futuras declaraciones

Guardar
José Labrador en una imagen
José Labrador en una imagen de archivo. (Mediaset España)

La reacción fue inmediata. La madrugada de este pasado lunes, 15 de diciembre, José Labrador fue expulsado disciplinariamente de La casa de los gemelos 2 tras realizar comentarios considerados homófobos y tránsfobos hacia Cherilyn Divine, el último concursante en llegar al formato.

Los creadores del reality, los hermanos Ramos, no tardaron en ponerse ante las cámaras para frenar al alicantino tras protagonizar un episodio que calificaron de “inaceptable” y reiterando que tienen una política cero ante actitudes discriminatorias.

Tras su salida, Labrador ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que agradece el apoyo recibido y lanza una advertencia sobre futuras noticias relacionadas con él. El caso ha generado un intenso debate en redes sociales y entre los seguidores del programa.

La expulsión disciplinaria de Labrador se ha producido después de que los organizadores del programa detectaran comentarios que calificaron como homófobos y tránsfobos hacia Cherilyn Divine, drag queen y participante del reality. Tras la salida del ex de Gandía Shore, los gemelos explicaron al resto de concursantes que la actitud de Labrador “venía retroalimentándose desde que has entrado”, en referencia a la llegada de Cherilyn Divine a la casa. Según han señalado, “al principio, Labrador tenía sus cosas, pero ha mostrado una actitud tránsfoba, homófoba, se notaba que desde que has entrado había un odio real, no es que estuviera actuando”.

José Labrador en 'La casa
José Labrador en 'La casa de los gemelos 2' (ZONA GEMELOS).

Por eso mismo decidieron atajar el problema de raíz. Poco después, recordaron al resto de participantes que La casa de los gemelos 2 es un fenómeno de masas seguido por personas de diferentes edades, por lo que consideran prioritario el ejemplo que se da desde el programa. Además, han insistido en que se penalizará “cualquier tipo de actitud de ese estilo. La persona que lo haga se va fuera”.

Si bien es cierto que en estos días ha habido conflictos de todo tipo en la casa, los gemelos han querido diferenciar este caso de otros, señalando que las peleas habituales entre concursantes suelen ser cómicas y forman parte del espectáculo, pero que no toleran el odio real.

Comunicado de Labrador tras la expulsión

Pocas horas después de abandonar la casa, José Labrador ha regresado a sus redes sociales, donde ha publicado un comunicado. En su mensaje, el concursante ha lanzado una advertencia: “España entera me ama y yo amo a mi gente. En nada tendréis noticias mías”. Estas palabras han sido interpretadas como una referencia a futuras informaciones sobre su situación, aunque no ha especificado a quién se dirigía ni el contenido de esas posibles noticias.

Kiko Hernández en 'La casa
Kiko Hernández en 'La casa de los gemelos'. (YouTube)

Labrador también ha querido agradecer el apoyo recibido tras su expulsión: “Gracias por todo el cariño que estoy recibiendo. Sois increíbles. Me va a estallar el teléfono. Millones de gracias. El chat manda”. De momento, el ya exconcursante no ha ofrecido más explicaciones sobre los hechos que han motivado su salida, limitándose a mostrar su alegría por la cantidad de mensajes que ha recibido en las últimas horas.

Reacción de los seguidores y repercusión en redes sociales

La expulsión de Labrador y su posterior comunicado han provocado una rápida reacción en redes sociales. Numerosos seguidores del programa han mostrado su apoyo al concursante, como él mismo ha reflejado en su mensaje. El debate sobre los límites de la convivencia en realities y la gestión de actitudes discriminatorias ha cobrado fuerza entre los fans de La casa de los gemelos, que han buscado más información sobre el caso y han compartido sus opiniones sobre la decisión de la organización.

Comunicado compartido por José Labrador
Comunicado compartido por José Labrador en sus redes sociales. (Instagram)

Por el momento, se desconoce cuáles serán los próximos pasos de Labrador ni si hará nuevas declaraciones sobre su expulsión. Tampoco ha aclarado si su advertencia se refiere al programa o a los seguidores tras las críticas recibidas.

Temas Relacionados

José LabradorHermanos RamosLa casa de los gemelosGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoTelevisión Españaespaña-noticias

Últimas Noticias

Una educadora animal sobre las mascotas que quieren más a sus dueños: “Los felinos suelen hacer vínculos mucho más profundos que los perros”

Una investigación revela que un 65,5% de los gatos desarrolla figuras de apego seguro, superando con mucha distancia la cifra de los perros

Una educadora animal sobre las

Miguel Padilla, doctor, explica una técnica científica para dormir rápido: “Se llama RPM”

Un divulgador en salud explica una técnica sencilla basada en la relajación muscular progresiva para facilitar el sueño

Miguel Padilla, doctor, explica una

La carretera submarina más larga del mundo tendrá 27 kilómetros a 400 metros de profundidad y una rotonda doble para salir

Con más de un mil kilómetros entre Trondheim y Kristiansand, la ruta costera noruega E39 avanza hacia una transformación. El túnel Rogfast, con una profundidad máxima de alrededor de 400 metros bajo el nivel del mar, lidera la lista de obras de ingeniería que buscan agilizar los desplazamientos en Noruega

La carretera submarina más larga

Encuentran centenares de tumbas romanas durante las obras del metro en Málaga: es una necrópolis desconocida de hace casi 2.000 años

El descubrimiento ha paralizado temporalmente el programa de ejecución del metro en este tramo

Encuentran centenares de tumbas romanas

‘La isla de las tentaciones’ vive su noche más dura: Almudena estalla y tira la tablet al fuego y Claudia abandona la hoguera

El espacio presentado por Sandra Barneda ha vivido una de las noches más complicadas con las reacciones de las participantes a las imágenes de sus parejas en la villa

‘La isla de las tentaciones’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La carretera submarina más larga

La carretera submarina más larga del mundo tendrá 27 kilómetros a 400 metros de profundidad y una rotonda doble para salir

La Justicia frena a un padre que quería desahuciar a su hijo y su nuera de la vivienda familiar de su esposa fallecida

Almeida paga 72.600 euros para que una consultora experta en ciencia y tecnología logre que Madrid mejore su puesto en rankings internacionales

Fútbol y política: un árbitro (militante del PP) acude a Génova a denunciar “abuso de poder” del concejal de Deportes porque expulsó a tres compañeros del hijo

El PSOE cree haber detenido el golpe de los casos de acoso “sin restarle gravedad” y quiere salvar el Gobierno con “un impulso a la agenda”

ECONOMÍA

El abogado Sebastián Ramírez aclara

El abogado Sebastián Ramírez aclara si puedes viajar cobrando el paro: “No puedes, solo hay unas pocas excepciones”

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 16 de diciembre

España lidera en Europa el aumento de mujeres sin hijos: la precariedad laboral y las penalizaciones por ser madre explican el cambio generacional

El pueblo de 200 habitantes al que le tocó la lotería: “El sueño de cada uno, en ese momento, era trabajar”

DEPORTES

El refugio de Alcaraz para

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”